23. 3. Ivona
Podražení vlastního brankáře, pak osudný faul. Sparta je znovu krok od vyřazení

Sport,ČTK

Pražská Sparta je v letošním play off hokejové extraligy znovu na hraně vyřazení. Ve své hale prohrála po fatálních chybách i druhý zápas s Plzní, v sérii ztrácí 1:3 a Západočechy dělí jediná výhra od postupu do semifinále.

Adam Měchura, brankář Jakub Kovář, Michal Řepík, Christophe Lalancette
Brankář Sparty Jakub Kovář leží bezmocně na zemi, na kterou ho povalil vlastní spoluhráč, čehož využil plzeňský Adam Měchura k vítěznému góluFoto: ČTK
V brance Sparty dostal poprvé v sérii šanci Kovář, do obrany se vrátil Irving a do ofenzivy se v roli třináctého útočníka zapojil Vesalainen.

Plzeň oproti tomu vsadila na totožnou sestavu, která ji v neděli dovedla k výhře.

Kovářovu pozornost jako první prověřil po Krejčíkově zaváhání Rohlík, gólman Pražanů byl ale na místě.

Západočeši byli v první třetině střelecky aktivnější i nebezpečnější v útočném pásmu, Pražané mohli zahrozit v přesilové hře. Simonovo vyloučení však využít nedokázali.

Ve 22. minutě byl blízko úvodní brance volný Horák, Malík ovšem jeho střelu skryl do lapačky. Rozhodčí si následně u videa ověřili, že puk nepřešel brankovou čáru.

Vydařenou pasáž domácích podtrhl Pysyk, jehož pokus skončil na tyčce. Aktivní byli i hráči Plzně. Lev ani Filip však Kováře také nepřekonali. Po přečíslení dva na jednoho nenašel na Malíka recept Řepík.

Čekání na gól ukončil v čase 40:39 obránce Pysyk, jenž se trefil od modré čáry pod horní tyč.

Plzeň však bleskově odpověděla. O 13 vteřin později potrestal chybu v rozehrávce domácích Filip a vyrovnal.

Jen chvíli poté navíc Niko Seppäla podrazil vlastního brankáře Kováře, ten zůstal ležet na ledě, a Měchura snadno posunul Západočechy do vedení.

Pražané měli ideální šanci vyrovnat při Sedláčkově vyloučení, ve třetí přesilovce v zápase si však nevytvořili žádnou výraznější šanci.

Další fatální chybu spáchala Sparta v závěru. Místo aby se ve finiši pokusila srovnat a vrhla všechny síly do útoku, musela se bránit poté, co Hyka dostal čtyřminutový trest za vysokou hůl. Plzeň tak vítězství uhájila.

Sparta je na pokraji vyřazení, které odvracela už v předkole play off. V něm v sérii hrané na tři vítězství prohrávala s Kladnem 1:2, v rozhodujícím pátém zápase pak vybojovala prodloužení až gólem dvě minuty před koncem.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas:

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 41. Pysyk (Chlapík, M. Špaček) - 41. Filip (L. Strnad), 43. Měchura (Rohlík, Malák). Rozhodčí: Květoň, Ondráček - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 12.100 (vyprodáno). Stav série: 1:3.

Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä - Řepík, Shore, Chlapík - Hyka, M. Špaček, Horák - P. Kousal, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Kuťák, Raška - Vesalainen. Trenér: J. Nedvěd.

Plzeň: Malík - Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Percy, Rubins - Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Filip, A. Kubík - M. Petman, Simon, Teplý - I. Sedláček, Lev, Schleiss. Trenér: Jandač.

Belgian army patrols Jewish institutions in Antwerp

Belgie přitvrdila proti antisemitismu, do ulic velkých měst nasadila vojáky

Belgie se rozhodla nasadit vojáky do ulic velkých měst, aby zajistili bezpečnost židovské komunity. Jde o reakci na antisemitské útoky v Nizozemsku a Belgii z posledních dvou týdnů, informovala agentura Reuters. Vlna útoků na synagogy a další židovské budovy v západních zemích začala po zahájení americko-izraelské války s Íránem na konci února.

So-called "Patriots' Grand Assembly" of nationalist groups from Europe, in Budapest

Orbán jako Michelangelo? Macinka podpořil maďarského premiéra

Do maďarské metropole Budapešti se o víkendu sjely konzervativni elity včetně špiček europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu. Jenom pár týdnů před důležitými parlamentními volbami lídři podpořili premiéra Viktora Orbána, jako inspiraci jej vyzdvihl i český ministr zahraničí Petr Macinka.

