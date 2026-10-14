Plzeň v Lize mistrů jede. Takhle Lev parádně ošálil brankáře finského týmu

Hokejisté Plzně zůstali v Lize mistrů stoprocentní i po posledním šestém utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku SaiPa Lappeenranta 6:3. O parádní gól se postaral Jakub Lev, dva góly vstřelil útočník Ivo Sedláček.
"Je to skvělý výsledek, když jsme vyhráli všech šest utkání. Je to ale teprve první fáze soutěže, která je zhruba polovinou celé cesty. Podobně jako v extralize po základní části následuje play off, takže uvidíme, co přijde dál. Rozhodně máme na co navazovat," uvedl pro klubový web Jiří Veber, jenž z pozice asistenta při utkáních stále vládne plzeňské střídačce místo rekonvalescenta Josefa Jandače.
Sedláček se poprvé trefil v oslabení ve 14. minutě, když byl na trestné lavici Robertson. Svůj brejk zakončil střelou na bližší tyčku gólmana Piiroinena. V nástupu do druhé části sice vyrovnal Hokkanen, ale za necelé dvě minuty udeřil znovu Sedláček. Tentokrát v početní výhodě přelstil Piiroinena tváří v tvář pro změnu forhendovým blafákem.
Domácí znovu srovnali krok ve 37. minutě zásluhou přesilovkové trefy Naukkarinena, ale týmu Škody vrátil ještě do druhé přestávky vedení Lev, když po obkroužení branky skóroval odrazem o gólmana SaiPy.
Už po 52 sekundách třetí třetiny skóroval Žemlička a pro vývoj zápasu klíčovou pasáž završil ve 46. minutě gólem na 5:2 Fodor. Fridrich pak ještě vykřesal domácím naději, ale při hře SaiPy bez brankáře definitivně rozhodl Mikko Petman.
"Byl to trochu jiný styl hokeje, než na jaký jsme zvyklí od soupeřů v domácí soutěži. Kluci, kteří dostali šanci v pozměněné sestavě, to zvládli výborně. Mám radost za celý tým, že jsme dokázali zvítězit na ledě velmi silného soupeře," řekl Veber.
Od 19:45 bojují na ledě Davosu o postup hokejisté Liberce. V případě úspěchu Bílých Tygrů by postoupilo do vyřazovací fáze kompletní trio zástupců české extraligy. Už dříve si zajistily postup Pardubice.
Hokejová Liga mistrů:
SaiPa Lappeenranta - HC Škoda Plzeň 3:6 (0:1, 2:2, 1:3)
Branky a nahrávky: 23. Hokkanen (Klintrup, Žeželj), 37. Naukkarinen (Hokkanen, Moilanen), 58. Fridrich (Emanuelsson, Intonen) - 14. I. Sedláček (Žemlička), 25. I. Sedláček (Titlbach, MacPherson), 39. Lev (Katic, Chromiak), 41. Žemlička (Merežko, M. Petman), 46. Fodor (Lev, Katic), 60. M. Petman (V. Petman, Teplý). Rozhodčí: Wuorenheimo, Salonen - Niiranen, Mäkinen (všichni Fin.). Vyloučení: 1:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4048. Sestava Plzně: J. Růžička - Chromiak, MacPherson, Merežko, Robertson, Čech, Malák - M. Petman, V. Petman, Teplý - I. Sedláček, Žemlička, Titlbach - Fodor, Lev, Katic - Úbl, Bělík, Klatovský. Trenér: J. Veber.
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