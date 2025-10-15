Lední hokej

Prázdná brána Čechům svědčí. První góly v sezoně takhle dali Hertl i Faksa

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Tomáš Hertl gólem a asistencí pomohl v NHL hokejistům Vegas k obratu na ledě Calgary. Golden Knights prohrávali 0:2, nakonec ale zvítězili 4:2 a poprvé v ročníku se radovali z výhry v základní hrací době. Svůj první gól v sezoně dal také Radek Faksa, jenž přiblížil Dallas k výhře 5:2 nad Minnesotou. Oba čeští útočníci skórovali v závěru utkání do prázdné branky.
Sestřih utkání Calgary - Vegas včetně gólu Tomáše Hertla | Video: NHL.com

Hertl se nejprve do statistik zapsal ve 45. minutě. Nevyšlo mu vytočení zpoza branky, puk mu ale sjel příhodně přesně na hůl obránce Kaedana Korczaka, který z ideální pozice mezi kruhy vyrovnal na 2:2.

Čtyřiadvacetiletý bek se v NHL prosadil podruhé v kariéře. "Nejdřív jsem myslel, že budu nahrávat, ale pak jsem to přehodnotil. Jsem rád, že to tam spadlo," oddechl si Korczak.

"Ukázalo se, že jsme tým, kde může udeřit úplně každý. To je pro nás moc důležité," pochvaloval si.

Sedm sekund před závěrečnou sirénou Hertl trefil opuštěnou branku Calgary. Po čtyřech zápasech má tři body za gól a dvě nahrávky a je čtvrtým nejproduktivnějším Čechem v lize.

Vegas zůstává neporažené. Jeho obrat řídil autor dvou gólů Jack Eichel, jenž se s devíti body (5+4) posunul do čela ligové produktivity. Český útočník Martin Nečas z Colorada na něj z pátého místa ztrácí jediný bod.

O první místo v bodování se s Eichelem dělí Kirill Kaprizov z Minnesoty, který proti Dallasu zaznamenal gól a asistenci.

Ani jeho příspěvek ale k výhře nepomohl. Stars se v úvodních 22 minutách dostali do vedení 3:0 a náskok i přes mocné dotahování hostů nepustili.

Jistotu Dallasu dodal Faksa, který v 59. minutě trefil odkrytou branku a zvýšil na 4:2. Konečnou podobu výsledku dal deset vteřin před koncem dalším gólem do prázdné branky Roope Hintz.

Sestřih utkání Dallas - Minnesota včetně gólu Radka Faksy | Video: NHL.com

Dallas i ve třetím duelu v sezoně vstřelil pět branek, vyhrál i třetí zápas a spolu s Carolinou je posledním stoprocentním týmem v lize. Hurricanes udrželi výbornou bilanci díky vítězství 5:1 na ledě San Jose.

Spolehlivým výkonem a 16 zákroky se pod jednoznačnou výhru podepsal gólman Brandon Bussi, jenž si v 27 letech odbyl premiéru v NHL. Blýskl se úspěšností sahající k 95 procentům a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Český brankář Lukáš Dostál pomohl 25 zákroky Anaheimu k výhře 4:3 nad Pittsburghem. Dvěma góly a asistencí se pod vítězství podepsal Chris Kreider.

Právě zkušený americký útočník v čase 58:33 zápas rozhodl. Ducks podesáté za sebou vyhráli úvodní domácí zápas sezony.

Mizernou domácí bilanci potvrdili New York Rangers, kteří ani ve třetím duelu v Madison Square Garden nedali gól a prohráli s Edmontonem 0:2.

Rangers mají na vlastním ledě hrozivé skóre 0:6 a po pěti zápasech v novém ročníku mají čtyři body.

Na první domácí gól Rangers nestačilo ani 30 střel. Stuart Skinner v brance Oilers byl stoprocentní a vychytal první výhru v sezoně.

"Byl skvělý. V klíčových momentech vytáhl několik skvělých zákroků. Navíc působil ohrommě jistě, prostě výborný výkon," chválil gólmana obránce Darnell Nurse.

Výsledky NHL:

Calgary - Vegas 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Branky: 8. Backlund, 13. Coleman - 30. a 47. Eichel, 45. Korczak (Hertl), 60. Hertl. Střely na branku: 29:30. Diváci: 16.553. Hvězdy zápasu: 1. Eichel (Vegas), 2. Backlund (Calgary), 3. Schmid (Vegas).

Dallas - Minnesota 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Branky: 6. Lindell, 17. W. Johnston, 22. Duchene, 59. Faksa, 60. Hintz - 44. Boldy, 54. Kaprizov. Střely na branku: 25:41. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. Hintz (oba Dallas), 3. Kaprizov (Minnesota).

Washington - Tampa Bay 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 38. Protas, 45. Wilson, 62. Chychrun - 8. Guentzel, 42. Point. Střely na branku: 28:19. Diváci: 16.948. Hvězdy zápasu: 1. Wilson, 2. Chychrun (oba Washington), 3. Point (Tampa Bay)

Toronto - Nashville 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)

Branky: 51. a 57. Matthews, 9. McCabe, 14. Ekman-Larsson, 29. Tavares, 37. McMann, 60. Nylander - 24. McCarron, 25. Haula, 57. Josi, 59. Perbix. Střely na branku: 29:31. Diváci: 18.124. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Ekman-Larsson, 3. Nylander (všichni Toronto).

