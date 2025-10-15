Prázdná brána Čechům svědčí. První góly v sezoně takhle dali Hertl i Faksa

Hertl se nejprve do statistik zapsal ve 45. minutě. Nevyšlo mu vytočení zpoza branky, puk mu ale sjel příhodně přesně na hůl obránce Kaedana Korczaka, který z ideální pozice mezi kruhy vyrovnal na 2:2.
Čtyřiadvacetiletý bek se v NHL prosadil podruhé v kariéře. "Nejdřív jsem myslel, že budu nahrávat, ale pak jsem to přehodnotil. Jsem rád, že to tam spadlo," oddechl si Korczak.
"Ukázalo se, že jsme tým, kde může udeřit úplně každý. To je pro nás moc důležité," pochvaloval si.
Sedm sekund před závěrečnou sirénou Hertl trefil opuštěnou branku Calgary. Po čtyřech zápasech má tři body za gól a dvě nahrávky a je čtvrtým nejproduktivnějším Čechem v lize.
Vegas zůstává neporažené. Jeho obrat řídil autor dvou gólů Jack Eichel, jenž se s devíti body (5+4) posunul do čela ligové produktivity. Český útočník Martin Nečas z Colorada na něj z pátého místa ztrácí jediný bod.
O první místo v bodování se s Eichelem dělí Kirill Kaprizov z Minnesoty, který proti Dallasu zaznamenal gól a asistenci.
Ani jeho příspěvek ale k výhře nepomohl. Stars se v úvodních 22 minutách dostali do vedení 3:0 a náskok i přes mocné dotahování hostů nepustili.
Jistotu Dallasu dodal Faksa, který v 59. minutě trefil odkrytou branku a zvýšil na 4:2. Konečnou podobu výsledku dal deset vteřin před koncem dalším gólem do prázdné branky Roope Hintz.
Dallas i ve třetím duelu v sezoně vstřelil pět branek, vyhrál i třetí zápas a spolu s Carolinou je posledním stoprocentním týmem v lize. Hurricanes udrželi výbornou bilanci díky vítězství 5:1 na ledě San Jose.
Spolehlivým výkonem a 16 zákroky se pod jednoznačnou výhru podepsal gólman Brandon Bussi, jenž si v 27 letech odbyl premiéru v NHL. Blýskl se úspěšností sahající k 95 procentům a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.
Český brankář Lukáš Dostál pomohl 25 zákroky Anaheimu k výhře 4:3 nad Pittsburghem. Dvěma góly a asistencí se pod vítězství podepsal Chris Kreider.
Právě zkušený americký útočník v čase 58:33 zápas rozhodl. Ducks podesáté za sebou vyhráli úvodní domácí zápas sezony.
Mizernou domácí bilanci potvrdili New York Rangers, kteří ani ve třetím duelu v Madison Square Garden nedali gól a prohráli s Edmontonem 0:2.
Rangers mají na vlastním ledě hrozivé skóre 0:6 a po pěti zápasech v novém ročníku mají čtyři body.
Na první domácí gól Rangers nestačilo ani 30 střel. Stuart Skinner v brance Oilers byl stoprocentní a vychytal první výhru v sezoně.
"Byl skvělý. V klíčových momentech vytáhl několik skvělých zákroků. Navíc působil ohrommě jistě, prostě výborný výkon," chválil gólmana obránce Darnell Nurse.
Výsledky NHL:
Calgary - Vegas 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Branky: 8. Backlund, 13. Coleman - 30. a 47. Eichel, 45. Korczak (Hertl), 60. Hertl. Střely na branku: 29:30. Diváci: 16.553. Hvězdy zápasu: 1. Eichel (Vegas), 2. Backlund (Calgary), 3. Schmid (Vegas).
Dallas - Minnesota 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Branky: 6. Lindell, 17. W. Johnston, 22. Duchene, 59. Faksa, 60. Hintz - 44. Boldy, 54. Kaprizov. Střely na branku: 25:41. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. Hintz (oba Dallas), 3. Kaprizov (Minnesota).
Washington - Tampa Bay 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Branky: 38. Protas, 45. Wilson, 62. Chychrun - 8. Guentzel, 42. Point. Střely na branku: 28:19. Diváci: 16.948. Hvězdy zápasu: 1. Wilson, 2. Chychrun (oba Washington), 3. Point (Tampa Bay)
Toronto - Nashville 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
Branky: 51. a 57. Matthews, 9. McCabe, 14. Ekman-Larsson, 29. Tavares, 37. McMann, 60. Nylander - 24. McCarron, 25. Haula, 57. Josi, 59. Perbix. Střely na branku: 29:31. Diváci: 18.124. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Ekman-Larsson, 3. Nylander (všichni Toronto).
Montreal - Seattle 5:4 v prodl. (1:0, 1:2, 2:2 - 1:0)
Branky: 28. a 64. Caufield, 5. Newhook, 42. K. Dach, 58. Děmidov - 24. Schwartz, 38. Nyman, 45. Oleksiak, 48. McCann. Střely na branku: 22:22. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Děmidov (oba Montreal), 3. McCann (Seattle).
NY Rangers - Edmonton 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky: 31. Frederic, 59. Henrique. Střely na branku: 30:22. Diváci: 16.497. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. Frederic (oba Edmonton), 3. Šesťorkin (NY Rangers).
San Jose - Carolina 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Branky: 25. Eklund - 22. S. Walker, 35. W. Carrier, 39. Robinson, 42. Gostisbehere, 48. Blake. Střely na branku: 17:43. Diváci: 12.786. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven, 2. Bussi, 3. Gostisbehere (všichni Carolina).
Anaheim - Pittsburg 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Branky: 10. a 59. Kreider, 20. C. Gauthier, 30. Helleson - 2. Brazeau, 8. Rakell, 38. Mantha. Střely na branku: 21:28. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas inkasoval tři góly z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 89,3 procenta. Diváci: 17.622. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. C. Gauthier, 3. Helleson (všichni Anaheim).