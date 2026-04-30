Potvrzeno. Hokejová Sparta oznámila příchod trenéra Augusty

Hokejová Sparta potvrdila avizovaný příchod trenéra Patrika Augusty. V pražském klubu podepsal smlouvu na dvě sezony. Mužstvo s ním povedou asistenti Ladislav Šmíd s Tomášem Netíkem, který dosud v klubu působil u juniorky, a kouč brankářů Michal Neuvirth, oznámila Sparta na svém webu.
Šestapadesátiletý Augusta se stal ve Spartě nástupcem Jaroslava Nedvěda, který v říjnu nahradil odvolaného Pavla Grosse jako dočasný kouč do konce sezony. Sparta pod jeho vedením došla do semifinále, v němž podlehla až po sedmizápasové bitvě pozdějším pardubickým šampionům.
Augusta působil v posledních třech letech u české reprezentační dvacítky a získal s ní na mistrovstvích světa dvakrát bronz a jedno stříbro. V extralize vedl Mladou Boleslav a Liberec, s nímž vybojoval v roce 2021 stříbro.
