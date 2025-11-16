Lední hokej

Poslední Litvínov sahal proti Pardubicím po senzaci, ve třetí třetině se ale sesypal

Sport ČTK Sport, ČTK
před 2 hodinami
Poslední Litvínov trápil v utkání 23. kola hokejové extraligy ambiciózní Pardubice, po dvou třetinách vedl 1:0, jenže v závěrečném dějství se sesypal a prohrál 1:4. V souboji dvou posledních šampionů vyhrálo Brno 4:3 nad Třincem. Sparta zvítězila po divoké přestřelce v Plzni 6:5.
Litvínovský brankář Pavel Čajan inkasuje jeden ze čtyř gólů, kterými Pardubice ve třetí třetině rozhodly o svém vítězství
Litvínovský brankář Pavel Čajan inkasuje jeden ze čtyř gólů, kterými Pardubice ve třetí třetině rozhodly o svém vítězství | Foto: ČTK

Litvínov si připsal čtrnáctou porážku z posledních sedmnácti utkání. Verva sice ve výročním utkání při oslavách 80 let od založení klubu vedla od úvodu po brance Theodora Pištěka, ale na začátku třetí třetiny během čtyř minut a 11 vteřin otočili Roman Červenka, Jan Stránský a Jan Košťálek stav na 3:1.

Při power play pečetil výsledek Jáchym Kondelík. Dynamo, které odehrálo první duel po reprezentační pauze, zvítězilo potřetí za sebou a Litvínov porazilo počtvrté v řadě.

Třince neuspěl ve čtvrtém zápase za sebou. I po prohře s Brnem zůstal v čele tabulky s náskokem tří bodů na Spartu. Kometa je pátá. Souboj dvou posledních šampionů rozhodl v 54. minutě slovenský útočník Kristián Pospíšil.

Dva body za gól a asistenci si připsal na své konto hostující Oscar Flynn a oslavil tak svůj 400. extraligový zápas. Ještě o 700 více na extraligové scéně jich dnes dovršil devětatřicetiletý obránce Komety Michal Gulaši.

Sparta se po páteční porážce v Liberci vrátila na vítěznou vlnu díky triumfu 6:5 v Plzni. Hosté si během úvodní třetiny díky čistému hattricku Pavla Kousala vytvořili náskok 3:1, ale domácí dokázali v úvodu druhé části vyrovnat.

Pražané si poté vedení vzali díky trefě Kryštofa Hrabíka ve 25. minutě rychle zpět a dvěma slepenými góly na začátku poslední dvacetiminutovky už drželi náskok 6:3. Domácí však stačili ještě snížit na rozdíl jediného gólu a při hře bez brankáře sahali po prodloužení.

Výsledky 23. kola hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 1:4 (1:0, 0:0, 0:4)

Branky a nahrávky: 3. Pištěk (Jícha) - 42. Červenka (Čerešňák, Sobotka), 45. J. Stránský (Kondelík, Ludvig), 46. Košťálek (Červenka, Lauko), 60. Kondelík (Červenka). Rozhodčí: Pražák, Květoň - J. Svoboda, Štěpánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 5535.

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Kollár (Flek), 32. Zábranský (Flek, K. Pospíšil), 36. H. Zohorna (Ferda, Ďaloga), 54. K. Pospíšil - 23. A. Nestrašil (Daňo), 24. Kurovský (L. Hudáček, Flynn), 56. Flynn (Kurovský, L. Hudáček). Rozhodčí: Kika, Mejzlík - Blažek, Augusta. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Oslabení: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 5:6 (1:3, 2:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 8. V. Petman (Percy, Holešinský), 21. Simon (Zámorský, V. Lajunen), 23. L. Strnad (Simon), 54. M. Petman (V. Petman), 56. Měchura (V. Lajunen, Zámorský) - 2. P. Kousal (Hyka, Sirota), 12. P. Kousal (Pysyk), 18. P. Kousal (Hyka, Mašín), 25. K. Hrabík (P. Kousal, Shore), 45. M. Vitouch (Raška), 47. Hyka. Rozhodčí: Šír, Cabák - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 3:3, navíc Němeček (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:2. Diváci: 7042.

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Rekonen, 60. Gríger (Rekonen, Jánošík). Rozhodčí: Barek, Jaroš - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4099.

HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 33. O. Beránek (Šťastný, Jones) - 4. Kelly Klíma, 14. Konečný (Kelly Klíma, Wylie), 21. Mendel (Ojamäki, M. Jandus), 50. Robins (Ojamäki, Audette), 58. Kelly Klíma (Vigneault). Rozhodčí: Hribik, Jeřábek - Lhotský, Thuma. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5387.

Tabulka:

1. Třinec 22 12 3 1 6 68:53 43
2. Sparta 25 11 3 1 10 73:64 40
3. Pardubice 22 11 2 2 7 69:51 39
4. Hradec Králové 21 10 4 0 7 57:44 38
5. Brno 22 11 1 3 7 62:59 38
6. Plzeň 22 10 2 3 7 52:45 37
7. Liberec 24 11 0 4 9 59:58 37
8. Vítkovice 23 9 3 2 9 63:62 35
9. České Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. Olomouc 23 10 1 1 11 51:59 33
11. Karlovy Vary 22 9 1 2 10 55:61 31
12. Mladá Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Kladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. Litvínov 23 3 2 1 17 37:74 14

 
Mohlo by vás zajímat

Krádež draftu, naprosté zvíře, zírají v zámoří na Čecha z extraligy

Krádež draftu, naprosté zvíře, zírají v zámoří na Čecha z extraligy

Sparta (zatím) padá, Kämpf pokračuje v NHL. Ve Vancouveru rozšířil českou kolonii

Sparta (zatím) padá, Kämpf pokračuje v NHL. Ve Vancouveru rozšířil českou kolonii

Pastrňák nadchl nesobeckou přihrávkou. Většina hráčů by střílela, zářil kouč Bostonu

Pastrňák nadchl nesobeckou přihrávkou. Většina hráčů by střílela, zářil kouč Bostonu
0:46

"Národní liga otřesů mozku." Po zákeřném sestřelení české hvězdy to v NHL vře

"Národní liga otřesů mozku." Po zákeřném sestřelení české hvězdy to v NHL vře
hokej sport Hokejová Tipsport extraliga Obsah

Právě se děje

před 14 minutami
Zprávy

Nejslavnější česká závodnice si autoškolu dělala potají. Elišce Junkové by bylo 125

Nejslavnější česká závodnice si autoškolu dělala potají. Elišce Junkové by bylo 125
Prohlédnout si 11 fotografií
Eliška Junková
Eliška Junková
před 38 minutami
Hamás posiluje kontrolu v Gaze, regulace cen a poplatky rostou
Zahraničí

Hamás posiluje kontrolu v Gaze, regulace cen a poplatky rostou

Hamás rychle obnovil kontrolu nad oblastmi, ze kterých se Izrael stáhl.
před 58 minutami

Česká filharmonie zahrála pro svobodu a demokracii Mahlerovo Vzkříšení

Tradiční Koncert pro svobodu a demokracii v podání České filharmonie letos posluchačům vpředvečer oslav 17. listopadu nabídl Vzkříšení - symfonii od Gustava Mahlera. Ve vyprodaném pražském Rudolfinu…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
"Bylo to strašně těžké." Nosková hrdinkou thrilleru, Češky zvládly zápas o všechno
Tenis

"Bylo to strašně těžké." Nosková hrdinkou thrilleru, Češky zvládly zápas o všechno

České tenistky zdolaly v baráži Poháru BJK Chorvatsko 2:1.
Aktualizováno před 1 hodinou
Sinner vyhrál bitvu gigantů a dokázal to, co nikdo před ním. Dostal rekordní balík
Tenis

Sinner vyhrál bitvu gigantů a dokázal to, co nikdo před ním. Dostal rekordní balík

Čtyřiadvacetiletý Ital obhájil titul na Turnaji mistrů v Turíně. Ve finále porazil 7:6, 7:5 světovou jedničku Carlose Alcaraze.
před 2 hodinami

Řada republikánů podpoří zveřejnění spisů o Epsteinovi, tvrdí kongresmani

Řada republikánských členů americké Sněmovny reprezentantů bude hlasovat pro zveřejnění spisů k případu zemřelého finančníka Jeffreyho Epsteina, a to navzdory vedení republikánů i prezidentu Donaldu…
Přečíst zprávu
před 2 hodinami
Poslední Litvínov sahal proti Pardubicím po senzaci, ve třetí třetině se ale sesypal
Hokej

Poslední Litvínov sahal proti Pardubicím po senzaci, ve třetí třetině se ale sesypal

V souboji dvou posledních šampionů vyhrálo Brno 4:3 nad Třincem. Sparta zvítězila po divoké přestřelce v Plzni 6:5.
Další zprávy