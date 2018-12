Výhru stavím opravdu vysoko, řekl Kindl. A těší se na souboj dvou indiánských kmenů

před 1 hodinou

Plzeňští hokejisté přehráli švédskou Skellefteu na nájezdy a při druhé účasti v Lize mistrů postoupili do semifinále. Po skončení dramatické odvety prýštila z indiánů euforie na všechny strany.

Po gólu Milana Gulaše utvořili plzeňští hokejisté vítězné kolečko a v čele s brankářem Dominikem Frodlem jásali nad velkým úspěchem. Zatímco před dvěma lety skončili v Lize mistrů mezi nejlepšími 32 týmy, v tomto ročníku evropské soutěže postoupili přes Skellefteu už do semifinále.

Ve Švédsku ztratila Plzeň vedení 3:0 a kvůli gólům z posledních 12 minut přivezla remízu 3:3. V odvetě inkasovala jako první až v 58. minutě, před koncem však ještě dokázala vyrovnat a následně rozhodnout na nájezdy.

"Nevypadalo to s námi dobře, ale kluci chtěli a dřeli. Postup je odměnou," řekl sportovní manažer indiánů Tomáš Vlasák. "Obrovské nervy," vydechl trenér Ladislav Čihák, který vede Plzeň jako hlavní kouč prvním rokem.

Na gól Alvareze odpověděl plzeňský obránce Jakub Kindl, jehož střela se 36 sekund před třetí sirénou při hře bez brankáře zastavila až v síti. "Měl jsem předtím úplně stejnou střelu, ale netrefil jsem bránu. V tom druhém případě ale Honza Kovář skvěle zaclonil," chválil jednatřicetiletý bek.

Kovář si u gólu připsal druhou asistenci a v nájezdech se potom blýskl vítězným gólem (byť definitivní pojistku přidal až Gulaš). Stejný kousek předvedl reprezentační útočník po návratu z Ameriky také v extralize s Litvínovem. Ze tří zápasů v dresu Plzně má na kontě čtyři body.

Návrat do reprezentace se u Gulaše zatím odkládá

"Dobře víme, jaký je Kovy hráč a že mužstvu jistě pomůže. Měl dlouhou herní pauzu, ale skočil do toho rovnýma nohama. Věřím, že jeho výkony ještě půjdou nahoru," podotkl Vlasák. "Cítím, že to bylo zase o fous lepší. V pauze musím ještě potrénovat," usmál se po zápase sám Kovář.

Ligu mistrů hrál vůbec poprvé, ale při oslavných tanečcích s brankářem Frodlem byla i na něm znát velká radost. Stejně jako na Kindlovi. "Tuhle výhru stavím opravdu vysoko. Hrozně se těšíme na semifinále," radoval se bývalý obránce Detroitu a účastník světového šampionátu 2014.

Vyrovnávací gól plzeňského Jakuba Kindla proti Skelleftei v čase 59:24:

🔥Tying goal for @HC_Plzen with just 36 seconds to go! pic.twitter.com/sNKvjhft0R — Champions Hockey League (@championshockey) December 11, 2018

Po roce a půl se do národního týmu vrátí a zahraje si na Channel One Cupu. Pozvaný byl z Plzně také Gulaš, ale kvůli zdravotním problémům po zápase se Skellefteou se omluvil. "Klobouk dolů, že to odehráli. Oba měli nějaké potíže, ale Kuba pojede," potvrdil sportovní manažer Plzně.

"Milan si potřebuje odpočinout a potrénovat, sezona bude ještě náročná. Díky postupu nám přibyly další dva zápasy. Je toho hodně a je potřeba, aby byli všichni zdraví a připraveni," pokračoval Vlasák i s ohledem na semifinále Ligy mistrů, kde Plzeň potká další švédský tým Frölundu.

Vítězové Ligy mistrů z let 2016 a 2017 a finalisté z roku 2015 v pohodě vyřadili brněnskou Kometu, která odehrála čtvrtfinále bez svých opor. Na začátku ledna půjde o souboj dvou klubů, které mají ve znaku indiána a které přistupují k evropské soutěží se vší vážností. Oba ji chtějí vyhrát.

"Opět kvalitní švédský tým. Zase nás tam čeká asi sníh," usmál se kouč Čihák. "Je to určitě nejtěžší soupeř. Překvapilo mě, že v té druhé dvojici jsou Salcburk a Mnichov místo Kärpätu Oulu a Malmö. Někdo z nich by byl schůdnější, ale my chceme i tak do finále," předeslal Vlasák.

Plzeň kraluje v Lize mistrů a zvedá se i v extralize

Cenných skalpů už má Plzeň dost. Ve skupině za sebou nechala finalistu švýcarské ligy Lugano, vítěze posledního ročníku Ligy mistrů Jyväskylä a slovenského mistra Banskou Bystrici. V osmifinále si smlsla na Bolzanu, šampionovi mezinárodní EBEL, a teď zdolala i přední švédský celek.

Přestože byla plzeňská aréna na odvetu proti Skelleftei zaplněna jen z 56 procent, není 4224 diváků v porovnání s návštěvou na prvním zápase ve Švédsku (1570) tak špatné číslo. "Diváci byli fantastičtí, naopak u nich to bylo skoro až nedůstojné," poznamenal autor 36 zákroků gólman Frodl.

V Lize mistrů jsou indiáni jediným neporaženým týmem a s 41 góly (bez vítězné branky v nájezdech) mají vůbec nejlepší ofenzivu. Navíc se po méně povedeném přelomu října a listopadu zvedají také v extralize, kde jim sice patří osmé místo, ale oproti soupeřům mají dvě utkání k dobru.

"Zvládli jsme s Ligou mistrů i víkend proti Litvínovů a Varům, což pro nás bylo velmi důležité. V reprezentační pauze si kluci odpočinou, potrénují a pojedeme dál. Chceme se posouvat nahoru. Měli jsme výborný začátek sezony, pak se to trochu zabrzdilo, ale vracíme se," potěšilo Vlasáka.

Po přestávce se Plzeň v extralize za týden utká doma s Libercem, proti Frölundě by měla první utkání semifinále Ligy mistrů hrát buď v úterý 8., anebo ve středu 9. ledna. Vloni byly mezi nejlepší evropskou čtyřkou Liberec a Třinec, teď bude mít český hokej jednoho zástupce.

Na hokejovou Plzeň by dnes mohla navázat fotbalová Viktoria a v zápase proti AS Řím od 18:55 doma potvrdit třetí místo ve skupině fotbalové Ligy mistrů. "Podívat se nejdu, ale asi se kouknu v televizi," prozradil Vlasák.