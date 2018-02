Pastrňákova série pokračuje, Pavelec střídal Lundqvista

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

V noci na čtvrtek se v NHL bodově prosadil jen David Pastrňák, Boston i díky jeho příspěvku porazil Rangers 6:1.

New York - Hokejový útočník David Pastrňák bodoval v NHL v desátém utkání v řadě, když asistencí pomohl Bostonu k jasné výhře 6:1 na ledě New Yorku Rangers. Na straně poražených zasáhl do hry i Ondřej Pavelec, který vystřídal ve 28. minutě po čtvrtém inkasovaném gólu Henrika Lundqvista.

"Zklamání, frustrující, trapné," hledal Lundqvist slova, kterými by popsal výkon týmu. Kritický byl i k sobě a přiznal, že se na něm podepisuje fakt, že se naposledy radoval z výhry 18. ledna. "Začal jsem přesně, jak jsem chtěl. Chytal jsem agresivně, ale pak jsme udělali pár chyb a zlomilo se to. Když prohráváte zápasy, ovlivní vás to. Ztratil jsem půdu pod nohama a byl jsem trochu pasivní, což se projevilo u třetího i čtvrtého gólu. Je to jen mentální záležitost," vysvětlil.

Boston sice od 5. minuty prohrával, ale v polovině zápasu vedl už 5:1. Obrat řídili Patrice Bergeron, jenž vstřelil dvě branky, a Zdeno Chára, autor gólu a přihrávky. "První třetina byla docela vyrovnaná. Se štěstím jsme ale vyrovnali, a pak nás několikrát podržel Anton (brankář Chudobin). Po ní už jsme dobře kombinovali a napadali," řekl Chára.

Pastrňák měl podíl na třetí trefě Bruins a během bodové série si zapsal čtyři góly a osm přihrávek. Havířovský rodák zaostává jen dva zápasy za svou rekordní šňůrou, kterou si vytvořil v této sezoně na přelomu listopadu a prosince. V New Yorku mohl Pastrňák i skórovat, ale v závěru utkání ze sólového úniku Pavelce nepřekonal.

Pavelec střídal Lundqvista po týdnu. Zatímco český brankář minule v Torontu z 19 střel neinkasoval, nyní lovil puk ze sítě už po dvou a půl minutách. Zbylou branku přidal Boston v poslední třetině z přečíslení dva na jednoho. Kladenský odchovanec, jenž sotva mohl gólům zabránit, kryl 16 střel. Boston zvítězil v 18 z posledních 23 utkání a posunul se na druhé místo za Tampu Bay, ztrácí na ni bod.

Toronto udolalo doma Nashville 3:2 po samostatných nájezdech. Kanadský klub promarnil na přelomu druhé a třetí třetiny dvoubrankový náskok a výhru mu zajistil až v sedmém kole rozstřelu James van Riemsdyk. V obraně vítězů si Roman Polák připsal do statistiky dva kladné body.

Darcymu Kuemperovi chybělo jen osm minut, aby překonal klubový rekord Jonathana Quicka v neprůstřelnosti. Náhradní gólman Los Angeles vydržel bez inkasované branky 193 minut a 58 sekund, než ho překonal Leon Draisaitl a po něm i Connor McDavid. Edmonton těmito rychlými zásahy vyrovnal ve druhé třetině na 2:2, ale Paul LaDue vrátil Los Angeles vedení a Kings zpečetili výhru 5:2 dalšími dvěma trefami při power play.

Výsledky NHL:

Toronto - Nashville 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 17. a rozhodující sam. nájezd J. Van Riemsdyk, 30. Kapanen - 39. Sissons, 41. Arvidsson. Střely na branku: 32:46. Diváci: 18.878. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. J. Van Riemsdyk (oba Toronto), 3. Rinne (Nashville).

NY Rangers - Boston 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)

Branky: 5. Rick Nash - 24. a 30. Bergeron (na první Pastrňák), 8. Riley Nash, 17. Chára, 28. Schaller, 47. Kuraly. Střely na branku: 22:34. Ondřej Pavelec odchytal za NY Rangers 32:35 minuty, inkasoval dvě branky z 18 střel a úspěšnost zásahů měl 88,89 procenta. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Chára, 3. Chudobin (všichni Boston).

Los Angeles - Edmonton 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Branky: 2. Clifford, 21. Kempe, 55. LaDue, 59. Iafallo, 59. Kopitar - 24. Draisaitl, 31. McDavid. Střely na branku: 28:27. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. LaDue (Los Angeles), 2. McDavid (Edmonton), 3. Kempe (Los Angeles).