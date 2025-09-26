Potupná porážka Komety. Od Budějovic dostala osm gólů. Kladno padá na dno

Hráči Vítkovic vyhráli v Olomouci 3:2 po samostatných nájezdech a bodovali tak ve třetím utkání za sebou. O výhře hostů rozhodl kapitán Marek Hrivík, který si předtím připsal asistenci u gólu Marka Kaluse. Na straně domácích si gól a asistenci připsal Petr Fridrich, který dříve oblékal vítkovický dres.
Sparťané zakončili sérii čtyř utkání na kluzištích soupeřů výhrou 7:2 v Mladé Boleslavi. Třemi body se pod ní podepsala hned čtveřice hráčů Roman Horák, Pavel Kousal, David Němeček a Tomáš Hyka. Bruslaři prohráli potřetí za sebou, doma v aktuální sezoně vyhráli jen jeden ze čtyř zápasů.
Plzeňští přehráli Kladno 3:1 a svého soupeře zdolali posedmé z posledních osmi vzájemných zápasů. Domácí si díky dvěma využitým přesilovkám během první třetiny vypracovali nadějný náskok, ale hosté se postupně zlepšovali a kontaktním gólem v prostřední části se dostali do hry.
Západočechy uklidnila až trefa Adriana Holešinského na 3:1 při kladenské hře bez brankáře. Rytíři si připsali pátou porážku v řadě.
Hokejisté Hradce Králové porazili Litvínov 2:0, poprvé v sezoně vyhráli v základní hrací době a opustili poslední místo tabulky. Východočeši se dvakrát prosadili v první třetině, gól a asistenci si připsal útočník Patrik Miškář. Čisté konto udržel Stanislav Škorvánek, který si připsal 14 úspěšných zákroků.
Hokejová Tipsport extraliga - 8. kolo:
Mladá Boleslav - Sparta 2:7 (1:3, 1:2, 0:2), Plzeň - Kladno 3:1 (2:0, 0:1, 1:0), České Budějovice - Brno 8:0 (3:0, 3:0, 2:0), Hradec Králové - Litvínov 2:0 (2:0, 0:0, 0:0), Olomouc - Vítkovice 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0), Liberec - Karlovy Vary 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).
Tabulka:
|1.
|Brno
|8
|6
|0
|0
|2
|27:23
|18
|2.
|České Budějovice
|8
|5
|0
|0
|3
|29:15
|15
|3.
|Karlovy Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|22:18
|15
|4.
|Sparta
|8
|4
|1
|0
|3
|26:17
|14
|5.
|Třinec
|7
|4
|1
|0
|2
|25:18
|14
|6.
|Vítkovice
|8
|3
|2
|1
|2
|24:20
|14
|7.
|Plzeň
|8
|4
|0
|2
|2
|19:18
|14
|8.
|Pardubice
|8
|4
|0
|0
|4
|27:22
|12
|9.
|Liberec
|8
|4
|0
|0
|4
|22:23
|12
|10.
|Olomouc
|7
|3
|0
|1
|3
|18:23
|10
|11.
|Mladá Boleslav
|8
|3
|0
|0
|5
|16:25
|9
|12.
|Litvínov
|7
|2
|0
|0
|5
|11:22
|6
|13.
|Hradec Králové
|7
|1
|1
|0
|5
|16:26
|5
|14.
|Kladno
|8
|1
|0
|1
|6
|13:25
|4