Hvězda předvedla na trestné lavici nevídaný úlet, dostala nejvyšší možný trest

Forvard Floridy v polovině druhé třetiny za nepříznivého stavu 0:1 nejprve snesl sprostý krosček od Rasmuse Dahlina.
Udržel se, neoplácel a když vstal z ledu, zodpovědně se hned zapojil do bránění situace.
Dahlin ho však atakoval znovu, upadl u toho, a to už se na něj Marchand vrhl a pustil se do něj.
Na hrací ploše se okamžitě vytvořily dvojičky pošťuchujících se protivníků, za řeč ale stál jen souboj Dahlina s Marchandem, které nemohli rozhodčí dlouho odtrhnout.
I pak se ještě útočník Floridy pokoušel k sokovi dostat. Nakonec odjel na trestnou lavici, ovšem s sebou si vzal netradiční suvenýr - Dahlinovu helmu.
Tu začal v boxu ničit, odtrhl z ní pásky kolem uší a pak ji znechuceně mrštil na led.
Jeho podivnou pomstu ovšem nenechala NHL bez povšimnutí. Vedení mu napařilo za nesportovní chování maximální možnou pokutu 5000 dolarů (v přepočtu přes 100 tisíc korun).
Florida, obhájce trofeje, nakonec utkání prohrála 0:3. Marchand, který strávil šestnáct sezon v Bostonu, než byl během té minulé vyměněn k Panthers, je po sedmi odehraných utkáních nejproduktivnějším hráčem týmu se třemi góly a stejným počtem asistencí.
Jeho celek má však negativní bilanci tří vítězství a čtyř proher.