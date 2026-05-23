23. 5. Vladimír
Postupová matematika: Snad nepřijde divočina, čtvrtfinále nabízí i nezvyklé soupeře

Ondřej Zoubek

Po důležitém vítězství proti Slovensku se čeští hokejisté v tabulce skupiny B na mistrovství světa vyškrábali na 13 bodů. A i když ještě nemají čtvrtfinále úplně jisté, takový bodový zisk na postup vždy v historii stačil. Pořádně zamotaná je situace v „áčku", odkud by mohl pro Čechy vzejít překvapivý soupeř.

Jakub Flek na MS 2026 ve FribourguFoto: REUTERS
Formátem dvou osmičlenných skupin se hraje hokejový šampionát od roku 2012 a ještě nikdy se nestalo, aby tým se ziskem 13 bodů vypadl.

Pokud by ale aktuálně druzí Češi ve zbývajících zápasech proti Norsku (v pondělí v 16:20) ani Kanadě (v úterý ve 20:20) nebodovali, pořád existuje možnost, že by se před ně dostali Norové, Slováci i Švédové.

Nory by v tomto divokém scénáři posunula před Čechy tříbodová výhra proti Dánsku, Slováky tři body proti Kanadě a Švédy alespoň pět bodů ze zápasů proti Norsku a Slovensku.

Čtvrtfinále pro Čechy ale může být jisté už dnes večer, kdyby Švédové senzačně podlehli Norsku. Dále mohou svěřencům trenéra Radima Rulíka zajistit postup v neděli večer Kanaďané, když porazí Slováky.

A pokud by nevyšla žádná z těchto variant, v pondělí bude Čechům k jistotě postupu i tak stačit bod ze zápasu s Norskem.

Když pomineme sci-fi scénář, v němž by Čechům postup unikl, je na místě mluvit spíše o tom, že si v závěrečném programu skupiny zahrají o výhodné první dvě pozice.

Pět bodů ze zápasů s Nory a Kanadou by Čechům bez ohledu na další výsledky přineslo první místo. V tomto směru je důležitý bod, který Kanaďané ve čtvrtek překvapivě odevzdali Norsku.

Dále je jisté, že pokud Češi v pondělí Nory jakkoliv porazí, skončí nejhůře druzí a v úterý večer si to s Kanaďany rozdají v přímém souboji o první příčku.

Připomeňme, že čtvrtfinále se hraje ve čtvrtek tradičně křížem mezi skupinami. Vítěz „béčka“ narazí na čtvrtý tým „áčka“ a tak dále.

V curyšské skupině A už suverénní Švýcaři vědí, že hůře než druzí neskončí. Vše směřuje k tomu, že si o první místo zahrají v přímé bitvě s Finy.

Češi tedy mohou mít už v pondělí po případné výhře s Nory jistotu, že se rozjeté dvojici Švýcarsko - Finsko ve čtvrtfinále vyhnou. Vyskočil by na ně soupeř z balíčku Rakousko, Lotyšsko, USA, Německo.

Ve vynikající pozici jsou Lotyši - po nečekaném triumfu proti Američanům mají situaci ve svých rukách a před sebou už jen utkání s outsidery Velkou Británií a Maďarskem.

Lotyši by byli pro Čechy nezvyklým soupeřem ve vyřazovací fázi. Mimo skupinu na ně narazili na MS jen ve čtvrtfinále v Petrohradu před 26 lety.

S Rakušany nehráli v play off šampionátu dokonce nikdy.

Naproti tomu Američané a v posledních letech i Němci jsou tradičními českými soupeři pro čtvrtfinále. Jenže obě tato mužstva rozehrála turnaj tak, že se v postupové honičce musí spolehnout na příznivou souhru jiných výsledků.

Čtvrtfinálových variant pro Čechy je stále mnoho.

Ve své skupině mohou pořád skončit na všech čtyřech postupových místech a ve čtvrtfinále mohou narazit na kohokoliv postupujícího z „áčka“.

Nicméně především díky vítězstvím nad Švédy a Slováky se dostali do výborné pozice.

An Iranian military member educates people about how to use a gun at a booth in Hafte-Tir Square

ŽIVĚ Írán hrozí USA drtivou odpovědí, pokud obnoví válečné akce

Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví "drtivým způsobem". Podle agentury AFP to dnes uvedl hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf během setkání se šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem. Dodal, že od začátku příměří 8. dubna Írán obnovil své ozbrojené síly. Diplomacie Kataru a Pákistánu se snaží zabránit eskalaci napětí.

Válka na Ukrajině podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia nemůže skončit tradičním vojenským vítězstvím jedné nebo druhé strany na bojišti, ale pouze vyjednaným kompromisem.

Nikam to nevede! Rubio přiznal kolaps jednání o míru na Ukrajině

Americký ministr zahraničí Marco Rubio během páteční návštěvy Švédska přiznal, že diplomatické úsilí zaměřené na jednání o míru na Ukrajině je neúspěšné. Bílý dům podle něj už odmítá ztrácet jednáním, které nikam nevede. Evropanům poslal Rubio vzkaz: pokud chce rozhovory moderovat někdo jiný, ať se toho klidně ujme. Ve světě ovšem podle něj není nikdo, koho by obě válčící strany respektovaly.

