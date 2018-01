Jágr vs. Nedvěd? V Liberci chystají kuriózní comeback

před 4 hodinami

Petr Nedvěd zvažuje, že by nastoupil do zápasu Benátek s Kladnem, v němž by se měl představit i Jaromír Jágr.

Liberec - Hokejový útočník Petr Nedvěd se může stát další hvězdou, která se v sobotu představí v první lize. Šestačtyřicetiletý hráč, jenž ukončil kariéru před čtyřmi lety, je připraven nastoupit za Benátky nad Jizerou proti Kladnu. Nedvěd se však v zápase představí jen v případě, že dres Rytířů oblékne jeho dlouholetý kamarád Jaromír Jágr, který v pondělí oficiálně oznámil návrat z NHL do mateřského klubu, který současně vlastní. "Určitě je snem všech fanoušků hokeje vidět tyto dva velikány znovu v akci na ledové ploše. My bychom jim toto přání rádi zprostředkovali," uvedl generální manažer Liberce Ctibor Jech na klubovém webu. Benátky nad Jizerou jsou farmou Bílých Tygrů, a i proto se Severočeši rozhodli, že v případě Jágrova startu by se zápas 46. kola základní části měl odehrát na jejich extraligovém stadionu. Nedvěd společně s Jágrem působili v Pittsburghu i New York Rangers, za reprezentaci hráli i na olympijských hrách v Soči. "Tenhle nápad se zrodil v hlavě Petra Syrovátka (majitele Liberce). Když budu vědět, že Jarda stoprocentně nastoupí, tak do toho půjdu. Dávalo by to smysl," uvedl Nedvěd pro iSport.cz. Dočasně obnovené kariéry by se Nedvěd dočkal den předtím, než bude v Liberci slavnostně vyvěšen jeho dres pod strop arény. Severočeši plánují ocenit výkony svého rodáka a někdejšího kapitána před nedělním extraligovým zápasem proti Spartě. Podívejte se na kariéru Jaromíra Jágra v NHL prostřednictvím tohoto videa. | Video: Sport

autor: ČTK | před 4 hodinami

Související



Hlavní zprávy