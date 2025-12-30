Plekanec prožil povedenou premiéru, připravil protivníkovi porážku

Hokejisté Kladna při premiéře nového trenéra Tomáše Plekance porazili ve 36. kole extraligy doma Karlovy Vary 3:1 a ukončili sérii sedmi porážek. Dvěma góly se na tom podílel finský útočník Niko Ojamäki. Pardubice zdolaly jen těsně 3:2 Litvínov, duel prvního týmu s posledním rozhodl v přesilové hře v 51. minutě obránce Jan Košťálek.
Vedle sportovního ředitele Plekance, který nahradil odvolaného Davida Čermáka, a asistenta Ivana Majeského nechyběl na střídačce Rytířů ani sportovní manažer Jiří Burger.
Stejně jako v neděli v Třinci se muselo Kladno obejít bez zraněného ofenzivního lídra Tristena Robinse a chyběl opět i třiapadesátiletý Jaromír Jágr.
Výsledky 36. kola hokejové Tipsport extraligy:
Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 17. M. Procházka (M. Forman, Blain), 29. Ojamäki (Vigneault, M. Houdek), 34. Ojamäki (Blain, Lisler) - 8. O. Beránek (Černoch, J. Myšák). Rozhodčí: Veselý, Cabák - Špůr, Štěpánek. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 3526.
HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 14. Červenka (Sedlák, Košťálek), 18. Čerešňák (Červenka), 51. Košťálek (Červenka) - 10. Maštalířský (Czuczman, Čajan), 46. Šenkeřík (Hännikäinen, Maštalířský). Rozhodčí: Květoň, Sýkora - Brož, Lhotský. Vyloučení: 2:4, navíc Mikliš - Zygmunt oba 5 min. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 10.092.
Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 34. R. Pavlík (Radil, Mudrák), 43. Bunnaman (Radil, Pláněk), 56. Bunnaman (Melancon, Radil) - 31. Orsava (Čacho), 53. Fridrich (Cosgrove, O. Najman). Rozhodčí: Barek, Zeliska - Šimánek, Hnát. Vyloučení: 3:2, navíc Kivistö (Hradec Králové) 5 minut a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 4126.
HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 4:3 po sam. náj. (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 7. A. Nestrašil (M. Kovařčík, Marinčin), 23. O. Kovařčík (A. Nestrašil), 29. M. Roman (M. Růžička), rozhodující nájezd A. Nestrašil - 18. Ščotka (A. Zbořil, J. Kos), 21. H. Zohorna (Ščotka, T. Zohorna), 50. Gulaši (Š. Stránský, T. Zohorna).. Rozhodčí: Obadal, Pilný - Lederer, Peluha. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno).
Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 2:1 po sam. náj. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 27. F. Jansa (Zile, Filippi), rozhodující nájezd Lenc - 42. Klepiš (O. Procházka). Rozhodčí: Šindel, Hacaperka - Frodl, Hynek. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 7367.
Banes Motor České Budějovice - HC Vítkovice Ridera 2:3 po sam. náj. (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 15. Olesen (Pýcha, F. Přikryl), 47. F. Přikryl (Olesen, Štencel) - 18. Nellis (Yetman, Wesley), 19. Hauser (Šír), rozhodující nájezd Nellis. Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Zíka, Rampír. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 6421 (vyprodáno).
Tabulka:
1.
Pardubice
35
20
2
4
9
111:79
68
2.
Hradec Králové
36
17
5
1
13
99:85
62
3.
Třinec
36
16
5
1
14
107:91
59
4.
Karlovy Vary
35
18
1
2
14
85:86
58
5.
Vítkovice
38
16
4
2
16
104:106
58
6.
Sparta
35
16
4
1
14
108:88
57
7.
Plzeň
35
15
3
6
11
87:68
57
8.
Liberec
35
16
1
5
13
89:84
55
9.
Brno
35
15
2
5
13
94:95
54
10.
České Budějovice
36
13
5
3
15
96:98
52
11.
Olomouc
37
14
3
2
18
84:108
50
12.
Mladá Boleslav
35
11
3
3
18
69:92
42
13.
Kladno
36
10
3
5
18
81:103
41
14.
Litvínov
36
10
2
3
21
78:109
37
