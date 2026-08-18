Podívejte se na tohle, žasnou v NHL. Pastrňák zaráží statistikou, míří k obří poctě

David Pastrňák je podle stanice NHL Network druhým nejlepším hokejovým křídlem v zámořské lize. V některých ohledech mu ale nestačí nikdo na světě.
Pravidelnou anketu, respektive její díl hodnotící křídelníky, český útočník před třemi roky vyhrál. Pak skončil čtvrtý, druhý a letos znovu druhý.
Opět ho zastínil akorát ruský fenomén Nikita Kučerov. „Rozdíl mezi nimi je ale zanedbatelný. Podle mého názoru na prvním místě klidně mohl být Pastrňák,“ prohlásil bývalý tvrdý forvard a nyní televizní analytik Mike Rupp.
Havířovský odchovanec ho uchvátil mimo jiné vyrovnaností výkonů. V dresu Bostonu už čtyřikrát v řadě pokořil stobodovou hranici. Pokud se mu to povede popáté, vyrovná v rámci klubu legendárního centra Phila Esposita.
Potom už je ve více než stoleté historii Bruins lepší jen Bobby Orr, zřejmě nejlepší bek všech dob, který mezi roky 1969 a 1975 prolomil stobodovou metu šestkrát za sebou.
Pastrňák se vymyká tím, že oproti svému prvnímu stobodovému ročníku se pozoruhodně proměnil. Tehdy nastřílel 61 gólů a sahal po své druhé Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra NHL. V uplynulé základní části ale skóroval „jen“ 29krát.
„Normálně takový propad znamená těžký rok, těžký pro celý klub. Pastrňák s 29 góly? Uf. On ale i tak měl sto bodů!“ spustil Rupp. „Tím chci říct, že pracuje s tím, co sportovní život přinese. Při sběru bodů nespoléhá ne jednu věc. Dokáže dávat góly jako ti nejlepší, dokáže tvořit hru jako ti nejlepší.“
V rámci 71 asistencí v minulé sezoně posbíral Pastrňák hned 57 primárních nahrávek, čímž spolu s Connorem McDavidem ovládl ligovou tabulku. Oproti kanadské superhvězdě ale odehrál o pět zápasů méně.
„Je to báječný hráč,“ přidal na adresu 30letého Čecha jiný analytik E.J. Hradek. „A pojďme si upřímně říct, že když do ligy přišel, měl kolem sebe víc zbraní než dnes: Patrice Bergerona, Davida Krejčího... Nejspíš i díky nim později vstřelil přes 60 gólů. Teď je to v hodně zápasech čistá Pastrňákova show. On je tou elitou, on dělá spoluhráče lepšími.“
Jak moc Pastrňák ovlivňuje ofenzivu Bruins, dobře ilustruje rozdíl mezi ním a druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Za poslední dva roky je to hotová propast.
„Vezměte si Macklina Celebriniho. Říkáte si, že v San Jose k sobě vlastně nikoho nemá, a přesto toho jako mladý tolik dokázal,“ dal Rupp za příklad jiného dominantního útočníka. „Ale podívejte se na tohle, Pastrňák je na tom ještě o 20 bodů lépe než on!“ ukázal na statistický přehled.
Konkrétně Pastrňák v posledních dvou základních částech převýšil druhého nejproduktivnějšího hráče týmu, což byl vždy Morgan Geekie, o celkem 81 bodů.
Nikdo v lize nečněl mezi spoluhráči tolik. Kučerov se dostal na rozdíl 73 bodů, Celebrini na 61 a Nathan MacKinnon na 51.
Pastrňák si hlavně za poslední roky vydobyl takové renomé, že má podle online deníku The Athletic nakročeno do Síně slávy v Torontu. Mezi tuto smetánku dosud pronikli jen dva Češi, Dominik Hašek a Václav Nedomanský.
„Pasta“ na rozdíl od Sidneyho Crosbyho nebo Alexandra Ovečkina ještě nemá nic jistého, ale rychle se blíží.
„O Pastrňákovi budeme za rok nejspíš mluvit jako o tisícovkaři (k tomuto milníku produktivity chybí útočníkovi jen 67 bodů, pozn. red.) a šestinásobném členovi All Star týmu. Už to by mohlo stačit; zisk Stanley Cupu nebo další významné individuální ocenění by to ale definitivně zpečetily,“ dodal web k Čechově výhledu na Síň slávy.
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