Potvrzeno. Hokejová Sparta oznámila příchod trenéra Augusty

ČTK

Hokejová Sparta potvrdila avizovaný příchod trenéra Patrika Augusty. V pražském klubu podepsal smlouvu na dvě sezony. Mužstvo s ním povedou asistenti Ladislav Šmíd s Tomášem Netíkem, který dosud v klubu působil u juniorky, a kouč brankářů Michal Neuvirth, oznámila Sparta na svém webu.

Patrik Augusta, trenér
Patrik Augusta Foto: Kubeš Slavomír
Šestapadesátiletý Augusta se stal ve Spartě nástupcem Jaroslava Nedvěda, který v říjnu nahradil odvolaného Pavla Grosse jako dočasný kouč do konce sezony. Sparta pod jeho vedením došla do semifinále, v němž podlehla až po sedmizápasové bitvě pozdějším pardubickým šampionům.

Augusta působil v posledních třech letech u české reprezentační dvacítky a získal s ní na mistrovstvích světa dvakrát bronz a jedno stříbro. V extralize vedl Mladou Boleslav a Liberec, s nímž vybojoval v roce 2021 stříbro.

Netherlands Four Freedoms Award
Netherlands Four Freedoms Award
Young,Humpback,Whale,Swims,Very,Close,To,Surface,-,Underwater
Young,Humpback,Whale,Swims,Very,Close,To,Surface,-,Underwater
Trump NASA Artemis Moonshot
Trump NASA Artemis Moonshot
