Slovenská extraliga expanduje do Maďarska. Je to krok zpět, tvrdí Golonka

před 1 hodinou

Slovenskou hokejovou extraligu rozšíří od nového ročníku dva maďarské kluby, názory na jejich přijetí se liší. Ředitel soutěže Richard Lintner si slibuje větší atraktivitu a zkvalitnění úrovně, bývalý útočník Jozef Golonka sportovnímu progresu nevěří.

Bratislava - Po vzoru některých evropských soutěží se také slovenská hokejová extraliga rozrůstá a expanduje za hranice. Nového ročníku se vedle domácích klubů zúčastní i MAC Budapešť a DVTK Jegesmedvék Miškovec. Mají za úkol přinést na Slovensko trochu svěžího větru.

Richard Lintner, ředitel společnosti Pro-hokej, která extraligu organizuje, věří, že nové týmy zvýší sportovní i ekonomickou úroveň Tipsport ligy. "Hokej se vyrovnává, globalizuje se. My se nacházíme uprostřed evropské hokejové mapy a chceme toho využít," vysvětluje Lintner.

"Byli bychom hloupí, kdybychom neuvažovali podle trendů, chceme se posunout za hranice Slovenska," pokračuje ředitel extraligy. Maďarské kluby musely zaplatit vstupní poplatek a Lintner si od jejich přijetí slibuje také zvýšení sledovanosti soutěže, ať už na stadionech či v televizi.

Skutečnost, že Maďarsko na reprezentační úrovni nehraje elitní skupinu mistrovství světa (naposledy v roce 2016), nechává Lintnera klidným. "V takovém případě by ani Kunlun a dříve Medveščak Záhřeb nemohly hrát KHL. Bavíme se tady o profesionálních klubech," popisuje Lintner.

Porovnávání Budapešti a Miškovce s národním týmem je podle Lintnera nesprávné, ač jsou oba týmy z převážné části tvořeny maďarskými hráči. "Mají za sebou velmi solidní ekonomické pozadí, skvělé infrastrukturní podmínky a dokážou postavit silné mužstvo," tvrdí extraligový šéf.

Golonka: Pro nás je to krok zpět

Budapešť je vítězem minulého ročníku MOL Ligy, která sdružuje týmy z Maďarska, Rumunska a Rakouska, Miškovec ovládl tuto soutěž třikrát v řadě v letech 2015 až 2017. Přesto na Slovensku mnozí pochybují, že tato mužstva budou schopna konkurovat extraligovým klubům.

"Vláda Viktora Orbána v Maďarsku sport podporuje, staví se tam nové stadiony a maďarskému hokeji pomohli i slovenští trenéři. Ale myslím si, že Budapešť a Miškovec našemu hokeji sportovní progres nepřinesou. Je to krok zpět," soudí slovenská hokejová legenda Jozef Golonka.

Golonka sleduje ve slovenské extralize v poslední době odliv Slováků a naopak příchod cizinců, kteří se v zahraničních soutěžích neuchytí. Teď se obává zvýraznění tohoto scénáře. "Vysloužilí hokejisté berou místo našim mladým hráčům," kroutí hlavou bývalý útočník a trenér.

"Záhřeb přišel do KHL, postupně za něj hráli hlavně Kanaďané, nestačili mladým Rusům a museli odstoupit. Podobný osud může potkat Maďary," dodává Golonka. Ekonomickou stránku věci chápe, ale není si jistý, že zájem maďarských příznivců vydrží po celou sezonu.

Vše se podle něj odvine od výsledků. "Očekává se, že v Košicích, Nitře nebo v Nových Zámcích budou mít Maďaři podporu, ale záleží hlavně na náladě. Zatím je z toho slovenská veřejnost spíše rozčarovaná," vnímá Golonka, který v minulosti usiloval o spojení s českou extraligou.

Emoce chceme prodávat obezřetně, hlásí Lintner

Golonka sice nevěří, že na zápasy proti Maďarům budou chodit stabilně vyšší návštěvy, ale je přesvědčen, že rivalita mezi kluby a případně mezi oběma národy zůstane ve sportovních mezích. "Nemyslím si, že dojde k výtržnostem s politickým podtextem," doufá osmdesátiletá legenda.

Dříve vyhrocené vztahy Maďarů a Slováků se promítly například na MS 2009 ve Švýcarsku, kde maďarští fanoušci po prohře 3:4 pískali během slovenské hymny. Na Slovensku je podle Golonky prostředí kultivované.

"V Bratislavě můžete vzít na KHL děti a neuslyšíte tam žádná protiruská hesla nebo nenávistné pokřiky," podotýká Golonka. "Emoce jsou to, co chceme prodávat. Ale musíme být obezřetní. Rivalita existuje, je však potřeba ji udržet v hranicích slušnosti," potvrzuje Lintner.

Rozbrojů mezi fanoušky se neobává ani obránce Tomáš Slovák, jenž se nedávno připojil k týmu Miškovce jako jediný slovenský zástupce. "Spory byly možná desítky let dozadu, ale lidé už si to ani nepamatují. Pocházím z Košic, kde má skoro každý trochu maďarský původ," říká Slovák.

"Mám maďarské kořeny z maminčiny strany, není to nic neobvyklého. Snažím se teď naučit jazyk, něco už rozumím, ale jinak se domluvíme v kabině anglicky," usmívá se pětatřicetiletý obránce, který hrál v české extralize za Chomutov, Hradec Králové, Třinec a Plzeň.

Hanlonův Miškovec v přípravě zdolal Vítkovice

Do Miškovce ho zlákala mimo jiné postava trenéra Glena Hanlona, jehož si Slovák pamatuje z národního mužstva. Kanadský kouč v minulosti vedl Washington, reprezentace Slovenska, Švýcarska nebo Běloruska a nyní stojí v popředí projektu ambiciózních Ledních Medvědů (Jegesmedvék).

"Maďarští hráči jsou poctiví a dodržují, co jim Glen řekne. Je to slušný a inteligentní člověk, jako trenér má svůj systém. Máme v týmu Kanaďany, Američana, Fina, snad to bude fungovat. Chceme dokázat, že můžeme hrát extraligu, na klucích je to znát," přibližuje Slovák.

A zatímco Budapešti se v přípravě nedařilo a třeba od Nitry schytala devět branek, Miškovec dokázal zdolat Košice a na Tatranském poháru také Vítkovice. "Myslím, že budeme schopni potrápit každého soupeře, ale to se ukáže až v lize," nechce předbíhat zkušený obránce.

K deseti účastníkům loňského ročníku Tipsport ligy se tedy přidají dva kluby z Maďarska, třináctým mužstvem je slovenská "dvacítka". Také ona se nyní utká i s maďarskými soupeři. Změní se formát play-off, týmy od sedmého po desáté místo budou stejně jako v Česku hrát předkolo.

Pokud by v play-off zvítězil některý z maďarských týmů, titul slovenského mistra by formálně připadl nejlepšímu domácímu klubu. Vedení soutěže bude v pilotním ročníku s Maďary zkoumat přínos nových mužstev a do budoucna se nebrání jednání s dalšími týmy z Polska nebo Česka.

Novou sezonu rozehraje dnes Detva proti juniorskému týmu Slovenska, Maďaři půjdou do akce v pátek 14. září. Titul obhajuje Banská Bystrica.