Proč mlčíte? pálí bývalý kouč sborné. Ruské hvězdy doma schytaly nečekaný úder

Kdo se nevymezí proti válce na Ukrajině, neměl by mít nárok hrát v NHL. I takové nápady ohledně ruských hokejistů se po Putinově invazi do sousední země objevovaly. Alexandr Ovečkin a spol. byli pod tlakem. A i když mají u ligy zastání, tak stále jsou. Kritice ale paradoxně čelí doma.
Ovečkin, Kirill Kaprizov, Igor Šesťorkin, Artěmij Panarin nebo Matvej Mičkov. Ti všichni se minulý týden objevili ve velkolepém utkání v Petrohradu proti hvězdám Kontinentální ligy.
Pomohli vybrat 50 milionů rublů (v přepočtu asi 13 milionů korun) na charitu, například pro nemocné trpící mozkovou obrnou.
Po zápase se však řešila i politika. Rozruch vyvolal bývalý trenér sborné Vladimir Pljuščev.
I on se totiž vymezil proti většinovému mlčení ruských hvězd. Jen z opačné strany…
„Je skvělé, že kluci vybrali na charitu tolik peněz. Rusko se účastní speciální vojenské operace a frontové linie potřebují pomoc, každý rubl navíc teď pomáhá celé zemi,“ spustil v rozhovoru pro web russia-hockey.ru.
„Mrzí mě ale, že se naše hvězdy zdráhají mluvit o té nejdůležitější věci - o speciální operaci,“ poukázal na válku na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo v únoru 2022 a hovoří o ní jako o „speciální vojenské operaci“.
„Mám podezření, že někteří se bojí kritiky nebo dokonce sankcí ze zahraničí, zatímco jiní možná ještě úplně nedospěli,“ postěžoval si Pljuščev, že ruské hvězdy válku nepodpořily, alespoň ne veřejně a přímo.
„Já říkám, že hokejisté by se za to stydět neměli,“ pokračoval. „Letos v létě jste všichni v Rusku a doufám, že svou budoucnost s naší zemí spojujete. Proč tedy mlčet o tom, co je pro naši zemi nejdůležitější?“ vyzval Ovečkina a spol.
Zatímco v zámořské NHL mohou Rusové dál nastupovat, na mezinárodním poli mají smůlu. Hokejová federace IIHF krátce po invazi vystavila Rusku stopku na všech svých turnajích.
A dál to platí. Ruský svaz se sice v květnu úspěšně odvolal k disciplinární komisi IIHF, Rada nyní ale po posouzení uvedla, že dříve oznámená suspendace pro příští sezonu nadále platí.
U Běloruska, které ve válce figuruje jako spojenec, přimhouřila oko. Povolila mu start na mistrovství světa žen v kategorii dospělých i osmnáctek. Stopku zrušila také mužům do 18 let.
U Ruska nicméně trvá absolutní zákaz, opět vysvětlovaný starostí o bezpečnost.
„Tímto rozhodnutím škodí sami sobě,“ ohradil se pro deník Sovetskij Sport další bývalý trenér sborné Vladimir Krikunov. „Na některé semifinalisty světových šampionátů se nedalo dívat bez pláče.“
„Když nemají zájem organizovat opravdové turnaje s nejsilnějšími týmy, tak je to jejich problém. Mistrovství světa v hokeji se bez Ruska rozpadlo, ale my bez něj ne,“ přidal svůj pohled.
Ruský svaz se však nevzdává. Oznámil, že aktuální verdikt IIHF napadne u Mezinárodní sportovní arbitráže CAS.
ŽIVĚ Zničili jsme v noci přes 600 ukrajinských dronů, tvrdí Rusové
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana zničila v noci na neděli přes 600 ukrajinských dronů. Na jihu Ruska v Saratovské oblasti místní představitelé tvrdí, že ukrajinský úder ze vzduchu zabil dva lidi. Píše to agentura AFP.
Exploze v srdci Moskvy: Žena odpálila výbušninu, na místě byli mrtví. Mířila na generála?
Explozi u luxusní restaurace v Moskvě, jež v sobotu večer zabila tři lidi a dvě desítky zranila, způsobila po domácku vyrobená výbušnina. Podle agentury TASS to oznámil Národní protiteroristický výbor. Podle ruského servisu BBC se v luxusní restauraci Balzi Rossi konala soukromá akce, některé příspěvky na sociálních sítích podle agentury DPA hovoří o oslavě generála ruských ozbrojených sil.
Co když ti shoří táta? Vyšel román o smrti i politice vražedně dobývající naše životy
Viktorie Hanišová se v románu Hoří ti táta (Host) vrací k tématům, která její prózu provázejí dlouhodobě: k narušeným rodinným vazbám, traumatu, vině a křehkosti lidské identity. Tentokrát je však zasazuje do výrazně aktuálnějšího rámce a dotýká se i politiky a současného napětí ve společnosti.
USA a Izrael odloží tvrdé údery na Írán. "Na žádost Teheránu," oznámil Trump
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Izrael se dohodly, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný tvrdý útok na Írán. Podmínkou je podle něj brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu.