Přišel jsem o majetek, ale svět nekončí, říká Čechmánek. V Trnavě hledá nový impulz

Má za sebou tvrdý pád a finanční problémy, před sebou novou výzvu v Trnavě. Bývalý hokejový brankář Roman Čechmánek se vydal jako trenér do druhé slovenské ligy. Hokej je teď to, co mě zajímá, říká olympijský vítěz z Nagana.

V poslední době bylo o Romanu Čechmánkovi slyšet hlavně v souvislosti s neúspěšným podnikáním, dluhy ve výši až sto milionů korun a dlouhými soudními tahanicemi. Teď však devětačtyřicetiletý rodák ze Zlína zkusí restart na vyšší hokejovou úroveň. Dosud sbíral trenérské zkušenosti ve třetí české nejvyšší soutěži v Hodoníně, naposledy působil jako kouč univerzitního týmu. Nyní se ovšem stal asistentem trenéra Trnavy, která hraje první slovenskou ligu, na střídačce vytvoří tandem s krajanem Alešem Bachánkem. "Špatnou etapu už mám za sebou. Nebylo by moudré pouze čekat na to, jak některé věci z minulosti dopadnou. V podnikání se mi nedařilo, přišel jsem o majetek, ale tím svět nekončí.Momentálně se můžeme bavit o mojí vizi v trnavském hokeji, protože to je ten směr, který mě zajímá a ke kterému se upínám," řekl devětačtyřicetiletý bývalý gólman v rozhovoru pro slovenskou agenturu TASR. Trnava je pro něj ideální destinací. V nedaleké Bratislavě má rodinu, navíc jako Moravák na Slovensku často pobýval. "Život tady pro mě není žádná novinka. možná to bude zároveň nový impulz," dodal. Jeho pozicí bude asistent trenéra a zároveň kouč gólmanů. Angažmá u trnavských Gladiátorů také bere jako skok do "velkého" hokeje. "Měl jsem licenci B, v Česku jsem tedy mohl trénovat maximálně druhou ligu, což jsem poslední tři roky dělal. Mám ale i zkušenosti jako hlavní trenér. navíc jsem prošel také mládežnický, dorostenecký a juniorský hokej," dodal Čechmánek s tím, že v budoucnu by se rád prosadil i v nejvyšší soutěži.