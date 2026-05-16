Poprask v NHL. Vegas čelí kvůli trenéru Tortorellovi tvrdému trestu

Vegas Golden Knights přišli o volbu ve druhém kole letošního draftu NHL za porušení mediálních pravidel po postupu přes Anaheim Ducks ve druhém kole play off. Informoval o tom web zámořské ligy.
Potrestán byl navíc i trenér John Tortorella, který ve čtvrtek po rozhodující výhře 5:1 nepřišel mezi novináře.
Kouč Vegas, kde působí i český útočník Tomáš Hertl, za to dostal pokutu 100 tisíc dolarů (asi dva miliony korun).
Vegas v průběhu série s Anaheimem, který porazilo 4:2 na zápasy a nyní ho v semifinále čeká Colorado, bylo za porušování mediálních pravidel opakovaně varováno.
Proti trestu se Golden Knights můžou odvolat.
Dostál na MS nepřiletí, neprošel prohlídkou. Místo pro gólmana je však dál otevřené
Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Ducks z play off NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou.
Trump: Americké a nigerijské síly v Nigérii zabily velitele Islámského státu
Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala al-Minúkího. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele IS na světě.
Mlčení kolem „zákona pro Babiše“ prolomeno. Lidé od ministra popsali sporný prodej půdy
Předkupní právo na zemědělskou půdu může na první poslech působit jako příliš odborné téma pro úzký okruh zasvěcenců. Ve skutečnosti jde ale o velmi důležitý vládní plán, v němž jde o miliardy korun a který je podle kritiků ušitý na míru a k radosti premiéra Andreje Babiše i jeho Agrofertu. Aktuálně.cz proto přináší nejčerstvější informace, co a jak se v celé záležitosti děje.
Krejčíková už je zase hrozbou. V Parmě si jde pro další hardware, smějí se experti
Téměř na čtvrt roku zmizela z tenisového okruhu. A tak není divu, že si aktuálně Barbora Krejčíková nedává příliš velké cíle. Přesto se na antuce rozehrála natolik, že ji o víkendu čeká finále podniku v Parmě.