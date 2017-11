Pod dohledem legend a kanadského kouče. Slováci hledají novou herní tvář, v Německu zaujali

před 1 hodinou

Slovenští hokejisté odehráli o víkendu tři utkání Německého poháru a z úst trenérského týmu slyšeli slova chvály. Slováci zdolali Američany (2:1), přehráli Němce (3:0) a až v boji o první místo podlehli rezervnímu mužstvu Ruska (2:4). Kanadský trenér Craig Ramsay se snaží týmu naordinovat nový herní systém, spolu s ním se okolo reprezentace pohybují členové zlaté generace Šatan, Lašák a dosud také Handzuš.

Praha - Zatímco čeští fanoušci upínali v minulém týdnu zrak do Skandinávie, slovenští hokejisté hráli v Augsburgu o Německý pohár. Mužstvo hledá pod kanadským trenérem Craigem Ramsaym novou tvář, z pozice generálního manažera na vše dohlíží Miroslav Šatan, brankáře vede Ján Lašák a Ramsaymu pomáhal i Michal Handzuš coby asistent.

Handzuš pomohl, ale do Koreje nepoletí

Generální manažer Šatan přemluvil bývalého parťáka z národního týmu ke spolupráci, ale do Pchjongčchangu se Handzuš nejspíš nevydá. "Musím na operaci se zápěstím, mám s ním chronické problémy. Další zákrok je nevyhnutelný," řekl deníku Šport. Po operaci se navíc s rodinou chystá do Ameriky, a tak bude v době olympiády v časové tísni.

Po návratu ze zámoří hrál vítěz Stanley Cupu z roku 2013 doma v Banské Bystrici, ale ve 40 letech je po roce bez hokeje návrat hodně nejistý. "Hlava by chtěla, tělo říká ne," prohlásil Handzuš. Na Slovensku sleduje extraligu a doporučuje trenérovi Ramsaymu hráče. "Mám ze soutěže dobrý pocit, zápasy nabízí hodně šancí a pěkné akce."

Handzuš nabídl v rozhovoru pro Šport dokonce zajímavé srovnání s českou extraligou. "Češi mají lepší zázemí, ale u nás se hraje rychlý a modernější hokej. Slovenská extraliga by měla fungovat jako přestupní stanice, odkud budou hráči odcházet výše," uvedl. Na turnaji v Německu hrálo osm hráčů ze Slovenska, o čtyři více z české extraligy.

Ještě před odjezdem do Německa stihl Handzuš doma v župních volbách pomoct porazit neonacistu Mariána Kotlebu. V Banskobystrické župě se podílel na kampani Jána Lutnera. "Pomohl jsem finančně, na konci kampaně jsem se na akcích bavil s voliči. Pokračovat v politice nebudu, jen jsem pomohl dobré věci," vysvětlil mistr světa z roku 2002.

Hráči musí dostat do krve nový systém

O kanadském odborníkovi Craigu Ramsaym hovořil Handzuš s uznáním. "V NHL dlouho trénoval, ale i hrál. Co říká, má hlavu a patu, hokeji rozumí," ujistil Handzuš. Bývalý trenér Philadelphie a Atlanty se snaží slovenské hře vtisknout novou tvář. "Nezbavovat se puku, nehrát bojácně. Je lepší puk mít než ho nahánět. To musí hráči dostat do krve."

O takovou hru se Slováci na posledním MS podle Handzuše pokoušeli marně. "Chlapci měli na MS pasáže, kdy kotouč dobře drželi, ale nedokázali být konzistentní a hrát tak po celý zápas," všiml si Handzuš. Poté, co Slováci v Kolíně skoro spadli z elitní skupiny, skončil trenér Zdeno Cíger a generální manažer Róbert Švehla.

Odpovědnost převzali Ramsay se Šatanem a ten byl s výkonem hráčů v Německu spokojen. "Kluci bojovali o každý puk, rvali se o reprezentační dres. Takhle si to představujeme," liboval si bývalý vynikající útočník. "Taktické procesy se zapracovávají do hry déle, ale změna systému už byla patrná," těšilo Šatana.

V Augsburgu hrála polovina olympioniků

Slováci hráli v Německu se šesti nováčky a podobně jako Češi dali trenéři některým osvědčeným reprezentantům volno. "Nešlo nám ani tolik o výsledek, chtěli jsme si prověřit hráče, kteří zatím neměli šanci o národní tým bojovat," řekl Šatan. Ze Slovanu například přijeli jen mladíci Hecl a Sádecký, nehráli Meszároš, Viedenský nebo Sersen.

V záloze zůstává Libor Hudáček ve Švédsku nebo Záborský ve Finsku. V Třinci působí stálice posledních let a kapitán z nešťastného MS Dravecký, místo nějž šéfoval týmu v Augsburgu Ölvecký z Trenčína. "Změny budou, ale z větší části zůstane mužstvo pohromadě. Myslím, že v Německu byla asi polovina olympioniků," odhadl Šatan.

Lašák má příjemně zamotanou hlavu

Kdo toho zatím tolik odhadovat nemůže, je trenér brankářů Ján Lašák. Slováci si v Německu potvrdili, že post gólmana je jejich nejsilnější stránkou. "Mám v hlavě ještě větší zmatek než před turnajem," usmíval se bývalý brankář Liberce. Na Německém poháru se postupně představili Ján Laco, debutant Patrik Rybár a Marek Čiliak.

"Všichni podali skvělý výkon, nejtěžší to měl Čiliak v neděli proti Rusům," chválil Lašák. Laco v prvním utkání inkasoval od Američanů jen jednou, Rybár vynuloval Němce. Na olympiádu navíc zdaleka nemyslí jen tito tři. V Čerepovci chytá Július Hudáček, v Liberci našel nové angažmá Janus a v Olomouci září Konrád. Skutečně nelehký výběr.

Někoho ze zmíněných možná Slováci otestují v prosinci na turnaji v norském Hamaru. Tam se střetnou s domácí reprezentací, Francií a opět s ruským béčkem. Na olympiádě si Ramsayho parta ve skupině zahraje s Ruskem, Slovinskem a USA.