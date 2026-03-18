„Prostě to v nás je." Zlín oživil veterána a otáčí šílenou sezonu. Zase je postrachem

Už čtvrtým rokem hraje hokejový Zlín v první lize a zdálo se, že tentokrát jeho sezona směřuje ke kolosálnímu průšvihu. Okolo Vánoc byl na samém dně tabulky, fanoušci se právem báli pádu do třetí nejvyšší soutěže. Střih. O tři měsíce později mohou Berani snít o postupu do extraligy.
„V životě by mě nenapadlo, že Zlín bude poslední v první lize. Musíme bít na poplach, úkolem je přežít,“ hlásila v prosinci klubová legenda Jaroslav Balaštík.
Zlín, který by měl svou historií i rozpočtem patřit k nejsilnějším klubům první ligy, byl schopný třeba i desetkrát za sebou prohrát.
„Tým je přestárlý a pomalý,“ viděl nejen Balaštík.
Předpokládané opory Petr Holík a Robert Říčka se trápily a velmi divně působily navenek také veletoče v trenérském týmu.
V listopadu skončil hlavní kouč Ján Pardavý a nahradil ho Martin Janeček, do té doby trenér beznadějně poslední juniorky.
Po pěti zápasech bylo zase vše jinak, na střídačku nastoupil Peter Oremus a s ním přišel zpátky Richard Kapuš, který přitom dělal asistenta už předtím Pardavému.
V dusné atmosféře navíc klub rozčílil fanoušky vypnutím možnosti komentářů na svých oficiálních kanálech na Facebooku a Instagramu. Bizarní zákaz mimochodem trvá dodnes.
Jinak se ale dvojnásobný český mistr v novém roce zmátořil. Hrozbu sestupu s přehledem odvrátil a z devátého místa se prokousal do předkola.
Jako trefa se ukázaly příchod útočníka Richarda Jarůška a také oživení hokejového „důchodce“ Bedřicha Köhlera, který přitom velkou kariéru zabalil už vloni a plánoval dohrát v Uherském Brodě. I tak kývnul.
A v play off už je to „starý dobrý“ Zlín.
„Asi tady rozhoduje něco, co se nedá naučit. Je to prostě něco v nás, něco, co nás všechny do jednoho jako tým žene k vítězství,“ radoval se brankář Daniel Huf poté, co jeho tým vyřadil béčko Pardubic a pak i vítěze základní části pražskou Slavii.
Obě série play off rozhodli Berani až v ultimátních zápasech číslo tři a pět.
V základní části byl jejich nejproduktivnější hráč Lukáš Válek v ligovém bodování až pětačtyřicátý (!), to v play off jsou Jarůšek s Holíkem na špici celkových statistik.
Köhler i v 41 letech štve soupeře jako dřív. Ve čtvrtfinále dokonale eliminoval nejlepší hráče Slavie. „Byla to hned moje priorita, aby se Beďo vrátil na led. Potřeboval jsem ho i v kabině,“ popisoval trenér Oremus.
Zároveň si liboval, že zatímco v nejhorším období sezony měl Zlín mnoho hráčů zraněných, aktuálně jsou všichni zdraví a připraveni do hry.
A probouzí se celé hokejové město. Na dosud poslední domácí zápas Beranů přišlo na stadion Luďka Čajky už více než čtyři tisíce fanoušků.
„Byla to hodně kyselá sezona a lidi jsme na zimáku nasírali poměrně dlouho. Tohle je jedinečná příležitost, jak je po sezoně hrůzy zase získat,“ říkal Köhler během předkola v rozhovoru pro Seznam Zprávy.
V semifinále, které dnes začíná, čeká na Zlín překvapení sezony Kolín.
Středočeši jsou už teď na svém historickém maximu, prožívají úžasný ročník. Jenže na rozdíl od Beranů pro ně není postup do extraligy tématem.
Zlín cítí šanci. Ostatně, ať měl v předchozích třech letech jakoukoliv sezonu, v play off došel vždy do finále. A jednou do baráže.
Teď je zase postrachem. Zatím asi ne pro Litvínov, který čeká na soupeře do bitvy o extraligu, ale minimálně pro Jihlavu, jež je s novou arénou považovaná za největšího favorita první ligy.
Nejdříve potřebují Berani vyřadit Kolín, tady už v sérii na čtyři vítězná utkání. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Jihlava a Litoměřice.
