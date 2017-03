Policie zadržela miliardáře, který pumpuje miliony do hokeje. První ligu to neovlivní, tvrdí svaz

před 25 minutami

Podnikatele a miliardáře Jiřího Kubíčka, který se proslavil mimo jiné jako majitel zámku v Bezdružicích, včera zadrželi policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kubíček je přitom majitelem společnosti WSM, která je jedním z partnerů Českého svazu ledního hokeje.

Praha - Policisté včera zasahovali na dvou místech - na zámku v Bezdružicích, který vlastní miliardář Jiří Kubíček, a v sídle společnosti WSM v Praze. Přitom zadrželi minimálně jednu osobu, kterou by měl být právě tajemný podnikatel. Jako první o zásahu informoval server Tisen.tv.

Firma Jiřího Kubíčka se stala jedním z partnerů Českého svazu ledního hokeje loni v únoru, kdy se svazem podepsala smlouvu na čtyři sezony. Obsahem kontraktu je i jméno firmy v názvu druhé nejvyšší soutěže, která právě už přes rok nese označení WSM Liga.

"Společnost WSM vždy plnila své závazky a věřím, že to bude platit i v budoucnu," reagoval na zadržení Kubíčka tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund. "Pokud by ovšem došlo k porušení smlouvy, chod druhé nejvyšší soutěže to v žádném případě neohrozí. Částka od titulárního sponzora WSM Ligy se dělí mezi čtrnáct účastníků, takže není tak vysoká, aby její výpadek někomu způsobil existenční potíže," dodal Zikmund.

"Hokej podobně jako naše společnost staví na tradici, vytrvalosti, fair play a dlouhodobé spolupráci, a to je také důvod, proč jsme ani na okamžik neváhali a stali se na další čtyři sezony hrdým partnerem hokejové soutěže, která nese naše jméno," vysvětloval při podpisu smlouvy Petr Hampejs, ředitel vývojářské a softwarové společnosti, která sídlí v USA.

Podle serveru Lidovky.cz akce souvisí s podáním České národní banky. Ta před aktivitami skupiny WSM již v minulosti varovala a firmě uložila pokutu dva miliony korun. Jiří Kubíček měl totiž údajně klientské peníze investovat místo na trzích s měnami do nákupu zemědělských podniků pro svou osobu.

