Plzeň - Sparta. Sparťané znovu odvracejí konec, tentokrát v bouřlivém prostředí v Plzni
Sledujte online přenos z pátého utkání série čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi Škodou Plzeň a Spartou Praha.
Šokující závěr. Dán odmítl vyhrát kvůli zkrvavenému soupeři
Mohl si v klidu dojet pro vítězství, místo toho schválně zpomalil. Nevídané gesto předvedl v závěru středeční 3. etapy závodu Kolem Katalánska hvězdný dánský cyklista Jonas Vingegaard.
"51,90 za naftu? Nehorázná cena." Babiš vyzval distributory, ať okamžitě zlevní
Premiér Andrej Babiš po návštěvě Karlovarského kraje vyzval hlavní distributory pohonných hmot k okamžitému snížení cen paliv. Kritizoval firmy za vysoké ceny nafty a podle něj nepřiměřené marže.
ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině
Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.
Válka zdraží velikonoční pečivo v obchodech, avizují už nyní pekaři
Lidé si kvůli konfliktu na Blízkém východě letos připlatí za některé velikonoční pečivo. Část pekáren už zdražení pohonných hmot a plynu způsobené válečným konfliktem promítla do svých prodejních cen, jiné to teprve čeká.
„Svěrák je pořád tak trochu puberťák,“ říká o svém idolu z dětství cimrmanolog Maleček
Česko letos zažívá dvě významná výročí. Zdeněk Svěrák, jedna z nejvýznamnějších osobností tuzemské kultury, oslaví v sobotu devadesát let a neméně legendární Jára Cimrman šedesátku. Málokdo toho o fenoménu Cimrmanů může říct víc než skalní fanoušek a odborník Tomáš Maleček.