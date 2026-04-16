16. 4. Irena
Reklama
Reklama
Před týdnem debutoval, teď už je za hvězdu. Český obránce prožívá raketový start

Sport,ČTK

Český obránce Marek Alscher přispěl v NHL dvěma asistencemi k jednoznačné výhře hokejistů Floridy 8:1 nad Detroitem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

NHL: Florida Panthers at Ottawa Senators
Marek AlscherFoto: Imagn Images
Reklama

Vítěznou rozlučku obhájce Stanlyova poháru se sezonou podpořil jednou přihrávkou i Mikuláš Hovorka, který si připsal v soutěži svůj první kanadský bod.

Florida si vypracovala klíčový náskok v rozmezí 26. až 33. minuty, kdy soupeři odskočila z 1:0 na 5:0. U druhého gólu asistoval Alscher.

Český obránce poslal v útočném pásmu puk podél mantinelu za branku, kde jej převzal Matthew Tkachuk a po jeho přihrávce se prosadil z pravého kruhu Luke Kunin.

Panthers zvýraznili výhru třemi trefami ve třetí třetině a gól na 6:1 padl po spolupráci českých obránců.

Reklama
Reklama

Alscher vystřelil zpoza pravého kruhu po přihrávce Hovorky a puk se odrazil od nohy Colea Schwindta do branky. Při vyhlášení hvězd předčili Alschera pouze dvougóloví střelci Mike Benning a Kunin.

Alscher, který debutoval v NHL před týdnem, zažívá v nejlepší hokejové soutěži planety raketový start: ve čtyřech zápasech nasbíral tři asistence a čtyři kladné body do statistiky za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance.

Hovorka, který prožil v soutěži premiéru letos začátkem února, naskočil také celkově do čtyř zápasů.

Výsledky NHL:

Reklama
Reklama

Florida - Detroit 8:1 (1:0, 4:1, 3:0)

Branky: 26. a 59. Kunin (na první Alscher), 30. a 33. Benning, 5. Hinostroza, 29. Greer, 49. Schwindt (Alscher, Hovorka), 50. Reinhardt - 37. Faulk. Střely na branku: 27:25. Diváci: 19.403. Hvězdy zápasu: 1. Benning, 2. Kunin, 3. Alscher (všichni Florida).

Buffalo - Dallas 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:2, 0:0 - 0:0)

Branky: 13. Norris, 24. Benson, 32. Tuch - 3. Bourque, 25. Lindell, 36. Hryckowian, rozhodují sam. nájezd Johnston. Střely na branku: 24:28. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Johnston (Dallas), 2. Benson, 3. Norris (oba Buffalo).

Reklama
Reklama

Tampa Bay - NY Rangers 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Branky: 32. Bjorkstrand, 41. Perry - 5. a 22. Kartye, 25. Perreault, 33. Zibanejad. Střely na branku: 31:21. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kartye (NY Rangers), 2. Perry, 3. Sabourin (oba Tampa Bay).

Ottawa - Toronto 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 7. Batherson, 37. Foegele, 60. Cozens - 49. Nylander. Střely na branku: 38:20. Diváci: 15.919. Hvězdy zápasu: 1. Batherson, 2. Giroux (oba Ottawa), 3. Hildeby (Toronto).

Reklama
Reklama

Chicago - San Jose 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Branky: 44. a 51. Crevier, 40. Rinzel, 49. Greene, 55. Lardis - 9. Ferraro, 26. Misa. Střely na branku: 24:17. Diváci: 20.397. Hvězdy zápasu: 1. Crevier, 2. Bedard, 3. Greene (všichni Chicago).

Vegas - Seattle 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky: 53. a 57. R. Smith (na druhou Hertl), 38. Theodore, 42. Marner - 23. Wright. Střely na branku: 26:23. Diváci: 18.090. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Hart, 3. Marner (všichni Vegas).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ruská blogerka žijící v Monaku Victoria Boňová.
ŽIVĚ V Rusku se schyluje ke vzpouře, varuje populární ruská blogerka Putina

Lidé v Rusku i gubernátoři se ruského prezidenta Vladimira Putina bojí, a raději mu neříkají pravdu. Vládce Kremlu tak neví o reálné situaci v zemi, která dozrává ke vzpouře, uvedla populární ruská blogerka Victoria Boňová. "Všude si lidé stěžují. Sebrali jim už to poslední a dál je obírají. Byznys umírá," prohlásila s tím, že jedna z nejpopulárnějších otázek současnosti zní: Jak odjet z Ruska.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama