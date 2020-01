Křivdu řeší soud, junioři netuší, o co vlastně hrají. Přerov dál trápí spor se svazem

Vloni byl hokejový Přerov vyřazen z nafouknuté nejvyšší soutěže juniorů. Ze dne na den, od stolu, jenom tak. Stále počítá odchody nadějných hokejistů, přišel o část finanční podpory. I tak v první lize dospělých prohání nejlepší a jeho junioři bojují o postup. Jen kvůli chaosu a zvůli svazu vlastně nevědí kam. Čtěte rozhovor s jednatelem klubu Tomášem Pluháčkem.

A-mužstvo Přerova se drží ve skupince, která bojuje o druhé místo v základní části první ligy. Co je vůbec vaším sezonním cílem?

Od roku 2015 hrajeme první ligu, pokaždé jsme se dostali do play-off, ale nikdy jsme nepřešli přes první kolo. Toto chceme překonat a pak v rámci play-off znepříjemnit život favoritům na postup do extraligy. Rádi bychom předváděli hezký hokej a pobavili naše fanoušky. Případný postup ze semifinále už není zásadní, hlavně chceme přejít přes první kolo. Byl by to další krok pro celý přerovský hokej.

Máte radost z toho, jak rychle se Přerov v první lize etabloval? Od začátku neměl problémy se záchranou a řadí se mezi černé koně.

Když se před pěti lety postupovalo, řešilo se, jestli vůbec máme na to, abychom hráli první ligu. Jestli seženeme peníze a partnery, jestli máme vlastní odchovance. Bylo to složité rozhodování, ale jsem rád, že jsme se rozhodli to zkusit. Povedlo se nám to a patříme v horní polovině tabulky ke stálicím. Dokážeme hrát vyrovnané zápasy s bývalými extraligovými kluby Chomutovem, Českými Budějovicemi a Jihlavou. Jsme na to pyšní.

Máte do budoucna extraligové plány?

Nikdy neříkej nikdy. Každopádně i vzhledem k technickému vybavení zimáku a finančním možnostem zůstáváme při zemi. Naším cílem je stabilizovat klub tak, aby pravidelně hrál o nejvyšší patra první ligy a bavil diváky, ne aby se potácel někde na spodku tabulky. V krátkodobém horizontu plán na extraligu nemáme.

Když už, chtěli byste jít do extraligy připraveni se vším všudy a nehrát v ní jen podřadnou roli, že?

Já tvrdím, že je lepší hrát nahoře v první lize a bavit lidi, než vstupovat do extraligy slabší a s malým rozpočtem. Proto je prioritou vršek první ligy. Co se stane za pět nebo deset let, to je otázka.

Aktuálně je zavedený přímý postup z prvoligového play-off do extraligy. Co by se dělo, kdybyste play-off vyhráli?

Byl bych moc zvědavý, co by na to řeklo vedení Českého hokeje. (smích) Ale nerad bych předjímal, jdeme krok po kroku. Jsme třetí, čekají nás v základní části ještě další zápasy a chtěli bychom skončit do čtvrtého místa, aby pro nás play-off začalo doma.

České Budějovice vedou s náskokem 33 bodů a skóre 199:100. Bylo by pro vás velké překvapení, kdyby jim v play-off postup utekl?

Určitě. Nicméně kdybychom proti nim my hráli v semifinále nebo finále, nechali bychom na ledě všechno. Chtěli bychom ukázat, že i v Přerově umíme hrát hokej a velkého favorita porazit. Na druhou stranu Budějovice se svou tradicí a rozpočtem by si postup zasloužily.

Debatu o uzavření extraligy nechápu

Jaký je váš názor do debaty o případném uzavření extraligy?

Myslím, že je to nejen můj osobní názor, ale názor celého klubu. Jsme za to, aby se volila sportovní cesta přímých postupů a sestupů. Uzavření by podle mě ničemu nepomohlo. Úroveň extraligy by se snížila a poškodilo by to i první ligu. V boji o postup teď nemluvím konkrétně o nás, ale máte tam další kluby, které se mohou za několik let stát velmi silnými. Za mě je to špatně a už vůbec nechápu, že se o tom začalo mluvit v rozehrané sezoně. Nová pravidla by se měla nastavovat s předstihem, aby se kluby a managementy dokázaly připravit.

Znamenalo by to v první lize odliv fanoušků, sponzorů a celkově menší pozornost hokejové veřejnosti?

Rozhodně. Navíc vůbec nerozumím argumentu zavřít extraligu nebo juniorskou ligu, abychom měli klid na práci s mládeží. Ale kde se mladí kluci nejvíce naučí hrát? Pod tlakem, před plnými tribunami, když v zápasech o něco jde. Pak se hraje mistrovství světa juniorů a nám to v krizových zápasech nejde. Nemůžeme jim cestičku umetat. V Přerově se snažíme dávat šanci mladým klukům, ale pokud si ji nezaslouží, hrají jiní. Proto jsem rád, že se zrušily povinné kvóty.

Není postup do extraligy tak trochu snem prvoligových fanoušků a některých klubů? Takto by o něj třeba přišli, protože extraliga se přeci nedá nafukovat donekonečna.

Jistě, to je pravda, proto jsme pro přímý postup a sestup. Navíc si myslím, že na něco takového nejsou kluby vůbec připraveny. Musela by být nová pravidla, platové stropy, minimální rozpočet klubu. Českému hokeji by to podle mého názoru vůbec nepomohlo, rozhodně ne teď, náhle.

Kauza juniorů? Odešli hráči, máme méně peněz

Říkal jste, že by se nemělo zasahovat do pravidel v rozehrané sezoně. V Přerově jste to zažili v minulém ročníku, kdy byl váš juniorský tým administrativně vyloučen z nejvyšší soutěže. Jak jste se s tím vyrovnali?

Pořád se s tím vyrovnáváme těžko. Mladí kluci se snaží učit fair play hru a ctít nějaká pravidla, pak přijde takový zásah. Navíc se vloni v lednu na Hokejovém fóru náš manažer zeptal, jestli máme očekávat případné změny v mládežnických soutěžích už na příští sezonu, a před 200 svědky nám bylo řečeno, že ne. Přijde únor a najednou jsou Přerov, Havířov a Vsetín vyloučeny z extraligy, jen tak. Souhlasíme se zúžením extraligy, ať ji hraje 12 nebo i deset týmů, protože kvalitních kluků opravdu moc není, ale pojďme to udělat sportovní cestou a v delším horizontu, ať se kluby připraví.

Změny v juniorské extralize: V únoru 2019 vydal Český hokej prohlášení, na základě kterého odepsal z juniorské extraligy Přerov, Havířov, Vsetín, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod (nejdříve také Olomouc a rakouský Salcburk, ne však na dlouho). Nakonec se nejvyšší soutěž juniorů zúžila z 24 týmů na 19. První tři kluby se rozhodly bránit u svazové arbitráže a posléze u civilního soudu. Soud dal klubům zapravdu a předběžným opatřením svazu nařídil odložení nejvyšší juniorské soutěže. Svaz zareagoval kličkou. Elitní soutěž přejmenoval z Juniorské ligy akademií na O Pohár DHL, kdežto fakticky nižší soutěž, v níž působí i Přerov, Havířov a Vsetín, nese název REDSTONE Extraliga juniorů. V říjnu 2019 vstoupil do hry soudní exekutor a za nerespektování rozhodnutí soudu uložil svazu čtyři pokuty v celkové hodnotě 2,2 milionu korun. Svaz reagoval podáním návrhu na zastavení exekuce.

Pociťujete dodnes následky tohoto rozhodnutí?

Ano. Mladí kluci dostávají lasa od jiných klubů a jednoznačně říkají, že pokud tady nebude nejvyšší juniorská soutěž, pak v Přerově nezůstanou. Týká se to nejen kluků ve věku 15 nebo 16 let, ale i mladších v sedmé osmé třídě. Podle mě by měli být kluci třeba do 16 nebo 17 let ve svých klubech, tak trochu pod dozorem. A až potom, pokud budou opravdu dobří, by si to měli jít vyzkoušet jinam. Nás to opravdu poškodilo, máme málo hráčů a přišli jsme o nějaké peníze od sponzorů, o část podpory z kraje. Poškodilo nás to sportovně i finančně.

Nejvyšší juniorská soutěž se kvůli rozhodnutí soudu nehraje, svaz místo ní zavedl turnaj O Pohár DHL, zatímco Přerov hraje fakticky druhou nejvyšší soutěž, která ale nese název extraliga. V ní se vaši junioři drží nahoře. Chcete znovu postoupit?

Já ale nevím, kam máme postupovat. Nejvyšší soutěž momentálně hrajeme my, protože turnaj O Pohár DHL není podle názoru svazu nejvyšší juniorskou soutěží. Snažíme se být na špici a v případném play-off uspět. Děláme všechno pro to, abychom uspěli a postoupili. Ale nevíme kam. (úsměv)

Nejspíš záleží na tom, jak bude pokračovat soudní proces.

Nechci předjímat rozhodnutí soudu, nemám z toho radost, protože bychom měli všichni dělat to nejlepší pro český hokej. Ale opravdu to bereme jako křivdu. Když klukům řeknete, aby makali a zachránili se, že chceme hrát tu soutěž i nadále, a pak vám svaz řekne, že jste se snažili, ale marně… Ani pro ty kluky to nebylo jednoduché. Nechtěli jsme ten boj jen tak vzdát.

