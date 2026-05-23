Postupová matematika: Snad nepřijde divočina, čtvrtfinále nabízí i nezvyklé soupeře

Po důležitém vítězství proti Slovensku se čeští hokejisté v tabulce skupiny B na mistrovství světa vyškrábali na 13 bodů. A i když ještě nemají čtvrtfinále úplně jisté, takový bodový zisk na postup vždy v historii stačil. Pořádně zamotaná je situace v „áčku", odkud by mohl pro Čechy vzejít překvapivý soupeř.
Formátem dvou osmičlenných skupin se hraje hokejový šampionát od roku 2012 a ještě nikdy se nestalo, aby tým se ziskem 13 bodů vypadl.
Pokud by ale aktuálně druzí Češi ve zbývajících zápasech proti Norsku (v pondělí v 16:20) ani Kanadě (v úterý ve 20:20) nebodovali, pořád existuje možnost, že by se před ně dostali Norové, Slováci i Švédové.
Nory by v tomto divokém scénáři posunula před Čechy tříbodová výhra proti Dánsku, Slováky tři body proti Kanadě a Švédy alespoň pět bodů ze zápasů proti Norsku a Slovensku.
Čtvrtfinále pro Čechy ale může být jisté už dnes večer, kdyby Švédové senzačně podlehli Norsku. Dále mohou svěřencům trenéra Radima Rulíka zajistit postup v neděli večer Kanaďané, když porazí Slováky.
A pokud by nevyšla žádná z těchto variant, v pondělí bude Čechům k jistotě postupu i tak stačit bod ze zápasu s Norskem.
Když pomineme sci-fi scénář, v němž by Čechům postup unikl, je na místě mluvit spíše o tom, že si v závěrečném programu skupiny zahrají o výhodné první dvě pozice.
Pět bodů ze zápasů s Nory a Kanadou by Čechům bez ohledu na další výsledky přineslo první místo. V tomto směru je důležitý bod, který Kanaďané ve čtvrtek překvapivě odevzdali Norsku.
Dále je jisté, že pokud Češi v pondělí Nory jakkoliv porazí, skončí nejhůře druzí a v úterý večer si to s Kanaďany rozdají v přímém souboji o první příčku.
Připomeňme, že čtvrtfinále se hraje ve čtvrtek tradičně křížem mezi skupinami. Vítěz „béčka“ narazí na čtvrtý tým „áčka“ a tak dále.
V curyšské skupině A už suverénní Švýcaři vědí, že hůře než druzí neskončí. Vše směřuje k tomu, že si o první místo zahrají v přímé bitvě s Finy.
Češi tedy mohou mít už v pondělí po případné výhře s Nory jistotu, že se rozjeté dvojici Švýcarsko - Finsko ve čtvrtfinále vyhnou. Vyskočil by na ně soupeř z balíčku Rakousko, Lotyšsko, USA, Německo.
Ve vynikající pozici jsou Lotyši - po nečekaném triumfu proti Američanům mají situaci ve svých rukách a před sebou už jen utkání s outsidery Velkou Británií a Maďarskem.
Lotyši by byli pro Čechy nezvyklým soupeřem ve vyřazovací fázi. Mimo skupinu na ně narazili na MS jen ve čtvrtfinále v Petrohradu před 26 lety.
S Rakušany nehráli v play off šampionátu dokonce nikdy.
Naproti tomu Američané a v posledních letech i Němci jsou tradičními českými soupeři pro čtvrtfinále. Jenže obě tato mužstva rozehrála turnaj tak, že se v postupové honičce musí spolehnout na příznivou souhru jiných výsledků.
Čtvrtfinálových variant pro Čechy je stále mnoho.
Ve své skupině mohou pořád skončit na všech čtyřech postupových místech a ve čtvrtfinále mohou narazit na kohokoliv postupujícího z „áčka“.
Nicméně především díky vítězstvím nad Švédy a Slováky se dostali do výborné pozice.
To už snad není možný, divil se Rulík. Plán proti slovenským provokacím ale vyšel
Čeští hokejisté se přiblížili jednomu z prvních dvou míst ve skupině. Tím by se na MS ve Švýcarsku vyhnuli těžkému čtvrtfinálovému soupeři. Vítězství 3:2 nad Slovenskem se ale rodilo těžce. Třeba na střely Češi prohráli 18:30. Trenér národního týmu Radim Rulík na střídačce nejednou trnul.
Češi slaví cennou výhru v derby. Projděte si program, výsledky a čísla z MS
Tři měsíce po olympiádě je tady další vrchol hokejové sezony. Mistrovství světa hostí po 17 letech Švýcarsko, konkrétně Curych a Fribourg, kde hraje svou skupinu také česká reprezentace s loučícím se trenérem Radimem Rulíkem. Projděte si program a výsledky šampionátu, soupisku Čechů a další čísla.
České štěstí, lepší jsme byli my, zlobí se na Slovensku po prohře
Slováci si po souboji s českými hokejisty na mistrovství světa zoufají. "Byli jsme většinou lepší," tvrdí tamní média po prohře 2:3.
ŽIVĚ Írán hrozí USA drtivou odpovědí, pokud obnoví válečné akce
Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví "drtivým způsobem". Podle agentury AFP to dnes uvedl hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf během setkání se šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem. Dodal, že od začátku příměří 8. dubna Írán obnovil své ozbrojené síly. Diplomacie Kataru a Pákistánu se snaží zabránit eskalaci napětí.
Nikam to nevede! Rubio přiznal kolaps jednání o míru na Ukrajině
Americký ministr zahraničí Marco Rubio během páteční návštěvy Švédska přiznal, že diplomatické úsilí zaměřené na jednání o míru na Ukrajině je neúspěšné. Bílý dům podle něj už odmítá ztrácet jednáním, které nikam nevede. Evropanům poslal Rubio vzkaz: pokud chce rozhovory moderovat někdo jiný, ať se toho klidně ujme. Ve světě ovšem podle něj není nikdo, koho by obě válčící strany respektovaly.