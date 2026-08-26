Proč to dělá? Ruská hvězda udivila podpisem v zámoří, bude hrát „za byt a stravu“

Jako osmý hráč draftu odehrál v NHL několik stovek zápasů, později nastupoval doma v Kontinentální lize. Teď je hvězdnému ruskému centrovi Alexandru Burmistrovovi 34 let a míří zpátky do zámoří. Ne ale do NHL. Té je na míle vzdálený.
Burmistrov, mistr světa z roku 2014, minulý týden podepsal roční smlouvu s týmem Cincinnati Cyclones v ECHL.
Jde o druhou farmu torontských Maple Leafs. Nastupují tam mimo jiné hráči, kteří si nevybojovali místo u Marlies v prestižnější farmářské lize AHL.
Aby bylo jasno, s Maple Leafs, slavným klubem NHL, se ruský forvard nedohodl. Kontrakt platí čistě pro ECHL, ligu, kterou charakterizují nízké platy a nekonečné cestování autobusem. I proto si v minulosti vysloužila označení „hrob hokeje“.
Typicky v ní hrají mladí hokejisté s touhou prosadit se do vyšších pater profesionálního hokeje. Ne veteráni jako Burmistrov, který posledních osm sezon strávil mezi ruskou elitou v KHL.
„Tohle je divné,“ komentoval podpis na síti X Tony Androckitis, novinář pokrývající farmářský hokej.
Nečekaná smlouva vyvolala pozdvižení i v Rusku. „Proč to Burmistrov dělá?“ tázal se Maxim Makarov z populárního sportovního webu Championat.
„Proč by člověk, který jako člen ruské reprezentace vyhrál světový šampionát, získal Gagarinův pohár v Kazani a působil v mnoha předních ruských klubech i v NHL, měl odjet hrát za byt a stravu do nižší americké ligy?“ pokračoval novinář.
Podmínky v ECHL byly velkým tématem minulé sezony. Hráči je odmítli dál snášet a na konci kalendářního roku vstoupili do stávky.
Ta nakonec trvala jen pár dní, ale pomohla k nové, pětileté kolektivní smlouvě mezi odbory a ligou.
Hokejisté si v řadě ohledů polepšili, ale oproti NHL stále žijí v jiném vesmíru.
Například průměrný roční plat se nyní pohybuje kolem 25 tisíc dolarů (lehce přes půl milionu korun). Burmistrov by si jako zkušený mazák mohl vydělat víc než oněch 25 tisíc, ale kvůli nízkému platovému stropu ne o mnoho. Jinak by nezbylo na ostatní.
To odpovídá podmínkám ve druhé nejvyšší české soutěži, ale ve Spojených státech je to blíž federální hranici chudoby než platovému mediánu.
Pro srovnání: v lepší farmářské lize AHL je průměrný roční plat několikrát vyšší a v NHL už jsou to nesrovnatelné čtyři miliony dolarů.
Burmistrov by si jako zkušený mazák mohl vydělat víc než oněch 25 tisíc, ale kvůli nízkému platovému stropu ne o mnoho. Jinak by nezbylo na ostatní.
Jedním z důvodů pro nečekanou kariérní odbočku je prostý pokles výkonnosti. Ještě v minulém ročníku sice Burmistrov nastupoval v KHL, ale za Šanghaj nasbíral ve 20 kláních pouhé dvě asistence.
Hlavním motivem pro odchod do zámoří je ale podle ruských médií něco jiného. Ruský centr tam prý bude vedle hokeje studovat sportovní management.
„Jde dobrým příkladem všem, kteří se blíží konci své kariéry. Život mimo ledovou plochu je třeba promýšlet předem, aby člověk nakonec nezůstal s prázdnými rukama. Není to snadná volba, ale za současných okolností se jeví rozumně a prozíravě,“ dodal k počínání Burmistrova novinář Makarov.
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