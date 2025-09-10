Lední hokej

Přímo před Putinem ničil ruský sen. Bál jsem se pak o život, přiznal Američan

Rudolf Černík Rudolf Černík
před 3 hodinami
Měl to být velkolepý triumf. Rusové plánovali, jak na domácí olympiádě v Soči ovládnou hvězdami nabitý hokejový turnaj, místo toho zavládlo v roce 2014 nekonečné zklamání. Malkin, Kovalčuk a spol. se nedostali ani do semifinále. Jejich zlatý sen začali už ve skupině trhat Američané. A tehdejší hrdina duelu T. J. Oshie nyní přiznal, že se pak bál o život.
T. J. Oshie se raduje poté, co na olympiádě v Soči proměnil už svůj čtvrtý nájezd a rozhodl o vítězství USA nad domácím Ruskem.
T. J. Oshie se raduje poté, co na olympiádě v Soči proměnil už svůj čtvrtý nájezd a rozhodl o vítězství USA nad domácím Ruskem. | Foto: Reuters

Napěchovaná hala, v hledišti i hlava státu Vladimir Putin. Jenže na ledě to nešlo tak, jak si Rusové malovali. 

Po remíze 2:2 nerozhodlo střet s Američany ve skupině A ani prodloužení. A v nájezdech přišlo velkolepé představení rodáka ze státu Washington.

Oshie proměnil dokonce čtyři pokusy. Ten poslední byl vítězný, protože Ilja Kovalčuk před ním - to už se jezdila "náhlá smrt" - neproměnil.

Hala ztichla, Američané slavili, jenže pro hrdinu zápasu začaly horké chvilky. Po zápase měl jet tehdejší útočník St. Louis na rozhovor do televizního studia stanice NBC.

A jeho převoz měli zajistit ruští pořadatelé. "Řekli mi: Počkej tu, někdo pro tebe přijede," líčil Oshie v podcastu Spittin' Chiclets.

"Byla už úplná tma a kluci mě nabádali, abych byl opatrný. Říkali mi: Jsi v Rusku, byl tu Putin…" vyprávěl nyní osmatřicetiletý útočník.

"Já jsem vzal telefon a fakt jsem volal manželce a říkal jí: Miluju tě. Jako vážně," prozradil, jak už se v duchu loučil se svou milou.

Vzpomněl si totiž i na doporučení činovníků americké výpravy. "Říkali, že pokud opustíme olympijskou vesnici, ať na sobě nemáme žádné věci týmu USA. A všechny tyhle věci mi šrotovaly v hlavě," vzpomínal Oshie.

"Pak přišel nějaký ruský chlápek, chytil mě, posadil do auta - a bylo ticho. Prostě jsme jenom jeli. Bylo to třeba pět minut, ale mně to připadalo jako půl hodiny," přidal hokejista, který v NHL odehrál přes 1000 zápasů a před minulou sezonou ukončil kariéru.

"Snažil jsem se sledovat, kudy jedeme, abych se pak mohl dostat zpátky. A samozřejmě se nic nestalo," smál se vítěz Stanley Cupu z roku 2018.

"Řidič byl úplně profesionální a milý, prostě mě vyložil před NBC a já vešel dovnitř. Ale… Jo, bál jsem se o život," přiznal Oshie.

Ruští hokejisté museli kvůli nečekané porážce do předkola play off, kde si sice poradili s Norskem, jenže vzápětí vypadli s Finskem a národní zklamání bylo dovršeno.

Američané, vítěz skupiny, šli ve čtvrtfinále play off na Česko, které porazili 5:2. V semifinále podlehli 0:1 Kanadě a v boji o bronz 0:5 Finsku.

Přestože medaili nezískal, Oshie se díky výkonu v nájezdech proti Rusku dočkal nečekané pozornosti. "Jo, změnilo mi to život," přikývl trojnásobný účastník mistrovství světa.

 
Mohlo by vás zajímat

Otvírák extraligy zvládla lépe Sparta. Proti Motoru se trefila i kanadská posila

Otvírák extraligy zvládla lépe Sparta. Proti Motoru se trefila i kanadská posila

Jágr si musí místo vybojovat. Aby tam trenér ještě zítra byl, směje se Nedorost

Jágr si musí místo vybojovat. Aby tam trenér ještě zítra byl, směje se Nedorost

Obří prestiž pro Hribika, proti "svým" ale nefandí. Musíme se změnit, nabádá Čechy

Obří prestiž pro Hribika, proti "svým" ale nefandí. Musíme se změnit, nabádá Čechy

"Nebyla to sebevražda." Smrt československé legendy zůstává i po letech záhadou

"Nebyla to sebevražda." Smrt československé legendy zůstává i po letech záhadou
hokej sport Obsah Olympiáda Soči 2014 olympijské hry

Právě se děje

před 1 minutou
ANO, Spolu a STAN v zářijovém modelu NMS posílily, SPD a Stačilo! ztratily
Politika

ANO, Spolu a STAN v zářijovém modelu NMS posílily, SPD a Stačilo! ztratily

Do Poslanecké sněmovny by se v září mohlo podle modelu, jehož výsledky má ČTK k dispozici, dostat až sedm politických subjektů.
před 33 minutami
Nový francouzský premiér Lecornu převzal úřad od svého předchůdce Bayroua
Zahraničí

Nový francouzský premiér Lecornu převzal úřad od svého předchůdce Bayroua

Sébastien Lecornu slíbil zásadní změnu politiky a větší komunikaci s opozičními stranami.
Aktualizováno před 50 minutami
Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, ozvalo se Rusko. Nabízí jednání
Zahraničí

ŽIVĚ
Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, ozvalo se Rusko. Nabízí jednání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Žádná exotika ani plevel. Češi neprávem přehlíží poklad mezi bylinkami
Magazín

Žádná exotika ani plevel. Češi neprávem přehlíží poklad mezi bylinkami

Jedna z nejzdravějších rostlin světa vám totiž možná roste přímo doma - a vy ji klidně můžete považovat za obyčejný plevel.
Aktualizováno před 1 hodinou
Odešla velká soupeřka Čáslavské. Na svatbě hvězdy se Řešátková bála o život
Ostatní sporty

Odešla velká soupeřka Čáslavské. Na svatbě hvězdy se Řešátková bála o život

Ve věku 78 let zemřela stříbrná olympijská medailistka ve sportovní gymnastice Bohumila Řešátková.
před 1 hodinou
"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem
Domácí

"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem

Jan Dvorník byl jedním z těch, koho 11. června 1983 zmlátily policejní oddíly a kterého pak totalitní justice i odsoudila. Teď se dočkal rehabilitace.
před 1 hodinou
Kouč rakouských fotbalistů drandil po hřišti jako Pogačar. Ale na baterky
Fotbal

Kouč rakouských fotbalistů drandil po hřišti jako Pogačar. Ale na baterky

Rakouský trenér v poločase kvalifikace MS projel na elektrokole mezi hráči Bosny a pobavil celý stadion.
Další zprávy