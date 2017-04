Pittsburgh přišel o svůj klenot. Elitní bek Letang musí na operaci s vyhřezlou ploténkou

před 5 minutami

Kris Letang, jenž s Penguins vyhrál Stanley Cup loni i v roce 2009, přijde kvůli zraněné páteři o zbytek sezony, ale také zřejmě o přípravný kemp na nový ročník.

Pittsburgh - Hokejisté Pittsburghu, kteří obhajují Stanley Cup a i letos patří k hlavním favoritům, přišli pro zbytek sezony o elitního zadáka Krise Letanga. Devětadvacetiletý ofenzivně laděný bek má potíže s vyhřezlou ploténkou v oblasti krční páteře a bude muset na operaci. Následná rekonvalescence zabere čtyři až šest měsíců.

Letang, jenž s Penguins vyhrál Stanley Cup loni i v roce 2009, může přijít také o přípravný kemp na novou sezonu. "Je opravdu těžké tohle vstřebat, protože něco takového jsem nečekal. Zdálo se přitom, že rehabilitace probíhá dobře," smutnil Letang, který naposledy hrál 21. února.

Po únorovém vyšetření magnetickou rezonancí žil v naději, že rehabilitace ve spojení s odpočinkem problém vyřeší. Koncem března mluvil optimisticky o Letangově návratu na led ještě před play off i kouč Mike Sullivan. "Je to těžké, ale stejně jako dřív dám veškerou energii do toho, abych se vrátil do formy a byl ještě lepší," ujistil Letang.

Dlouholetá opora Tučňáků odehrála v této sezoně 41 utkání a připsala si 34 bodů za pět branek a 29 asistencí. Celkem má v základní části NHL na kontě 603 startů a 386 bodů (87+299). Ve 116 bitvách play off přidal Letang 68 bodů za 18 gólů a 50 nahrávek.

