Pastrňákův Boston podruhé v sezoně prohrál, Faksa si připsal první bod sezony

Český brankář Daniel Vladař 32 zákroky neodvrátil prohru Philadelphie 1:4 na ledě Tampy Bay. Stejným výsledkem v pondělním programu NHL podlehl Boston Ottawě. Útočník Radek Faksa asistencí pomohl Dallasu k výhře 5:0 nad San Jose
Vladař naskočil do druhého zápasu v sezoně, na první získané body ale dál čeká. Po prohře 0:7 s Pittsburghem tentokrát inkasoval tři branky od Tampy. Utkání zakončil s úspěšností přes 91 procent.
Potřetí z úvodních čtyř zápasů nové sezony vyšel bodově naprázdno David Pastrňák. Nový kapitán Bostonu tak neodvrátil domácí prohru Bruins 1:4 s Ottawou. Pastrňákův spoluhráč Pavel Zacha dál čeká na první bod v sezoně.
Faksa v úvodu druhé třetiny připravil branku pro Joela Kirivantu a připsal si první bod v aktuálním ročníku.
O tři minuty později se prosadil Jamie Benn, jenž poslal Dallas do komfortního tříbrankového vedení. To Stars do konce zápasu nepustili, naopak přidali ještě dva zásahy a došli si pro první výhru v sezoně.
Sedmnáctým čistým kontem v kariéře se pod vítězství podepsal Jake Oettinger. Na první nulu v sezoně mu stačilo pouhých 13 zákroků.
NHL:
Tampa Bay - Philadelphia 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Branky: 17. Point, 21. Holmberg, 57. Michejev, 60. Hagel - 28. Foerster. Střely na branku: 36:14. Vladař odchytal za Philadelphii 57 minut a 24 sekund, inkasoval tři branky z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 91,4 procenta. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Holmberg, 2. Michejev, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay).
Boston - Ottawa 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Branky: 44. Hagens - 8. a 10. Stützle, 22. Batherson, 26. Amadio. Střely na branku: 19:24. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Amadio, 3. Batherson (všichni Ottawa).
Pittsburgh - Winnipeg 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
Branky: 30. Kindel, 49. Carlile - 45. Iafallo, 48. Lowry, 50. Perfetti. Střely na branku: 31:33. Diváci: 17.767. Hvězdy zápasu: 1. Perfetti, 2. Iafallo, 3. Carlile (všichni Winnipeg).
Dallas - San Jose 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Branky: 19. Heiskanen, 24. Kiviranta (Faksa), 27. Benn, 37. J. Robertson, 56. Rantanen. Střely na branku: 26:13. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Benn, 2. Oettinger, 3. Heiskanen (všichni Dallas).
ŽIVĚ Jeden z největších útoků: stovky ukrajinských dronů udeřily na Moskevskou oblast
Ukrajina během noci na úterý vyslala na moskevský region 650 dronů. Pokud se počet dronů potvrdí, bude to jeden z největších ukrajinských vzdušných úderů na moskevský region.
Trump si už prý volební spoty nebude platit z eráru, ale ze svého a z fondu republikánů
Americký prezident Donald Trump po kritice financování reklamních televizních spotů, ve kterých vystupuje a které dosud hradil z peněz daňových poplatníků, chce videa příště platit za svého a z peněz vybraných pro jeho hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou). Trump to oznámil v noci na úterý na své sociální síti Truth Social.
Denia se velmi emotivně vyjádřil o životě v Česku. Reagoval i na Schickův výrok
Po několika letech zmaru česká fotbalová reprezentace zase baví. Táhne, vzbuzuje pozitivní emoce. Sice nadále prohrává, ale něco podstatného se změnilo: bezradná hra s nákopy dopředu je pryč, k nepoznání je i atmosféra, která z týmu vyzařuje. Nečekaný obrat nese tvář španělského trenéra Santi Denii. Jako by on svou erudicí, nadhledem a odhodláním symbolizoval současný tým.
„Na jedno“ se spisovatelem Rudišem. Pivo jako průvodce Evropou i tekutá magie
Jaroslav Rudiš se ve své nové knize Na jedno vydává po stopách piva, hospod a pivovarů napříč Evropou. Z pivních historek, hospodských přátelství i setkávání se světem mrtvých či nadpřirozených bytostí skládá svérázný obraz nápoje, který pro něj není jen součástí každodennosti, ale také prostředkem k přemýšlení o historii, kultuře a lidském životě.
Volkswagen překvapivě zlevnil svou elektrickou novinku: ID. Polo se dostalo pod magickou hranici
Sílící konkurence elektromobilů do města přináší své ovoce. Sotva se ID. Polo začalo prodávat, české zastoupení Volkswagenu oznámilo, že bude nakonec levnější, než bylo původně oznámeno.