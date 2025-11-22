Lední hokej

Bizár z Ruska je hitem sítí. Pes kousal na ledě hokejisty KHL

před 3 hodinami
Sociálními sítěmi se šíří video, na kterém policejní pes hryže při slavnostním buly hokejisty ruské KHL.
Pavel Karnauchov v dresu CSKA Moskva
Pavel Karnauchov v dresu CSKA Moskva | Foto: Profimedia

Domácí Minsk porazil ve čtvrtek večer moskevské CSKA 5:2, nejvíc se ale mluvilo o slavnostním buly těsně před samotným zápasem. Přineslo totiž bizarní okamžiky.

Policejní pes, který měl vhodit kotouč mezi útočníka domácích Andreje Stase a forvarda CSKA Pavla Karnauchova, si počínal poněkud nestandardně. 

Když za doprovodu psovodky došel do středového kruhu, hryzl ruského reprezentanta Karnauchova do oblasti břicha. Až poté převzal do tlamy puk a vhodil ho mezi oba útočníky.  

To ale nebylo vše. Po společném fotografování se zakousl pro změnu do Bělorusa Stase, konkrétně do jeho rukavice, kterou nechtěl pustit. Hráč si ji musel na chvíli sundat.

Přítomným kapitánům se díky odolné výstroji podle všeho nic nestalo, oba odehráli celý zápas.

Stas dokonce vtipkoval, že dovádivého psa teď bude minské Dinamo všude brát s sebou, protože mu přinesl štěstí.

Platí to i pro samotného Stase, který v utkání vstřelil svůj premiérový gól v sezoně a navrch přidal asistenci. Celkem má 37letý veterán po 26 kláních zápis 1+8.

V Kontinentální hokejové lize není o nevšední momenty nouze. Jen v aktuální sezoně se jich objevilo několik.

Například v říjnu se řešila branka, kterou rozhodčí uznali během přestávky po první třetině. I tehdy byl jedním z aktérů Minsk. Hráči běloruského týmu vinou neobvyklého rozhodnutí odcházeli do šatny za nepříznivého stavu 0:1, a když se po pauze vrátili, prohrávali už 0:2.

Rudá legenda v troskách, liga zahlcená průměrem. Zhoršujeme se, ozývá se z Ruska

Zklamaní ruští hokejisté na olympiádě 2022 v Pekingu
 
