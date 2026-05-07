„Pro Boston je to brutální.“ Místo vyhlížené vzpruhy pro Pastrňáka je tu pohroma

Navzdory vyřazení od Buffala v prvním kole play off hokejové NHL mohla sezona Bruins dostat fantastickou tečku. Dokonce to bylo pravděpodobné. Draftová loterie však z bostonského pohledu dopadla naopak nejhůř, jak mohla.
Boston coby účastník vyřazovacích bojů bude v červnovém draftu poprvé vybírat až ve druhé polovině prvního kola a loterie, která proběhla v noci na středu, se ani neúčastnil.
Byl však bedlivým pozorovatelem. Mohla mu totiž spadnout do klína vysoká volba Toronta.
Na vysvětlenou: Při loňském rozprodávání kádru se generálnímu manažerovi Bruins Donu Sweeneymu povedl (nejméně) jeden majstrštyk. Výměnou za zdatného defenzivního beka Brandona Carla získal od Toronta mladého centra Frasera Mintena, volbu ve čtvrtém kole loňského draftu a podmíněnou volbu v prvním kole letošního.
Zatímco Carlo u Maple Leafs nezklamal, ale ani extra nepotěšil, Minten byl v tomto ročníku jedním z nejlepších nováčků soutěže. Už to stačí k verdiktu, že Boston výměnu vyhrál.
Onen výběr v prvním kole ale mohl Torontu zasadit další, ještě drtivější ránu.
Čekalo se totiž, že Leafs postoupí do play off a Sweeney za ně bude vybírat někde mezi 17. a 32. místem. Toronto ale skončilo páté od konce, a tak se zdálo, že Bruins si na úkor velkého divizního rivala vyberou z vysoké příčky jednu z top mládežnických hvězd.
Jediný problém spočíval ve zmíněné podmínečnosti. Leafs si – což bývá zvykem – vyjednali, že pokud ona volba náhodou bude v první pětce, nechají si ji a s Bostonem se vyrovnají později.
Před loterií byli ale v mírné výhodě Bruins. Měli více než 58procentní šanci, že Toronto spadne o jednu dvě příčky. Pak by Boston vyhlíženou volbu získal.
Maple Leafs ale nejenže zůstali v top pětce, navzdory 8,5procentní pravděpodobnosti celou loterii vyhráli. Z nejvyšší pozice tak budou moct ukázat na Gavina McKennu. Nebo jiného supertalenta.
Bruins obdrží torontskou volbu v prvním kole až v dalších letech.
„V podstatě je to ten nejhorší možný scénář,“ komentoval to na síti X Scott McLaughlin z bostonského rádia WEEI. „Leafs teď získají McKennu a asi nepůjdou do přestavby, což potenciálně poškozuje hodnotu toho výběru v prvním kole, který Bruins dostanou.“
„Pro Boston je to brutální,“ přidal další novinář Conor Ryan.
Stále se debatuje o tom, kdy Bruins svou kompenzaci získají. Torontskou volbu v úvodním kole v příštím roce si – na základě jiného trejdu a zřejmě právem – nárokuje Philadelphia, a tak je pravděpodobné, že Boston se dočká až v červnu 2028.
Na ten rok mu momentálně vycházejí hned tři volby v prvním kole. Jedna vlastní, dále floridská (za loňskou výměnu kapitána Brada Marchanda) a torontská.
Ta už je nechráněná, takže to klidně může být třeba celková pozice číslo tři. Nebo taky 24. místo – v případě, že se Leafs vrátí do špičky.
Ani první možnost ale není pro Bruins ideální. „Ne pokud hodlají naplno využít nejlepší roky Davida Pastrňka,“ upozornil Ryan na webu Boston.com.
Sám hvězdný Čech po nedávném vyřazení z play off poznamenal, že je na prahu třicítky a na zisk Stanley Cupu už mu nezbývá moc času. Další opory týmu jsou na tom podobně.
Proto by se Sweeneymu tolik hodila šestá nebo sedmá volba letošního draftu, která by mohla brzy naskočit do NHL a po pár sezonách se tam rozzářit. Čekat, co ohledně dražby talentů přinese rok 2028, je dost rizikové.
Boston tak stojí před rozhodnutím, zda tento budoucí kapitál nevyužít na výměny za hotové hráče. Cena za ty opravdu žádané však bývá vysoká až přemrštěná.
