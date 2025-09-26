Lední hokej

Potupná porážka Komety. Od Budějovic dostala osm gólů. Kladno padá na dno

před 10 minutami
Hokejisté Českých Budějovic deklasovali v 8. kole extraligy Brno 8:0 a posunuli se na 2. místo tabulky za svého dnešního soupeře. Na demolici úřadujícího mistra se třemi kanadskými body podíleli Brant Harris, Nick Olesen a Jan Ordoš. Čisté konto udržel Milan Klouček.
Radost hokejistů Českých Budějovic proti Kometě
Radost hokejistů Českých Budějovic proti Kometě | Foto: ČTK / Pancer Václav

Hráči Vítkovic vyhráli v Olomouci 3:2 po samostatných nájezdech a bodovali tak ve třetím utkání za sebou. O výhře hostů rozhodl kapitán Marek Hrivík, který si předtím připsal asistenci u gólu Marka Kaluse. Na straně domácích si gól a asistenci připsal Petr Fridrich, který dříve oblékal vítkovický dres.

Sparťané zakončili sérii čtyř utkání na kluzištích soupeřů výhrou 7:2 v Mladé Boleslavi. Třemi body se pod ní podepsala hned čtveřice hráčů Roman Horák, Pavel Kousal, David Němeček a Tomáš Hyka. Bruslaři prohráli potřetí za sebou, doma v aktuální sezoně vyhráli jen jeden ze čtyř zápasů.

Plzeňští přehráli Kladno 3:1 a svého soupeře zdolali posedmé z posledních osmi vzájemných zápasů. Domácí si díky dvěma využitým přesilovkám během první třetiny vypracovali nadějný náskok, ale hosté se postupně zlepšovali a kontaktním gólem v prostřední části se dostali do hry.

Západočechy uklidnila až trefa Adriana Holešinského na 3:1 při kladenské hře bez brankáře. Rytíři si připsali pátou porážku v řadě.

Hokejisté Hradce Králové porazili Litvínov 2:0, poprvé v sezoně vyhráli v základní hrací době a opustili poslední místo tabulky. Východočeši se dvakrát prosadili v první třetině, gól a asistenci si připsal útočník Patrik Miškář. Čisté konto udržel Stanislav Škorvánek, který si připsal 14 úspěšných zákroků.

Hokejová Tipsport extraliga - 8. kolo:

Mladá Boleslav - Sparta 2:7 (1:3, 1:2, 0:2), Plzeň - Kladno 3:1 (2:0, 0:1, 1:0), České Budějovice - Brno 8:0 (3:0, 3:0, 2:0), Hradec Králové - Litvínov 2:0 (2:0, 0:0, 0:0), Olomouc - Vítkovice 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0), Liberec - Karlovy Vary 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Tabulka:

1. Brno 8 6 0 0 2 27:23 18
2. České Budějovice 8 5 0 0 3 29:15 15
3. Karlovy Vary 8 5 0 0 3 22:18 15
4. Sparta 8 4 1 0 3 26:17 14
5. Třinec 7 4 1 0 2 25:18 14
6. Vítkovice 8 3 2 1 2 24:20 14
7. Plzeň 8 4 0 2 2 19:18 14
8. Pardubice 8 4 0 0 4 27:22 12
9. Liberec 8 4 0 0 4 22:23 12
10. Olomouc 7 3 0 1 3 18:23 10
11. Mladá Boleslav 8 3 0 0 5 16:25 9
12. Litvínov 7 2 0 0 5 11:22 6
13. Hradec Králové 7 1 1 0 5 16:26 5
14. Kladno 8 1 0 1 6 13:25 4
 
Mohlo by vás zajímat

Vzpruha pro českou kolonii. Boston rozčísl kemp, mladému střelci dává obří šanci

Vzpruha pro českou kolonii. Boston rozčísl kemp, mladému střelci dává obří šanci

Hvězdná posila pro Pastrňáka a spol. Do Bostonu se v nové roli vrací Chára

Hvězdná posila pro Pastrňáka a spol. Do Bostonu se v nové roli vrací Chára

Velkolepý šlágr. Pardubice vyrovnaly ze stavu 0:4, stejně ale slavil Třinec

Velkolepý šlágr. Pardubice vyrovnaly ze stavu 0:4, stejně ale slavil Třinec

Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech

Ovečkinovy astronomické příjmy bokem. Letos vydělal víc v rublech než v dolarech
hokej sport Obsah Hokejová Tipsport extraliga

Právě se děje

před 2 minutami

Kvůli podezření ze špionáže v budově Europolu Nizozemsko zatklo dva mladíky

Nizozemská policie zatkla kvůli podezření ze špionáže pro proruskou hackerskou skupinu dva sedmnáctileté chlapce. Jeden z nich se podle vyšetřovatelů snažil získat přístup na síť wi-fi v kancelářích…
Přečíst zprávu
před 10 minutami
Potupná porážka Komety. Od Budějovic dostala osm gólů. Kladno padá na dno
Hokej

Potupná porážka Komety. Od Budějovic dostala osm gólů. Kladno padá na dno

Hokejisté Českých Budějovic deklasovali v 8. kole extraligy Brno 8:0 a posunuli se na 2. místo tabulky za svého dnešního soupeře.
před 10 minutami
Daň pro nejbohatší? "Neviditelný" francouzský premiér couvá
Zahraničí

Daň pro nejbohatší? "Neviditelný" francouzský premiér couvá

Francouzský premiér Sébastien Lecornu slíbil, že novou vládu představí na začátku října.
před 21 minutami
Chorý se hned po návratu do ligy vykoupil dvěma góly a Slavia ovládla malé derby
Fotbal

Chorý se hned po návratu do ligy vykoupil dvěma góly a Slavia ovládla malé derby

Obhájci titulu v sezoně stále neprohráli a vrátili se do čela neúplné tabulky o dva body před Spartu.
před 32 minutami
Vzpruha pro českou kolonii. Boston rozčísl kemp, mladému střelci dává obří šanci
Hokej

Vzpruha pro českou kolonii. Boston rozčísl kemp, mladému střelci dává obří šanci

Roste šance, že bostonští Bruins rozehrají nadcházející sezonu hokejové NHL se třemi Čechy v základní sestavě.
Aktualizováno před 50 minutami
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"
Zahraničí

ŽIVĚ
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 52 minutami
Lékaři bez hranici museli kvůli bezpečnosti zastavit činnost ve městě Gaza
Zahraničí

Lékaři bez hranici museli kvůli bezpečnosti zastavit činnost ve městě Gaza

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že ve městě Gaza musely kvůli izraelské ofenzivě tento měsíc zastavit provoz čtyři nemocnice.
Další zprávy