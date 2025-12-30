Přeskočit na obsah
Benative
30. 12. David
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hokej

Plekanec prožil povedenou premiéru, připravil protivníkovi porážku

Sport

Hokejisté Kladna při premiéře nového trenéra Tomáše Plekance porazili ve 36. kole extraligy doma Karlovy Vary 3:1 a ukončili sérii sedmi porážek. Dvěma góly se na tom podílel finský útočník Niko Ojamäki. Pardubice zdolaly jen těsně 3:2 Litvínov, duel prvního týmu s posledním rozhodl v přesilové hře v 51. minutě obránce Jan Košťálek.

Tomáš Plekanec, trenér
Tomáš Plekanec coby trenér na střídačce KladnaFoto: Šimánek Vít
Reklama

Vedle sportovního ředitele Plekance, který nahradil odvolaného Davida Čermáka, a asistenta Ivana Majeského nechyběl na střídačce Rytířů ani sportovní manažer Jiří Burger.

Stejně jako v neděli v Třinci se muselo Kladno obejít bez zraněného ofenzivního lídra Tristena Robinse a chyběl opět i třiapadesátiletý Jaromír Jágr.

Výsledky 36. kola hokejové Tipsport extraligy:

Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Reklama
Reklama

Branky a nahrávky: 17. M. Procházka (M. Forman, Blain), 29. Ojamäki (Vigneault, M. Houdek), 34. Ojamäki (Blain, Lisler) - 8. O. Beránek (Černoch, J. Myšák). Rozhodčí: Veselý, Cabák - Špůr, Štěpánek. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 3526.

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 14. Červenka (Sedlák, Košťálek), 18. Čerešňák (Červenka), 51. Košťálek (Červenka) - 10. Maštalířský (Czuczman, Čajan), 46. Šenkeřík (Hännikäinen, Maštalířský). Rozhodčí: Květoň, Sýkora - Brož, Lhotský. Vyloučení: 2:4, navíc Mikliš - Zygmunt oba 5 min. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 10.092.

Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Reklama
Reklama

Branky a nahrávky: 34. R. Pavlík (Radil, Mudrák), 43. Bunnaman (Radil, Pláněk), 56. Bunnaman (Melancon, Radil) - 31. Orsava (Čacho), 53. Fridrich (Cosgrove, O. Najman). Rozhodčí: Barek, Zeliska - Šimánek, Hnát. Vyloučení: 3:2, navíc Kivistö (Hradec Králové) 5 minut a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 4126.

HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 4:3 po sam. náj. (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 7. A. Nestrašil (M. Kovařčík, Marinčin), 23. O. Kovařčík (A. Nestrašil), 29. M. Roman (M. Růžička), rozhodující nájezd A. Nestrašil - 18. Ščotka (A. Zbořil, J. Kos), 21. H. Zohorna (Ščotka, T. Zohorna), 50. Gulaši (Š. Stránský, T. Zohorna).. Rozhodčí: Obadal, Pilný - Lederer, Peluha. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 2:1 po sam. náj. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Reklama
Reklama

Branky a nahrávky: 27. F. Jansa (Zile, Filippi), rozhodující nájezd Lenc - 42. Klepiš (O. Procházka). Rozhodčí: Šindel, Hacaperka - Frodl, Hynek. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 7367.

Banes Motor České Budějovice - HC Vítkovice Ridera 2:3 po sam. náj. (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Olesen (Pýcha, F. Přikryl), 47. F. Přikryl (Olesen, Štencel) - 18. Nellis (Yetman, Wesley), 19. Hauser (Šír), rozhodující nájezd Nellis. Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Zíka, Rampír. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 6421 (vyprodáno).

Tabulka:

Reklama
Reklama

1.

Pardubice

35

20

2

4

9

111:79

68

2.

Hradec Králové

36

17

5

1

13

99:85

62

3.

Třinec

36

16

5

1

14

107:91

59

4.

Karlovy Vary

35

18

1

2

14

85:86

58

5.

Vítkovice

38

16

4

2

16

104:106

58

6.

Sparta

35

16

4

1

14

108:88

57

7.

Plzeň

35

15

3

6

11

87:68

57

8.

Liberec

35

16

1

5

13

89:84

55

9.

Brno

35

15

2

5

13

94:95

54

10.

České Budějovice

36

13

5

3

15

96:98

52

11.

Olomouc

37

14

3

2

18

84:108

50

12.

Mladá Boleslav

35

11

3

3

18

69:92

42

13.

Kladno

36

10

3

5

18

81:103

41

14.

Litvínov

36

10

2

3

21

78:109

37

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama