Překvapivý medailista. Norové zaskočili Kanadu a slaví bronz z mistrovství světa

Norští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o 3. místo senzačně Kanadu 3:2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. V čase 63:32 rozhodl jednadvacetiletý útočník Noah Steen. Norové předtím ztratili v závěru základní doby při hře Kanaďanů bez gólmana dvoubrankový náskok.
Svěřenci kouče Pettera Thoresena otevřeli skóre trefou Emilia Pettersena v sedmé minutě, ve druhé části zvýšil Stian Solberg.
Skvěle chytajícího Henrika Haukelanda, jenž pomohl k úspěchu 44 zákroky, překonal až v čase 58:44 Robert Thomas, který pak poslal osm sekund před sirénou zápas do prodloužení. Oba góly dal při hře Kanady bez brankáře. Poslední slovo měl však Steen.
Norové se poprvé zúčastnili MS v roce 1937 a dnešním ziskem medaile vylepšili čtvrté místo, na které dosáhli v roce 1951 v Paříži. Tehdy zasáhlo do turnaje jen sedm týmů a Norsku stačily na čtvrtou příčku jen dvě výhry ze šesti duelů.
Kanaďané naposledy zvládli zápas o bronz v roce 1995, kdy na MS ve Švédsku zdolali český tým 4:1. Dnešní porážka pro ně byla v utkáních o třetí místo šestá v řadě.
Ze zápasu uběhlo jen 16 sekund a na trestnou lavici musel Kaasastul. Obrovskou šanci měl Crosby, jenže Haukeland schoval jeho gólovou ránu do lapačky. Chvilku nato trefil Celebrini tyčku. Po skončení přesilovky zazvonil na druhé straně na tyčku za zády kanadského gólmana Greavese také Hurröd.
V sedmé minutě udělal obrovskou chybu u zadního hrazení Greaves, jehož obral o kotouč Pettersen, stihl se obtočit kolem branky a v pádu otevřel skóre. Bezstarostný hokej v podání zklamaných semifinalistů přinesl seriál velkých šancí.
Scheifeleho pokus o blafák zblízka zastavil betonem Haukeland, na druhé straně Greavese nepřelstil Brandsegg-Nygard. Wotherspoon z kruhu napálil spojnici, Kanada pak měla další přesilovku, ale i ta zůstala nevyužitá.
Zatímco v úvodním dějství se zdálo, že Kanada nechce za žádnou cenu odjet ze Švýcarska s prázdnou, ve druhé třetině předvedla bezkrevný výkon. Poměr střel na branku v ní byl vyrovnaný 7:7.
Po chybě Norů pálil ve 27. minutě z ideální pozice O'Reilly, jeho rána však byla zblokovaná. Seveřané se pak ubránili v dalším oslabení a ve 33. minutě navýšili své vedení. Solberg vypálil a Whitecloud tečoval kotouč mimo dosah Greavese.
Hvězdný výběr Kanady pokračoval v mdlém výkonu i ve třetí třetině. Blízko gólu byli naopak Seveřané. Brandsegg-Nygard nejprve napálil po přečíslení dvou na jednoho s Koblarem tyčku, o chvilku později neuspěl ani z úniku.
Další obrovskou šanci měl Berglund, Greaves ale ještě držel naděje na zvrat. Více než tři minuty před vypršením základní hrací doby to Kanaďané zkusili se šesti hráči v poli a na poslední chvíli v sobě probudili touhu odvrátit senzační porážku.
Thomas výstavní ranou pod horní tyčku přiživil naději snížením 76 sekund před koncem. Další šance Norové přečkali. Pettersen pak pokusem přes celé kluziště jen těsně minul kanadskou branku, jenže po zakázaném uvolnění se hra přestěhovala před Haukelanda.
Důrazný Thomas po nahrávce O'Reillyho vzduchem usměrnil tělem puk do tyčky a hokejkou ho pak poslal za čáru. Kanada zachránila zápas stejně jako v základní skupině.
Vlnu zklamání ale dokázali Norové vyhnat z hlav. Prodloužení odehráli skvěle a odměnou jim byl vítězný gól Steena, který se v přečíslení trefil na bližší tyčku.
Mistrovství světa hokejistů - o 3. místo (Curych):
Kanada - Norsko 2:3 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)
Branky a nahrávky: 59. Thomas, 60. Thomas (R. O'Reilly, Celebrini) - 7. Pettersen (Kaasastul), 33. Solberg (Brandsegg-Nygard, Johannesen), 64. Steen. Rozhodčí: Holm (Švéd.), MacFarlane - Rey (oba USA), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 10.000.
Kanada: Greaves - Mateychuk, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Dickinson - Martone, Celebrini, Crosby - Scheifele, Thomas, Holloway - Cozens, R. O'Reilly, Tavares - C. Brown, Minten, Vilardi - Finnie. Trenér: Donskov.
Norsko: Haukeland - Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby, Saxrud-Danielsen - Brandsegg-Nygard, Koblar, Martinsen - Rönnild, E. Ö. Salsten, Elvsveen - Pettersen, Bakke Olsen, Vesterheim - Jacob Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen. Trenér: P. Thoresen.
