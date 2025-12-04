Lední hokej

Na tohle se nikdo nechce koukat. Pomozme sudím jako v NHL, burcují experti

Sport Sport
včera
Hvizd sudího, radost v hledišti. A pak nejistota. Platí? Neplatí? Hokejová extraliga se topí v nejistých rozhodnutích mužů v pruhovaném. I o tom je nejnovější epizoda podcastu Bago.
Nová epizoda podcastu Bago | Video: Youtube.com

Zmatení jsou diváci. Hráči. Trenéři a dost možná i rozhodčí sami. Kdy branka platí? Kdy neplatí? Hokejová extraliga se stále častěji obrací ke studiu videa a jeho následným pravidlovým interpretacím. Hra stojí, fanoušci se nudí.

"A pak se všichni divíme. Chceme se někam posunout, načež se ve Vítkovicích někde ztratí videorozhodčí a neuzná se regulérní gól. To se přeci nesmí stát. Nikdy," zlobí se Václav Nedorost, bývalý extraligový hráč i manažer.

"Jsem velký fanoušek Vladimíra Pešiny v roli šéfa sudích, snaží se pořádat setkání hráčů a rozhodčích, ukazovat modelové situace. Jenže pak stejně dojdeme do padesátého kola a píská se jinak než v tom prvním. To se mi nelíbí," pokračuje.

Společně s bývalým brankářem Romanem Málkem a moderátorkou Terezou Kubíčkovou se pobaví i nad výstupem Daniela Pražáka, který v pruhovaném dresu téměř rozpoutal potyčku s litvínovským Františkem Gajdošem.

"Pak že jsou Jihočeši leklé ryby," směje se Nedorost svému krajanovi. "Rozparádil se, byla to kravina a stoprocentně to ví. Měl velké emoce a vůbec netuším, co do něj vjelo. Zároveň zápas neovlivnil, nejvíc překvapil asi toho Gajdoše."

I Málek má pro hokejové soudce částečné pochopení. "Nikdo nechce koukat na dva chlapíky, jak deset minut telefonují. Zároveň je jasné, že bez videa to dneska nejde. Nedovedu si představit, jak by se dal současný hokej uhlídat," poví někdejší mistr extraligy se Slavií.

Nedorost nakonec přijde s revoluční myšlenkou. Založil by po vzoru NHL centrální místnost, kde by během extraligových zápasů sedělo několik videorozhodčích a v čele s Vladimírem Pešinou sporné okamžiky společně vyhodnocovali.

V Bagu se sehraná trojka podívá i do Vítkovic, kde trenér Václav Varaďa stále hledá cestu ke stabilní výkonnosti mužstva. Silným bere, slabším rozdává. Jak mu (ne)pomáhá obránce Jakub Zbořil? Co říká Roman Málek na výkony brankáře Dominika Hrachoviny?

Velké téma je i Liberec, který krokem šelmy stoupá vzhůru. "Konečně zase koušou, hryžou, bruslí!" těší Nedorosta, který pod Ještědem také nastupoval. "A já hrál v týmu s trenérem Jirkou Kudrnou. Teď ho všichni chválí, přitom v září ho odvolávali. Myslím, že jeho tým může být pro favority na titul velký trabl," předpokládá Málek.

Na kom stojí úspěch Severočechů? A měl by mít brankář Petr Kváča nad sebou neustálý dohled kamery? Kdo byl v brankovišti simulant? Kdo seká protihráče do nohou? I o tom všem je nová epizoda podcastu Bago.

 
Mohlo by vás zajímat

Větší talent jsem neviděl, zíral trenér. Teď zázračného Slováka ženou k psychiatrovi

Větší talent jsem neviděl, zíral trenér. Teď zázračného Slováka ženou k psychiatrovi

Zachu vystrašila nula na kostce. Přesto soupeře srazil na kolena

Zachu vystrašila nula na kostce. Přesto soupeře srazil na kolena
1:52

Nejde nám o válku, říkají fanoušci. Snaží se zrušit hokejovou baráž přes ÚOHS

Nejde nám o válku, říkají fanoušci. Snaží se zrušit hokejovou baráž přes ÚOHS

Celý Utah válčil za Vejmelku. Na tabuli 7:0, přesto do střel skákali i útočníci

Celý Utah válčil za Vejmelku. Na tabuli 7:0, přesto do střel skákali i útočníci
hokej sport Obsah Hokejová Tipsport extraliga NHL

Právě se děje

před 25 minutami
Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie
Domácí

Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie

Dvě miminka zemřela. "Celá situace nás hluboce zasáhla a pro nás je prioritou její důkladné prošetření," řekla mluvčí Miloslava Kučerová.
Aktualizováno před 32 minutami
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů
Domácí

ŽIVĚ
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 37 minutami
Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací
Zahraničí

Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací

Společnost Meta hodlá postupně uzavírat dohody o spolupráci také s dalšími zpravodajskými organizacemi.
před 1 hodinou
Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne
Magazín

Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne

Muži jsou v otázkách plodnosti často opomíjeni – z důvodu sociálních a kulturních tabu se totiž mnozí zdráhají podstoupit vyšetření nebo léčbu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko
Zahraničí

ŽIVĚ
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku
Fotbal

Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku

Českou variantou je Jindřich Trpišovský, zahraniční cesta vede na Balkán, respektive do Anglie.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem
Fotbal

Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem

Společnost Fotbal HK 1905 se ujala vlastnických práv v dosud městském fotbalovém klubu FC Hradec Králové. Město firmě prodalo 89 procent akcií klubu.
Další zprávy