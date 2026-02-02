Policie zastřelila muže nedaleko olympijské hokejové haly

Nedaleko milánské haly Santa Giulia, kde se uskuteční olympijské hokejové zápasy, se za poslední týden odehrály dva bezpečnostní incidenty.
Při prvním z nich policisté zastřelili jednoho muže a při druhém dalšího muže vážně zranili. Napsala to dnes italská média.
Okolí stanice metra a vlaků Rogoredo je podle policie oblastí vyhledávanou drogovými dealery. Větší policejní přítomnost byla na místě patrná již na začátku minulého týdne.
Právě při zásahu proti prodejcům drog se stal první incident z minulého pondělí, při kterém policista zastřelil muže.
Podle obhájců policisty, který čelí vyšetřování prokuratury, na něj zastřelený muž namířil zbraň. Později se ukázalo, že zbraň nemohla vystřelit.
Ve vážném stavu se pak podle médií nachází 28letý muž čínského původu, kterého policie postřelila v oblasti v neděli.
Muž podle policie nejdřív vzal zbraň hlídači a poté prchal před policejními hlídkami.
Když mu policejní vozy u stanice Rogoredo zablokovaly cestu, tak na ně vystřelil, a zasahující policisté palbu opětovali.
Už po prvním incidentu policie posílila hlídky u stanice Rogoredo. Na prodej drog v okolí si místní obyvatelé stěžují dlouhodobě.
Od stanice bude vyjíždět kyvadlová doprava k hale Santa Giulia, která bude sloužit během olympijských her jako hokejový stadion. Hrát tam budou například čeští hokejisté.
ŽIVĚRusko už necílí hlavně na energetiku. Nově útočí i na železnici, říká Zelenskyj
Ruská armáda za uplynulý den útočila na energetické objekty v místech u fronty a u hranic, cílené údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu nepodnikala. Dnes to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Maďarsko napadlo u Soudního dvora EU zákaz dovozu ruského plynu
Maďarsko napadlo u Soudního dvora Evropské unie nařízení, které počítá s postupným zákazem dovozu ruského plynu do EU. Požaduje, aby soud toto nařízení zrušil. Oznámil to v pondělí maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Záměr podat proti tomuto zákazu žalobu avizovalo rovněž Slovensko.
ŽIVĚBabiš: Vláda nechce eskalovat spor s Hradem. Macinka prý změní způsob komunikace
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů nechce eskalovat spor s Hradem, dohodla se na tom na dnešním zasedání. Po jednání kabinetu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) k roztržce předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky s prezidentem Petrem Pavlem. O tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO, dnes lídři nejednali, doplnil.
Politická šikana: Macinka ponížil sebe i Okamuru, Babiš mezitím zásadně mění Česko
Prezident mluví o vydírání, ministr zahraničí se hájí „běžnou politickou komunikací“ a premiér Babiš zůstal stranou. Zveřejněné SMS Petra Macinky, v nichž tlačil na Hrad, neotevřely jen otázku hranic politického nátlaku, ale i to, komu celá věc prospívá. „Čím víc se řeší Macinka a Hrad, tím míň se mluví o tom, co vláda reálně dělá,“ říká Radek Bartoníček v nejnovější epizodě Politické šikany.