Přímo před Putinem ničil ruský sen. Bál jsem se pak o život, přiznal Američan

Napěchovaná hala, v hledišti i hlava státu Vladimir Putin. Jenže na ledě to nešlo tak, jak si Rusové malovali.
Po remíze 2:2 nerozhodlo střet s Američany ve skupině A ani prodloužení. A v nájezdech přišlo velkolepé představení rodáka ze státu Washington.
Oshie proměnil dokonce čtyři pokusy. Ten poslední byl vítězný, protože Ilja Kovalčuk před ním - to už se jezdila "náhlá smrt" - neproměnil.
Hala ztichla, Američané slavili, jenže pro hrdinu zápasu začaly horké chvilky. Po zápase měl jet tehdejší útočník St. Louis na rozhovor do televizního studia stanice NBC.
A jeho převoz měli zajistit ruští pořadatelé. "Řekli mi: Počkej tu, někdo pro tebe přijede," líčil Oshie v podcastu Spittin' Chiclets.
"Byla už úplná tma a kluci mě nabádali, abych byl opatrný. Říkali mi: Jsi v Rusku, byl tu Putin…" vyprávěl nyní osmatřicetiletý útočník.
"Já jsem vzal telefon a fakt jsem volal manželce a říkal jí: Miluju tě. Jako vážně," prozradil, jak už se v duchu loučil se svou milou.
Vzpomněl si totiž i na doporučení činovníků americké výpravy. "Říkali, že pokud opustíme olympijskou vesnici, ať na sobě nemáme žádné věci týmu USA. A všechny tyhle věci mi šrotovaly v hlavě," vzpomínal Oshie.
"Pak přišel nějaký ruský chlápek, chytil mě, posadil do auta - a bylo ticho. Prostě jsme jenom jeli. Bylo to třeba pět minut, ale mně to připadalo jako půl hodiny," přidal hokejista, který v NHL odehrál přes 1000 zápasů a před minulou sezonou ukončil kariéru.
"Snažil jsem se sledovat, kudy jedeme, abych se pak mohl dostat zpátky. A samozřejmě se nic nestalo," smál se vítěz Stanley Cupu z roku 2018.
"Řidič byl úplně profesionální a milý, prostě mě vyložil před NBC a já vešel dovnitř. Ale… Jo, bál jsem se o život," přiznal Oshie.
Ruští hokejisté museli kvůli nečekané porážce do předkola play off, kde si sice poradili s Norskem, jenže vzápětí vypadli s Finskem a národní zklamání bylo dovršeno.
Američané, vítěz skupiny, šli ve čtvrtfinále play off na Česko, které porazili 5:2. V semifinále podlehli 0:1 Kanadě a v boji o bronz 0:5 Finsku.
Přestože medaili nezískal, Oshie se díky výkonu v nájezdech proti Rusku dočkal nečekané pozornosti. "Jo, změnilo mi to život," přikývl trojnásobný účastník mistrovství světa.