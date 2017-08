Pastrňáka nevyměníme, ujistil fanoušky Bostonu generální manažer Sweeney

před 1 hodinou

David Pastrňák, který stále nemá smlouvu, z Bostonu letos v létě neodejde, ujistil fanoušky generální manažer klubu Don Sweeney.

Boston - Generální manažer hokejistů Bostonu Don Sweeney ujistil, že se Bruins nechystají vyměnit českého útočníka Davida Pastrňáka do jiného týmu NHL. Uvedl to na dotaz deníku The Boston Globe, jenž tak reagoval na sílící spekulace ohledně možného odchodu havířovského rodáka, který je chráněným volným hráčem a stále čeká na novou smlouvu.

"Pastrňáka nevyměníme," zněla Sweeneyho jasná odpověď na otázky ohledně možnosti, že by se Boston své ofenzivní hvězdy nečekaně zbavil.

Druhý nejproduktivnější hráč a zároveň druhý nejlepší střelec Bruins minulého ročníku Pastrňák během minulého týdne prohlásil, že se celou situací příliš nezabývá, vše nechává na svém agentovi J.P. Barrym a místo vyjednávání na novou sezonu se věnuje přípravě.

"Snažím se na to nemyslet a nechávám tomu volný průběh. Něco se určitě stane," uvedl Pastrňák, jenž si v 75 zápasech základní části minulého ročníku připsal 70 bodů za 34 branek a 36 asistencí. Přes třicetigólovou metu se přitom v celé soutěži dostalo jen 26 hráčů. V šesti duelech play off přidal čtyři body (2+2).

Barry věří, že s klubem najdou společnou řeč v dohledné době. "Budeme pokračovat ve vyjednávání, které je mezi mnou a Donem (Sweeneym) velmi otevřené a obě strany chápou pozice strany druhé. Pořád je na to spousta času. David preferuje dlouhodobý kontrakt s Bruins. Snad v příštím měsíci najdeme variantu, jež bude přijatelná pro obě strany," uvedl pro bostonský deník Pastrňákův hráčský zástupce.

Pastrňákovi, jehož si právě Boston vybral při draftu 2014 jako 25. hráče v pořadí, skončil vstupní nováčkovský kontrakt, při němž si během tří let vydělal nejvyšší možné maximum 925 tisíc dolarů ročně. A lze čekat, že by si měl finančně výrazně polepšit.