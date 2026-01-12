Prach i velké díry. Italové pod tlakem ladí jeviště hvězd, hráči zažijí diskomfort

Hokejový turnaj mužů s účastí hráčů NHL, pro mnohé sportovní fanoušky nejočekávanější součást olympijského programu, odstartuje v Miláně už za 30 dní. V jeho hlavním dějišti, rozestavěné hale Santa Giulia, se o víkendu odehrály testovací zápasy, které odhalily řadu nedostatků. Zároveň jsou vyhlídky optimističtější než před několika týdny.
Průtahy, zpoždění a dohady o stavu ledu v rostoucí milánské hale znervózňovaly vedení zámořské NHL natolik, až do Evropy zkraje loňského prosince přilétla jasná výhrůžka.
"Pokud nebudou podmínky způsobilé, na olympiádu nepřijedeme,“ vzkázal Bill Daly, zástupce prvního muže NHL Garyho Bettmana.
Nyní se zdá, že nejhorší obavy hokejového světa, který po 12 letech vyhlíží start nejlepších hokejistů pod pěti kruhy, jsou zažehnány.
Arena Santa Giulia bude v únoru připravena, leč s několika neduhy.
O víkendu absolvovala rozdělaná stavba v plánované moderní čtvrti na kraji Milána zatěžkávací test v podobě zápasů italské hokejové ligy a poháru.
Na místě byli i manažer české hokejové reprezentace Milan Hnilička, prezident Mezinárodní hokejové federace Luc Tardif nebo třeba renomovaný novinář Chris Johnston z amerického online deníku The Athletic.
"Jako bych vešel na staveniště,“ líčil Johnston své první dojmy z haly. Její olympijský program otevře už 5. února zápas mezi Italkami a Francouzkami, očekávaný mužský turnaj zde začne o šest dní později.
"Dobrá zpráva je, že led a sedadla jsou připraveny, ale pořadatelé mají ještě hodně práce,“ pokračoval Johnston. "Nad ledem se vznáší stavební prach, v exteriéru je stále několik velkých děr a zdaleka hotové nejsou ani šatny,“ popisoval.
Jeden z pátečních zápasů byl přerušen kvůli menší díře v ledu u jedné z branek, ale tento problém ledaři za pár minut vyřešili.
Zatímco v únoru se zde budou prohánět David Pastrňák, Connor McDavid nebo Nathan MacKinnon, jako první si arénu vyzkoušeli hokejisté z italských soutěží.
"Led byl opravdu dobrý, až mě to překvapilo,“ hodnotil útočník Kalternu Florian Wieser. "Uvnitř je hala skoro hotová. Ale nejsem si jistý, že venku se to stihne,“ přidal svůj postřeh Raphaël Bastille, hráč týmu Varese.
Nicméně to, že okolí haly bude připomínat staveniště, bylo zřejmé dlouho dopředu. Aréna je totiž jednou z prvních staveb vznikajících ve čtvrti Santa Giulia.
Hotová ještě není ani tréninková plocha, kde budou mít týmy své stálé šatny a odkud budou k zápasům docházet několik stovek metrů. Podobně jako třeba na loňském mistrovství světa v dánském Herningu, kde brankáři využívali k přesunům golfové vozíky.
Scott Salmond, zástupce kanadského hokejového svazu, si s takovou formou diskomfortu pro superstars z NHL hlavu neláme.
"Zápasy budou skvělé. Na každé olympiádě existují výzvy mimo led, ale jsme Kanaďané. Vyrůstali jsme v malých městech, na malých venkovních kluzištích. Těmto věcem se dokážeme přizpůsobit,“ řekl deníku The Athletic.
Milánská hala sice uspořádá turnaj největších hokejových hvězd, ale do budoucna se s ní počítá hlavně na koncerty a míčové sporty. Také proto nemá tradiční hokejové tribuny - v tom smyslu, že první řady hlediště odděluje od ledové plochy docela široká ulička.
Došlo i ke snížení původně plánované 14tisícové kapacity - nakonec aréna pojme 11 800 diváků. To je zpráva, která šéfa mezinárodního hokeje Tardifa zklamala, jinak si z testovacích zápasů odnesl dobrý pocit.
"Nejdůležitější je pro mě nastavení pro sport, hrací plocha. A tady nemám obavy. Odjíždím odtud šťastný, není důvod, aby NHL nepřijela,“ ujistil na místě Tardif.
Typickým hokejovým stánkem není ani menší Rho Arena, součást pro olympiádu předělaného veletržního komplexu Fiera Milano. Tam se odehraje šest zápasů mužského turnaje a většina ženského.
Čeští muži sehrají všechna tři utkání ve skupině v Areně Santa Giulia, do menší haly by se mohli stěhovat jedině na osmifinále nebo čtvrtfinále.
České ženy se do větší haly podívají v rámci skupiny jednou a potom v případě, že postoupí do semifinále. O medaile se totiž bude hrát už jen v Santa Giulii.
