Sport

Policie zastřelila muže nedaleko olympijské hokejové haly

ČTK

Nedaleko milánské haly Santa Giulia, kde se uskuteční olympijské hokejové zápasy, se za poslední týden odehrály dva bezpečnostní incidenty.

Police Exchange Fire With A Robber, Piazza Mistral, Milan, Italy - 01 Feb 2026
Policejní technici zajišťují stopy po incidentu nedaleko hokejové haly, při němž utrpěl vážná zranění 28letý mužFoto: Profimedia
Při prvním z nich policisté zastřelili jednoho muže a při druhém dalšího muže vážně zranili. Napsala to dnes italská média.

Okolí stanice metra a vlaků Rogoredo je podle policie oblastí vyhledávanou drogovými dealery. Větší policejní přítomnost byla na místě patrná již na začátku minulého týdne.

Právě při zásahu proti prodejcům drog se stal první incident z minulého pondělí, při kterém policista zastřelil muže.

Podle obhájců policisty, který čelí vyšetřování prokuratury, na něj zastřelený muž namířil zbraň. Později se ukázalo, že zbraň nemohla vystřelit.

Ve vážném stavu se pak podle médií nachází 28letý muž čínského původu, kterého policie postřelila v oblasti v neděli.

Muž podle policie nejdřív vzal zbraň hlídači a poté prchal před policejními hlídkami.

Když mu policejní vozy u stanice Rogoredo zablokovaly cestu, tak na ně vystřelil, a zasahující policisté palbu opětovali.

Už po prvním incidentu policie posílila hlídky u stanice Rogoredo. Na prodej drog v okolí si místní obyvatelé stěžují dlouhodobě.

Od stanice bude vyjíždět kyvadlová doprava k hale Santa Giulia, která bude sloužit během olympijských her jako hokejový stadion. Hrát tam budou například čeští hokejisté.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó
