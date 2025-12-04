Na tohle se nikdo nechce koukat. Pomozme sudím jako v NHL, burcují experti

Zmatení jsou diváci. Hráči. Trenéři a dost možná i rozhodčí sami. Kdy branka platí? Kdy neplatí? Hokejová extraliga se stále častěji obrací ke studiu videa a jeho následným pravidlovým interpretacím. Hra stojí, fanoušci se nudí.
"A pak se všichni divíme. Chceme se někam posunout, načež se ve Vítkovicích někde ztratí videorozhodčí a neuzná se regulérní gól. To se přeci nesmí stát. Nikdy," zlobí se Václav Nedorost, bývalý extraligový hráč i manažer.
"Jsem velký fanoušek Vladimíra Pešiny v roli šéfa sudích, snaží se pořádat setkání hráčů a rozhodčích, ukazovat modelové situace. Jenže pak stejně dojdeme do padesátého kola a píská se jinak než v tom prvním. To se mi nelíbí," pokračuje.
Společně s bývalým brankářem Romanem Málkem a moderátorkou Terezou Kubíčkovou se pobaví i nad výstupem Daniela Pražáka, který v pruhovaném dresu téměř rozpoutal potyčku s litvínovským Františkem Gajdošem.
"Pak že jsou Jihočeši leklé ryby," směje se Nedorost svému krajanovi. "Rozparádil se, byla to kravina a stoprocentně to ví. Měl velké emoce a vůbec netuším, co do něj vjelo. Zároveň zápas neovlivnil, nejvíc překvapil asi toho Gajdoše."
I Málek má pro hokejové soudce částečné pochopení. "Nikdo nechce koukat na dva chlapíky, jak deset minut telefonují. Zároveň je jasné, že bez videa to dneska nejde. Nedovedu si představit, jak by se dal současný hokej uhlídat," poví někdejší mistr extraligy se Slavií.
Nedorost nakonec přijde s revoluční myšlenkou. Založil by po vzoru NHL centrální místnost, kde by během extraligových zápasů sedělo několik videorozhodčích a v čele s Vladimírem Pešinou sporné okamžiky společně vyhodnocovali.
V Bagu se sehraná trojka podívá i do Vítkovic, kde trenér Václav Varaďa stále hledá cestu ke stabilní výkonnosti mužstva. Silným bere, slabším rozdává. Jak mu (ne)pomáhá obránce Jakub Zbořil? Co říká Roman Málek na výkony brankáře Dominika Hrachoviny?
Velké téma je i Liberec, který krokem šelmy stoupá vzhůru. "Konečně zase koušou, hryžou, bruslí!" těší Nedorosta, který pod Ještědem také nastupoval. "A já hrál v týmu s trenérem Jirkou Kudrnou. Teď ho všichni chválí, přitom v září ho odvolávali. Myslím, že jeho tým může být pro favority na titul velký trabl," předpokládá Málek.
Na kom stojí úspěch Severočechů? A měl by mít brankář Petr Kváča nad sebou neustálý dohled kamery? Kdo byl v brankovišti simulant? Kdo seká protihráče do nohou? I o tom všem je nová epizoda podcastu Bago.