Přeskočit na obsah
Benative
6. 10. Hanuš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Pastrňákův Boston podruhé v sezoně prohrál, Faksa si připsal první bod sezony

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Český brankář Daniel Vladař 32 zákroky neodvrátil prohru Philadelphie 1:4 na ledě Tampy Bay. Stejným výsledkem v pondělním programu NHL podlehl Boston Ottawě. Útočník Radek Faksa asistencí pomohl Dallasu k výhře 5:0 nad San Jose

Bostonský útočník Pavel Zacha (18) a Tyler Kleven (43) z Ottawy v zápase NHL Boston - Ottawa
Bostonský útočník Pavel Zacha (18) a Tyler Kleven (43) z Ottawy v zápase NHL Boston - Ottawa Foto: Imagn Images – Eric Canha
Reklama

Vladař naskočil do druhého zápasu v sezoně, na první získané body ale dál čeká. Po prohře 0:7 s Pittsburghem tentokrát inkasoval tři branky od Tampy. Utkání zakončil s úspěšností přes 91 procent.

Potřetí z úvodních čtyř zápasů nové sezony vyšel bodově naprázdno David Pastrňák. Nový kapitán Bostonu tak neodvrátil domácí prohru Bruins 1:4 s Ottawou. Pastrňákův spoluhráč Pavel Zacha dál čeká na první bod v sezoně.

Faksa v úvodu druhé třetiny připravil branku pro Joela Kirivantu a připsal si první bod v aktuálním ročníku.

O tři minuty později se prosadil Jamie Benn, jenž poslal Dallas do komfortního tříbrankového vedení. To Stars do konce zápasu nepustili, naopak přidali ještě dva zásahy a došli si pro první výhru v sezoně.

Reklama
Reklama

Sedmnáctým čistým kontem v kariéře se pod vítězství podepsal Jake Oettinger. Na první nulu v sezoně mu stačilo pouhých 13 zákroků.

NHL:

Tampa Bay - Philadelphia 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 17. Point, 21. Holmberg, 57. Michejev, 60. Hagel - 28. Foerster. Střely na branku: 36:14. Vladař odchytal za Philadelphii 57 minut a 24 sekund, inkasoval tři branky z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 91,4 procenta. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Holmberg, 2. Michejev, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay).

Reklama
Reklama

Boston - Ottawa 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Branky: 44. Hagens - 8. a 10. Stützle, 22. Batherson, 26. Amadio. Střely na branku: 19:24. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Amadio, 3. Batherson (všichni Ottawa).

Pittsburgh - Winnipeg 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Branky: 30. Kindel, 49. Carlile - 45. Iafallo, 48. Lowry, 50. Perfetti. Střely na branku: 31:33. Diváci: 17.767. Hvězdy zápasu: 1. Perfetti, 2. Iafallo, 3. Carlile (všichni Winnipeg).

Reklama
Reklama

Dallas - San Jose 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Branky: 19. Heiskanen, 24. Kiviranta (Faksa), 27. Benn, 37. J. Robertson, 56. Rantanen. Střely na branku: 26:13. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Benn, 2. Oettinger, 3. Heiskanen (všichni Dallas).

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Santi Denia, trenér
Santi Denia, trenér
Santi Denia, trenér

Denia se velmi emotivně vyjádřil o životě v Česku. Reagoval i na Schickův výrok

Po několika letech zmaru česká fotbalová reprezentace zase baví. Táhne, vzbuzuje pozitivní emoce. Sice nadále prohrává, ale něco podstatného se změnilo: bezradná hra s nákopy dopředu je pryč, k nepoznání je i atmosféra, která z týmu vyzařuje. Nečekaný obrat nese tvář španělského trenéra Santi Denii. Jako by on svou erudicí, nadhledem a odhodláním symbolizoval současný tým.

Ve své knize Na jedno (Labyrint) spisovatel Jaroslav Rudiš putuje po Čechách i napříč Evropou a mluví s pěstiteli chmele, sládky, pivními znalci, hospodskými i lidmi, kteří mají prostě rádi dobré pivo.
Ve své knize Na jedno (Labyrint) spisovatel Jaroslav Rudiš putuje po Čechách i napříč Evropou a mluví s pěstiteli chmele, sládky, pivními znalci, hospodskými i lidmi, kteří mají prostě rádi dobré pivo.
Ve své knize Na jedno (Labyrint) spisovatel Jaroslav Rudiš putuje po Čechách i napříč Evropou a mluví s pěstiteli chmele, sládky, pivními znalci, hospodskými i lidmi, kteří mají prostě rádi dobré pivo.

„Na jedno“ se spisovatelem Rudišem. Pivo jako průvodce Evropou i tekutá magie

Jaroslav Rudiš se ve své nové knize Na jedno vydává po stopách piva, hospod a pivovarů napříč Evropou. Z pivních historek, hospodských přátelství i setkávání se světem mrtvých či nadpřirozených bytostí skládá svérázný obraz nápoje, který pro něj není jen součástí každodennosti, ale také prostředkem k přemýšlení o historii, kultuře a lidském životě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama