Přestupová bomba v NHL. Vancouver vyměnil Hronkova superhvězdného parťáka

Vancouver vyměnil svého kapitána Quinna Hughese do Minnesoty. Za loňského držitele Norrisovy trofeje pro nejlepšího obránce NHL a parťáka Filipa Hronka získal tři hráče a výběr v prvním kole draftu. Šestadvacetiletý Hughes opustil tým Canucks po necelých osmi letech.
"Quinn je jedním z nejlepších hráčů historie Canucks. Hrál tvrdě, šel příkladem a udělal pro nás spoustu dobrých věcí. Výměna hráče takového kalibru není nikdy snadné rozhodnutí, ale museli jsme to udělat, aby byl náš tým lepší," řekl generální manažer Patrik Allvin.
Z Minnesoty za Hughese do Vancouveru přišli útočníci Marco Rossi, Liam Ohgren, obránce Zeev Buium a také volba v první kole draftu v příštím roce. "Jsme nadšeni, že máme solidního centra Marca, mladého beka Zeeva a všestranného útočníka Liama. Budou klíčovou součástí přestavby týmu. Také draft je teď hodně silný, takže mít volbu v prvním kole bylo důležitou součástí naší dohody," dodal Allvin.
Hughes od doby, co ho Vancouver v roce 2018 draftoval, odehrál v dresu Canucs 459 zápasů a nasbíral 432 bodů. V posledních letech vytvořil s Hronkem stabilní obrannou dvojici. V této sezoně má americký bek 23 bodů (2+21) z 26 utkání. Také letos se ucházel coby finalista o Norrisovu trofej, ale vyhrál ji Cale Makar z Colorada.
Vancouveru se letos nedaří, v tabulce Západní konference NHL je poslední, zatímco Minnesotě patří páté místo. Hughes je také jedním ze šesti hokejistů v nominaci amerických mistrů světa pro únorový olympijský turnaj v Miláně.
