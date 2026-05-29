Plíživý návrat Rusů? IIHF už oživuje jejich „bratra", krutě to mají odnést Švýcaři

Už déle než čtyři roky jsou Rusko a Bělorusko kvůli válce na Ukrajině odstaveny mimo světový hokej. Ve čtvrtfinálovém dni probíhajícího mistrovství světa však Mezinárodní hokejová federace IIHF přišla s nenápadným prohlášením, po kterém by se situace měla začít měnit.
Poté, co ruský prezident Vladimir Putin rozpoutal v únoru 2022 na Ukrajině dosud trvající válku, zakázala IIHF Rusku a spojeneckému Bělorusku účast ve svých soutěžích.
Ve čtvrtek, v tichosti a ve stínu čtvrtfinálových zápasů na MS, vydala mezinárodní federace vyjádření, z něhož vyplývá, že Bělorusko se od příští sezony začne pozvolna vracet.
Běloruští hokejisté do 18 let by se měli za rok na jaře zúčastnit elitního světového šampionátu v USA, ženy mají právo startovat na MS čtvrté divize a hokejistky do 18 let v divizi IIIB.
„Toto rozhodnutí jsme nepřijali lehce. Po posouzení všech okolností a konzultacích s příslušnými zainteresovanými stranami jsme přesvědčeni, že to lze uskutečnit bezpečným, odpovědným a kontrolovaným způsobem," uvedla IIHF.
Největší pozornost poutá zapojení Bělorusů v mužské kategorii do 18 let, jejíž MS je pro hokejisty důležitým odrazovým můstkem například směrem k draftu NHL.
A byť to IIHF oficiálně nepotvrdila, zdá se, že tady Bělorusové nahradí mezi elitou Švýcary, kteří si přitom letos sportovní cestou uhráli postup nahoru z divize IA.
Na sociálních sítích během čtvrtka rezonovaly obrázky s rozdělením skupin pro příští MS osmnáctek a zatímco Bělorusové se objevili ve skupině B i vedle českého týmu, Švýcaři v rozpisu nefigurují.
„Oslavy postupu byly pravděpodobně zbytečné. Podle informací, které unikly z kongresu IIHF, musí Švýcaři uvolnit místo Bělorusům,“ napsal švýcarský deník Blick.
Běloruská osmnáctka hrála na MS naposled před pěti lety, i díky vítězství proti Švýcarům tehdy postoupila do čtvrtfinále a skončila celkově na šestém místě.
Je otázkou, jak se k návratu Bělorusů postaví jednotlivé hokejové svazy po skončení probíhajícího MS. První zamítavá reakce už ale přišla v ženské juniorské kategorii.
Litevský svaz ve zprávě na svém webu uvedl, že kvůli účasti Bělorusek nevyšle ženskou reprezentaci do 18 let na šampionát divize IIIB.
Začne teď IIHF vracet do svých soutěží také Rusy?
Rada IIHF v lednu rozhodla, že ani v sezoně 2026/27 se Rusové do reprezentačního hokeje nevrátí, opět z bezpečnostních důvodů. Jenže Rusové se odvolali k disciplinární komisi IIHF, a ta jejich námitky uznala.
„Disciplinární komise rozhodla, že předchozí rozhodnutí nelze zachovat v jeho současné podobě, a proto věc vrátila Radě IIHF k nové analýze na základě bezpečnostních, provozních a sportovních plánů,“ přidala IIHF ve čtvrtek ke svému prohlášení.
Neznamená to sice automatické zpětné začlenění Ruska, ale určitý signál ano.
„Je dobré, že se v návratu národního týmu projevuje pokrok, ale radost je třeba mírnit. Konečné rozhodnutí je stále v nedohlednu, navíc by pravděpodobně začali zařazením mládežnických týmů,“ napsal ruský web Championat.
Ostatně ani u Bělorusů se návrat zatím netýká mužské reprezentace.
Paradoxem je, že postup z divize IA v dospělé kategorii si letos vybojovala Ukrajina. Tedy národní tým země, s níž jsou Rusové a Bělorusové ve válce. Ukrajinci by se měli objevit mezi elitou znovu po 20 letech.
