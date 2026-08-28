Přestaňte ho tak ždímat, brání v NHL českého beka. A objevují jeho superschopnost

S pouhými 53 body byl hokejový Vancouver jasně nejhorším týmem uplynulého ročníku zámořské NHL. A mohlo být ještě o dost hůř nebýt Filipa Hronka. Nejlepší český obránce současnosti trávil na ledě obří porci minut a udržoval důstojnost týmu.
Dá se očekávat, že Hronek bude hodně vytěžovaný i v nadcházející sezoně. Má to ale svá úskalí.
V minulé základní části hrál v průměru 25 minut za zápas, byl šestým nejvytěžovanějším hráčem ligy.
V rámci Vancouveru mu po prosincové výměně Quinna Hughese do Minnesoty nikdo nekonkuroval. Dalšího hráče v pořadí, zkušeného beka Marcuse Petterssona, překonal o více než tři a půl minuty.
Právě s Petterssonem po Hughesově odchodu často nastupoval. Šlo o jediný obranný pár Canucks schopný přehrávat soupeře.
Vancouver, který se nachází ve fázi plnohodnotné přestavby, však spolehlivého Švéda v létě vyměnil k newyorským Rangers za volbu v prvním kole draftu 2030.
Obranné řady kanadského klubu teď nepůsobí moc konkurenceschopně. „Mezi Hronkem a ostatními zadáky je obrovský rozdíl v kvalitě,“ upozornil Thomas Drance z online deníku The Athletic.
„Po odchodu Marcuse Petterssona je Hronek vlastně jediným osvědčeným špičkovým obráncem klubu. Můžete doufat, že hráči jako Zeev Buium nebo Tom Willander udělají v této sezoně výrazný krok vpřed, ale přání není plán. Navíc je vzácné, aby beci těsně po dvacítce obstáli na úrovni NHL,“ dodal novinář.
To jen zvyšuje obavy, že 28letý Hronek, o němž se mluví i jako o příštím kapitánovi klubu, bude v ještě větším zápřahu.
V uplynulém ročníku se přitom dostával na hranu možností. Zmíněných 25 minut ale neříká celý příběh. Je to průměr zkreslený tím, že před Hughesovým odchodem měl český bek o něco volnější režim.
Třeba po únorové olympijské pauze ale odehrál přes 25 minut hned v 19 z 25 zápasů a jeho průměrný icetime činil 26:18. „Ždímanější“ byli za toto období jen Hughes v Minnesotě a Zach Werenski v Columbusu.
„Hronek je tvrdý, efektivní obránce a velkou porci minut dokáže zvládnout. V posledních čtyřech sezonách ale dvakrát dlouho marodil s ramenem,“ připomněl Drance.
„Canucks budou muset přijít s jinými možnostmi, jak rozložit zátěž. Hronek je pro ně příliš cenný na to, aby takhle riskovali a dělali z něj jednoho z nejvytěžovanějších hráčů ligy, zvlášť když v nadcházejícím ročníku nemají žádné ambice,“ přidal.
Paradoxem je, že ačkoliv Hronek běžně tráví na ledě skoro půlku zápasu, v přesilovkách tolik prostoru nedostává.
V poslední sezoně v nich dosáhl na icetime 1:56, což stačilo jen na 217. místo v soutěži.
Přitom si vedl obdivuhodně. Z obránců, kteří v početní výhodě pět na čtyři strávili alespoň 50 minut, byl vůbec nejefektivnější. Za hodinu přesilovkového času vyprodukoval 8,31 bodu. Více než Hughes, Adam Fox, Roman Josi a všichni další specialisté.
„Dost překvapivá statistika, prakticky nikdo si jí nevšiml,“ podivil se na síti X nad Čechovým prvenstvím novinář Trevor Beggs. „Hronek po Hughesově odchodu potichu převzal roli přesilovkového quarterbacka.“
Pro Canucks je to částečně i zádrhel. Do této role totiž chtěli zapracovat Buiuma, kterého získali v naditém balíčku za Hughese. Potenciál mladého beka leží právě v ofenzivě a řízení početních výhod.
„V minulé sezoně se ale v přesilovkách trápil, zejména ve srovnání se zkušeným Hronkem, který byl naprosto senzační,“ dodal novinář Drance.
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