"Nechci být za ko*ota." Slovák mluvil o hraní v Rusku, otřel se o "fejkové" novináře

Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda strávil poslední tři sezony v zámoří a bude tam pokračovat i nadále. Zároveň od olympiády v Pekingu nevynechal jediný reprezentační turnaj. Ten poslední, květnové mistrovství světa ve Švédsku, však Slovákům vůbec nevyšel. Regenda se na to konto pustil do kritiky novinářů.

Slováci vzbuzovali na nedávném šampionátu kontroverze tím, že měli v sestavě i dva zástupce z ruské Kontinentální hokejové ligy.

Mezi ostatními evropskými zeměmi včetně Česka, které hráče z KHL v době ruské války na Ukrajině do reprezentace nebere, jsou Slováci v tomto ohledu výjimkou.

Avšak ani hokejisté z ruské soutěže bídné slovenské výkony na MS nepozvedli. Slováci vstřelili v sedmi zápasech pouhých devět gólů, porazili jen Slovinsko s Francií a od postupu ze skupiny byli daleko.

Brankář Patrik Rybár z Kunlunu odchytal dva zápasy s průměrem šesti inkasovaných gólů a s úspěšností necelých 81 procent. Obránce Mário Grman zapsal jedinou asistenci a se sedmi zápornými body byl druhým nejhorším Slovákem ve statistice účasti na ledě.

Část slovenské veřejnosti a někteří hokejoví novináři mluvili po turnaji o slabém přínosu hokejistů z KHL. A jejich reprezentační kolega Regenda si kritiku vyložil po svém.

"Jsou to 'fejkoví' novináři, kteří si hrají na to, že sportu rozumí. Nechci jmenovat, ale jsou to ti, co se nejvíce ozývají," spustil 25letý útočník v podcastu (P)opičí biznis.

"První zápas MS se podle nich prohrál kvůli tomu, že byl v brance Rybár a chtěl, abychom prohráli. Prohráli jsme prý i kvůli tomu, že v Rusku hraje taky Grman," pokračoval Regenda.

Právě proto údajné nabídky z Ruska sám vyloučil, když se po sezoně rozhodoval, kam povedou jeho další kariérní kroky.

"V momentální situaci bych tam nešel. Nechci být za ko*ota. Lidi to automaticky berou tak, že když jdete do Ruska, podporujete válku a jdete hrát za krvavé peníze. Slyšel jsem, že klukům chodí výhrůžné zprávy, přitom sport a politika spolu nesouvisí," řekl Regenda.

Fakt, že hokejovou ligu ruský prezident Vladimir Putin využívá jako nástroj propagandy a její kluby například vzdávají hold ruské armádě, přešel.

"Jeden můj kamarád si tam vydělá milion dolarů ročně, v čistém. Kdyby někdo z lidí na Slovensku dostal takovou nabídku, 99,9 procenta by to vzalo. Nechali by rodinu doma a šli by," doplnil ještě Regenda.

V uplynulém ročníku hrálo KHL celkem deset Slováků.

Regenda, rodák z Michalovcí, který má na kontě 19 startů v NHL v dresu Anaheimu, bude ale pokračovat v zámoří. Minulou sezonu strávil ve farmářské AHL a po výměně z Anaheimu do San Jose se domluvil na novém dvoucestném kontraktu.

"Když byl covid, pracoval jsem na stavbě a jeřáb mi skoro utrhl palec. Tehdy jsem měl z Finska nabídku na 400 eur měsíčně, musel bych k hokeji pracovat. Myslel jsem, že je konec," vzpomínal také v podcastu.

"Nakonec to dobře dopadlo, v Americe to nechci vzdát. Vím, že můžu NHL hrát," zmínil Regenda.