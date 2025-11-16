Poslední Litvínov sahal proti Pardubicím po senzaci, ve třetí třetině se ale sesypal

Litvínov si připsal čtrnáctou porážku z posledních sedmnácti utkání. Verva sice ve výročním utkání při oslavách 80 let od založení klubu vedla od úvodu po brance Theodora Pištěka, ale na začátku třetí třetiny během čtyř minut a 11 vteřin otočili Roman Červenka, Jan Stránský a Jan Košťálek stav na 3:1.
Při power play pečetil výsledek Jáchym Kondelík. Dynamo, které odehrálo první duel po reprezentační pauze, zvítězilo potřetí za sebou a Litvínov porazilo počtvrté v řadě.
Třince neuspěl ve čtvrtém zápase za sebou. I po prohře s Brnem zůstal v čele tabulky s náskokem tří bodů na Spartu. Kometa je pátá. Souboj dvou posledních šampionů rozhodl v 54. minutě slovenský útočník Kristián Pospíšil.
Dva body za gól a asistenci si připsal na své konto hostující Oscar Flynn a oslavil tak svůj 400. extraligový zápas. Ještě o 700 více na extraligové scéně jich dnes dovršil devětatřicetiletý obránce Komety Michal Gulaši.
Sparta se po páteční porážce v Liberci vrátila na vítěznou vlnu díky triumfu 6:5 v Plzni. Hosté si během úvodní třetiny díky čistému hattricku Pavla Kousala vytvořili náskok 3:1, ale domácí dokázali v úvodu druhé části vyrovnat.
Pražané si poté vedení vzali díky trefě Kryštofa Hrabíka ve 25. minutě rychle zpět a dvěma slepenými góly na začátku poslední dvacetiminutovky už drželi náskok 6:3. Domácí však stačili ještě snížit na rozdíl jediného gólu a při hře bez brankáře sahali po prodloužení.
Výsledky 23. kola hokejové extraligy:
HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 1:4 (1:0, 0:0, 0:4)
Branky a nahrávky: 3. Pištěk (Jícha) - 42. Červenka (Čerešňák, Sobotka), 45. J. Stránský (Kondelík, Ludvig), 46. Košťálek (Červenka, Lauko), 60. Kondelík (Červenka). Rozhodčí: Pražák, Květoň - J. Svoboda, Štěpánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 5535.
HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 3. Kollár (Flek), 32. Zábranský (Flek, K. Pospíšil), 36. H. Zohorna (Ferda, Ďaloga), 54. K. Pospíšil - 23. A. Nestrašil (Daňo), 24. Kurovský (L. Hudáček, Flynn), 56. Flynn (Kurovský, L. Hudáček). Rozhodčí: Kika, Mejzlík - Blažek, Augusta. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Oslabení: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).
HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 5:6 (1:3, 2:1, 2:2)
Branky a nahrávky: 8. V. Petman (Percy, Holešinský), 21. Simon (Zámorský, V. Lajunen), 23. L. Strnad (Simon), 54. M. Petman (V. Petman), 56. Měchura (V. Lajunen, Zámorský) - 2. P. Kousal (Hyka, Sirota), 12. P. Kousal (Pysyk), 18. P. Kousal (Hyka, Mašín), 25. K. Hrabík (P. Kousal, Shore), 45. M. Vitouch (Raška), 47. Hyka. Rozhodčí: Šír, Cabák - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 3:3, navíc Němeček (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:2. Diváci: 7042.
BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 16. Rekonen, 60. Gríger (Rekonen, Jánošík). Rozhodčí: Barek, Jaroš - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4099.
HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 33. O. Beránek (Šťastný, Jones) - 4. Kelly Klíma, 14. Konečný (Kelly Klíma, Wylie), 21. Mendel (Ojamäki, M. Jandus), 50. Robins (Ojamäki, Audette), 58. Kelly Klíma (Vigneault). Rozhodčí: Hribik, Jeřábek - Lhotský, Thuma. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5387.
Tabulka:
|1.
|Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2.
|Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|3.
|Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|4.
|Hradec Králové
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|5.
|Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6.
|Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7.
|Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8.
|Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9.
|České Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10.
|Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11.
|Karlovy Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12.
|Mladá Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13.
|Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14.
|Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14