Montreal - Seattle 5:4 v prodl. (1:0, 1:2, 2:2 - 1:0)

Branky: 28. a 64. Caufield, 5. Newhook, 42. K. Dach, 58. Děmidov - 24. Schwartz, 38. Nyman, 45. Oleksiak, 48. McCann. Střely na branku: 22:22. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Děmidov (oba Montreal), 3. McCann (Seattle).

NY Rangers - Edmonton 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 31. Frederic, 59. Henrique. Střely na branku: 30:22. Diváci: 16.497. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. Frederic (oba Edmonton), 3. Šesťorkin (NY Rangers).

San Jose - Carolina 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Branky: 25. Eklund - 22. S. Walker, 35. W. Carrier, 39. Robinson, 42. Gostisbehere, 48. Blake. Střely na branku: 17:43. Diváci: 12.786. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven, 2. Bussi, 3. Gostisbehere (všichni Carolina).

Anaheim - Pittsburg 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Branky: 10. a 59. Kreider, 20. C. Gauthier, 30. Helleson - 2. Brazeau, 8. Rakell, 38. Mantha. Střely na branku: 21:28. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas inkasoval tři góly z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 89,3 procenta. Diváci: 17.622. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. C. Gauthier, 3. Helleson (všichni Anaheim).

 
Mohlo by vás zajímat

Litvínov rozežírají i absurdní spory uvnitř. A vedení mlčí, mám strach, říká legenda

Litvínov rozežírají i absurdní spory uvnitř. A vedení mlčí, mám strach, říká legenda

"Jestli se to stane ještě jednou, jsem vyřízený." Jak Hertl prosil v NHL o výměnu

"Jestli se to stane ještě jednou, jsem vyřízený." Jak Hertl prosil v NHL o výměnu

Pastrňák ohromil v nezvyklé roli. Blýskl se fantastickým zákrokem v brance

Pastrňák ohromil v nezvyklé roli. Blýskl se fantastickým zákrokem v brance

Bruins přivedou a podepíšou Nečase, věští v zámoří. Pomohl by s největší bolestí týmu

Bruins přivedou a podepíšou Nečase, věští v zámoří. Pomohl by s největší bolestí týmu
hokej sport Obsah NHL

Právě se děje

před 11 minutami
Tohle se Číňanům nepovedlo. Dongfeng Box selhal v nárazových testech
3:04
Auto

Tohle se Číňanům nepovedlo. Dongfeng Box selhal v nárazových testech

Čínský Dongfeng Box v nárazových testech Euro NCAP propadl, získal jen tři hvězdičky a odhalil vážné konstrukční nedostatky.
Aktualizováno před 13 minutami
Bradáčová podala v kauze dotací dovolání v neprospěch Pelty i Kratochvílové
Domácí

Bradáčová podala v kauze dotací dovolání v neprospěch Pelty i Kratochvílové

Bradáčová navrhuje Nejvyššímu soudu, aby mj. přezkoumal dřívější procesní postup odvolacího Vrchního soudu v Praze. Ten byl podle ní nestandardní.
Luděk Sekyra

Komentář: Libeskindova odvážná pocta Praze vyjadřuje svobodu, spravedlnost, pravdu a přátelství

před 16 minutami
Přes 1600 nových bytů. Ve vznikající pražské čtvrti navrhuje stavby známý architekt
Ekonomika

Přes 1600 nových bytů. Ve vznikající pražské čtvrti navrhuje stavby známý architekt

Skupina Sekyra Group postaví v centrální části plánovaného projektu Rohan City v Praze 1650 bytů, kanceláře a obchodní prostory za 15 miliard korun.
Aktualizováno před 16 minutami
Plzeň si vybrala náhradu za Koubka. Z trablů ji má vytáhnout kouč Hyský
Fotbal

Plzeň si vybrala náhradu za Koubka. Z trablů ji má vytáhnout kouč Hyský

Novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Martin Hyský. Padesátiletý kouč přišel do Viktorie z Karviné a na západě Čech podepsal tříletou smlouvu.
před 21 minutami
Zelenskyj úřaduje v Oděse. Zametl s odpůrcem "derusifikace" a zavedl vojenskou správu
Zahraničí

Zelenskyj úřaduje v Oděse. Zametl s odpůrcem "derusifikace" a zavedl vojenskou správu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zavedl v jihoukrajinské Oděse vojenskou správu a do jejího čela jmenoval Serhije Lysaka.
Aktualizováno před 35 minutami
"Je-li to u Turka pravda, je to neudržitelné," řekla Schillerová po dalším škraloupu
Domácí

ŽIVĚ
"Je-li to u Turka pravda, je to neudržitelné," řekla Schillerová po dalším škraloupu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
Další zprávy