Když vám (společně s Havířovem a Vsetínem) dal soud zapravdu, čekal jste, že se k situaci postaví svaz jinak, než jak učinil?

Čekám na to dodnes. Od začátku sporu jsme avizovali, že si to nenecháme líbit a půjdeme přes svazové prostředky, přes arbitrážní komisi až k soudu. Mrzelo mě, že na arbitrážní komisi nepřišel kromě právníka vůbec nikdo z vedení Českého hokeje. To beru jako naprosté přehlížení problému. Arbitrážní komise by měla být jakýmsi mediátorem dohody mezi dvěma stranami, ale když tam nemáte partnera pro tu dohodu, tak je to těžké. Byl čas to vyřešit, ale nikdo za námi nepřišel. Soud nám potom dal zapravdu a nařídil svazu, aby zastavil juniorskou extraligu. A týden nato přišel svaz s tím, že ligu jen přejmenoval. To už je pro mě opravdu nerespektování právního stavu.

Akademie nevychovávají hráče jako my

Nebylo to lhostejné ani fanouškům. V zápase proti Litoměřicím, které hrají pod záštitou svazového projektu Dukla, vystoupili s vulgárními transparenty vůči svazu a prezidentu Tomáši Královi, zlili střídačku Litoměřic pivem.

S tím jsem ostře nesouhlasil, panu Královi jsem se hned po telefonu omlouval. Nesouhlasím s tím, aby tam visely takové transparenty. Co nejdříve jsme je stáhli, bohužel to předtím někdo vyfotil. Seděl jsem s fanoušky, řekl jsem jim, že si to nepřeju. Od té doby se nic takového nestalo.

Bylo to dost napjaté a prezident Král v dodatku k tomuto incidentu řekl, že se přerovským fanouškům ani nediví, že pivo vylévají.

To už nechci ani více komentovat. Četl jsem to, mrzí mě to. Člověk v určité pozici, i když tam urážky proti němu byly, a znovu říkám, že s nimi nesouhlasím, by se neměl takto vyjadřovat k partnerovi klubu, který v Přerově dává do hokeje miliony korun.

Podařilo se vám vychovat dost možná největší české talenty ročníku 2003. Brankář Tomáš Suchánek odešel do Třince, útočník Martin Ryšavý do Vítkovic a obránce Stanislav Svozil udivuje v čerstvých 17 letech stabilními výkony v A-týmu Komety Brno. Těší vás to?

Jsou to kluci, kteří v Přerově do 15 nebo 16 let prožili celý svůj hokejový život, a svědčí to o tom, že hokej děláme dobře. Jsme schopni vychovat dobré hokejisty. Pokud má někdo takovou výkonnost jako Standa Svozil, samozřejmě už nemá cenu ho v Přerově držet. Tito hráči si zaslouží hrát s nejlepšími juniory, Standa potažmo dokonce mezi chlapy v Kometě. Přeju jim, ať v těch klubech uspějí a dotáhnou to co nejdál.

Významní přerovští rodáci a naděje: Martin Zaťovič (*1985), Josef Hrabal (*1985), Tomáš Kundrátek (*1989), David Šťastný (*1993), Karel Plášek ml. (*2000), Stanislav Svozil (na snímku, *2003), Martin Ryšavý (*2003), Tomáš Suchánek (*2003).

Z Přerova pochází také 19letý Karel Plášek, dříve jste vychovali Davida Šťastného, který nakoukl do dospělé reprezentace.

Ano, ještě bych dodal Honzu Mlčáka a z těch starších Kubu Ference nebo Vlastu Dostálka. Jsou to přerovští odchovanci. Kluby by se měly hodnotit i podle toho, kolik hokejistů vychovají pro dospělý hokej. Řeklo se, že mezi juniorskou elitou zůstanou kluby, které mají akademii, Přerov ne. Ale rád bych věděl, kolik špičkových hokejistů, jaké dodáváme do extraligy my, vychovali v poslední době ostatní.

Funguje vám v tomto směru spolupráce s extraligovým Zlínem?

Nespolupracujeme jen se Zlínem, nechceme být ničí farma. Chceme být samostatný klub, tak to vnímají partneři i fanoušci. Ale spolupráce se Zlínem je nejtěsnější, snažíme se kluky Zlínu poskytovat, nebereme si na hostování jen jejich hokejisty. Máme k sobě blízko kilometrově, lidsky i po sportovní stránce, trenéři si velmi rozumí. Na určité bázi funguje také spolupráce s Kometou nebo Hradcem, kde je to většinou o jednom nebo dvou hráčích.