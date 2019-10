"Příště si to rozmysli." Rittich zkoušel dát gól do prázdné, ale trenér mu vyčinil

Chyběla víc než minuta do konce zápasu, soupeř hrál powerplay a český hokejový gólman David Rittich se rozhodl vystřelit na opuštěnou bránu.

Nepovedlo se, vyrobil zakázané uvolnění. A i když nakonec Calgary bitvu NHL proti Philadelphii vyhrálo, trenér svou brankářskou jedničku pokáral.

Hosté z Philadephie odvolali gólmana za stavu 2:1 pro Flames na konci třetí třetiny. Poté, co se šestice hráčů marně pokoušela dostat do útočného pásma, využil Rittich odraženého kotouče a zkusil trefit prázdnou bránu. Puk se mu ale svezl a doklouzal do rohu, což znamenalo zakázané uvolnění.

"Myslel jsem, že to vyhodím líp. Měl jsem to na hokejce, ale blbě to skočilo," omlouval se po zápase jeden z hrdinů konečného vítězství 3:1.

Sice byl s jednadvaceti zákroky vyhlášen třetí hvězdou večera, trenér Calgary mu ale jeho vyhození přes všechny čáry připomněl.

The Flames: we need more secondary scoring



David Rittich: pic.twitter.com/iqM2jVTtVe — Sammy Hudes (@SammyHudes) October 16, 2019

"Musíme se na to ještě podívat na videu a promluvit si o tom. David je rozhodně skvělý gólman a v práci s hokejkou se lepší. Příště by si to měl ale rozmyslet a zbytečně nevyrábět zakázané uvolnění," nechal se slyšet kouč Calgary Bill Peters.

Ale to Rittich moc dobře ví. "Chtěl jsem hlavně vyhodit, samotného mě to dost zarazilo. Když zařídíte vhazování ve vlastním pásmu bez možnosti střídat, je to nepříjemné," kál se český gólman.

Mrzet ho to ale nemuselo, Philadelphia se v pásmu neudržela a domácí naopak přidali pojišťovací gól.