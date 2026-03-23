Podražení vlastního brankáře, pak osudný faul. Sparta je znovu krok od vyřazení

Pražská Sparta je v letošním play off hokejové extraligy znovu na hraně vyřazení. Ve své hale prohrála po fatálních chybách i druhý zápas s Plzní, v sérii ztrácí 1:3 a Západočechy dělí jediná výhra od postupu do semifinále.
V brance Sparty dostal poprvé v sérii šanci Kovář, do obrany se vrátil Irving a do ofenzivy se v roli třináctého útočníka zapojil Vesalainen.
Plzeň oproti tomu vsadila na totožnou sestavu, která ji v neděli dovedla k výhře.
Kovářovu pozornost jako první prověřil po Krejčíkově zaváhání Rohlík, gólman Pražanů byl ale na místě.
Západočeši byli v první třetině střelecky aktivnější i nebezpečnější v útočném pásmu, Pražané mohli zahrozit v přesilové hře. Simonovo vyloučení však využít nedokázali.
Ve 22. minutě byl blízko úvodní brance volný Horák, Malík ovšem jeho střelu skryl do lapačky. Rozhodčí si následně u videa ověřili, že puk nepřešel brankovou čáru.
Vydařenou pasáž domácích podtrhl Pysyk, jehož pokus skončil na tyčce. Aktivní byli i hráči Plzně. Lev ani Filip však Kováře také nepřekonali. Po přečíslení dva na jednoho nenašel na Malíka recept Řepík.
Čekání na gól ukončil v čase 40:39 obránce Pysyk, jenž se trefil od modré čáry pod horní tyč.
Plzeň však bleskově odpověděla. O 13 vteřin později potrestal chybu v rozehrávce domácích Filip a vyrovnal.
Jen chvíli poté navíc Niko Seppäla podrazil vlastního brankáře Kováře, ten zůstal ležet na ledě, a Měchura snadno posunul Západočechy do vedení.
Pražané měli ideální šanci vyrovnat při Sedláčkově vyloučení, ve třetí přesilovce v zápase si však nevytvořili žádnou výraznější šanci.
Další fatální chybu spáchala Sparta v závěru. Místo aby se ve finiši pokusila srovnat a vrhla všechny síly do útoku, musela se bránit poté, co Hyka dostal čtyřminutový trest za vysokou hůl. Plzeň tak vítězství uhájila.
Sparta je na pokraji vyřazení, které odvracela už v předkole play off. V něm v sérii hrané na tři vítězství prohrávala s Kladnem 1:2, v rozhodujícím pátém zápase pak vybojovala prodloužení až gólem dvě minuty před koncem.
Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas:
HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 41. Pysyk (Chlapík, M. Špaček) - 41. Filip (L. Strnad), 43. Měchura (Rohlík, Malák). Rozhodčí: Květoň, Ondráček - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 12.100 (vyprodáno). Stav série: 1:3.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä - Řepík, Shore, Chlapík - Hyka, M. Špaček, Horák - P. Kousal, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Kuťák, Raška - Vesalainen. Trenér: J. Nedvěd.
Plzeň: Malík - Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Percy, Rubins - Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Filip, A. Kubík - M. Petman, Simon, Teplý - I. Sedláček, Lev, Schleiss. Trenér: Jandač.
Belgie přitvrdila proti antisemitismu, do ulic velkých měst nasadila vojáky
Belgie se rozhodla nasadit vojáky do ulic velkých měst, aby zajistili bezpečnost židovské komunity. Jde o reakci na antisemitské útoky v Nizozemsku a Belgii z posledních dvou týdnů, informovala agentura Reuters. Vlna útoků na synagogy a další židovské budovy v západních zemích začala po zahájení americko-izraelské války s Íránem na konci února.
Při havárii armádního letounu v Kolumbii mohly zahynout desítky vojáků
V Kolumbii v pondělí z dosud neznámých příčin havaroval armádní letoun a informace různých zdrojů naznačují, že o život mohly přijít desítky lidí.
Orbán jako Michelangelo? Macinka podpořil maďarského premiéra
Do maďarské metropole Budapešti se o víkendu sjely konzervativni elity včetně špiček europarlamentní frakce Patrioti pro Evropu. Jenom pár týdnů před důležitými parlamentními volbami lídři podpořili premiéra Viktora Orbána, jako inspiraci jej vyzdvihl i český ministr zahraničí Petr Macinka.
Vláda couvá ze slibu snížit firmám daně. Okamura poslal Babišovi jasný vzkaz
Hlavní předvolební tahák v podobě slibu nižší daně ze zisku pro firmy zřejmě vezme za své. Podobně jako plán zrušit nákup stíhaček F-35 anebo konec muniční iniciativy. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vysvětlila, proč chce vláda daňový slib přehodnotit a jakou plánuje alternativu.
Politické zemětřesení v Bavorsku: V čele Mnichova stane poprvé zelený homosexuál
Druhé kolo komunálních voleb v německém Bavorsku otřáslo zemí. Poprvé bude největší město Bavorska, Mnichov, vedeno stranou Zelených. V čele bude stát 35letý Dominik Krause, jenž nahradí Dietera Reitera (SPD), který pozici držel posledních 12 let.