Pastrňák znovu mezi hvězdami. K výhře Bostonu přispěl dalším gólem a nahrávkou

Daniel Vladař vychytal výhru Philadelphie 4:1 nad Nashvillem a byl rovněž druhou hvězdou zápasu. Radek Faksa přihrál na gól Dallasu, který podlehl na ledě Tampy Bay 1:2 v prodloužení.
Pastrňák se Zachou se podepsali asistencí pod první branku Bruins ve 14. minutě. Početní převahu využil Morgan Geekie, který se střelecky prosadil už v šestém zápase za sebou.
Pastrňák poté skóroval v čase 15:07, když vyřešil přečíslení dva na jednoho přízemní střelou mezi nohy gólmana Sabres.
Utkání nakonec dospělo do prodloužení, Bostonu zajistil bod navíc Marat Chusnutdinov. Buffalo, za které odehrál přes 18 minut Jiří Kulich, prohrálo třetí zápas v prodloužení za sebou, vždy poměrem 3:4.
"Vítězný gól v prodloužení je něco neuvěřitelného. Hrál jsem první zápas v první lajně, dal první gól v sezoně. Je to skvělé jak pro tým, tak pro mě," řekl Chusnutdinov.
Vladař proti Nashvillu z 33 střel inkasoval pouze jednou a připsal si čtvrtou výhru v ročníku. Tři body (2+1) zaznamenal Trevor Zegras, letní posila Philadelphie z Anaheimu.
"Dan Vladař zachytal neuvěřitelně a podržel nás během prvních dvou třetin, než se nám rozjezdily nohy. Díky tomu jsme získali na domácím ledě další dva body," řekl Zegras.
Vladař pustil maximálně dva góly ve všech šesti zápasech, do nichž v sezoně nastoupil. Je druhým brankářem Flyers, který během posledních 25 let vychytal čtyři výhry v úvodních čtyřech zápasech na domácím ledě. Napodobil Martina Birona, jemuž se to povedlo na startu sezony 2007/08.
"Byl skvělý. Rozhodl zápas. Prvních čtyřicet minut jsme prospali, ale on nás zachránil," uvedl na Vladařovu adresu trenér Philadelphie Rick Tocchet.
Faksa se podepsal přihrávkou pod jedinou trefu Dallasu v Tampě. O tu se v 43. minutě postaral Adam Erne, který v minulosti za Lightning hrál, a vyrovnal na 1:1. V nastaveném čase rozhodl o výhře Tampy Bay útočník Anthony Cirelli.
Hokejisté Vancouveru zvítězili 4:3 po nájezdech na ledě St. Louis. Obránce hostů Filip Hronek nebodoval. Hvězdou večera byl americký útočník Canucks Kiefer Sherwood, který zaznamenal hattrick.
V nájezdech byl jediným úspěšným exekutorem Jake DeBrusk. Blues prohráli pošesté v řadě a v Západní konferenci jsou patnáctí, horší je pouze Calgary.
Tým Flames s Adamem Klapkou podlehl Ottawě 3:4 po nájezdech. Ten vítězný si připsal hned v první sérii útočník Senators Drake Batherson. Calgary prohrálo desáté utkání z posledních 11 a s šesti body je poslední v celé lize.
Brankář New York Islanders David Rittich musel strávit vysokou porážku 2:6 na ledě Caroliny, kde čelil 33 střelám. Islanders mají z 10 zápasů devět bodů a patří jim poslední místo ve Východní konferenci.
Minnesota s Davidem Jiříčkem nestačila na lídra Východní konference Pittsburgh a podlehla 1:4. Český obránce vystřelil dvakrát na branku. Za Penguins měli dva body beci Ryan Shea, Kris Letang a útočník Bryan Rust.
Edmonton přišel o vedení 3:1, které držel ještě v 31. minutě, a prohrál doma s New York Rangers 3:4 v prodloužení. Hosté dokonali obrat v čase 62:49 zásluhou kapitána J.T. Millera. David Tomášek odehrál za Edmonton téměř 12 minut.
Hokejisté New Jersey podlehli San Jose 2:5. Devils nepomohly ani dvě branky Dawsona Mercera.
Výsledky NHL:
Boston - Buffalo 4:3 v prodl. (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)
Branky: 14. M. Geekie (Pastrňák, Zacha), 16. Pastrňák, 40. Kastelic, 63. Chusnutdinov - 37. Dahlin, 47. Doan, 55. Tuch. Střely na branku: 22:40. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Chusnutdinov, 2. Pastrňák, 3. Korpisalo (všichni Boston).
Ottawa - Calgary 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 0:0, 2:1 - 0:0)
Branky: 8. Eller, 43. Zub, 58. Sanderson, rozh. náj. Batherson - 6. Šarangovič, 16. Coronato, 49. Kadri. Střely na branku: 38:30. Diváci: 16.790. Hvězdy zápasu: 1. Eller (Ottawa), 2. Kadri (Calgary), 3. Stützle (Ottawa).
Tampa Bay - Dallas 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky: 36. Hagel, 63. Cirelli - 43. Erne (Faksa). Střely na branku: 32:21. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Cirelli, 2. Hagel (oba Tampa Bay), 3. Heiskanen (Dallas).
Philadelphia - Nashville 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Branky: 33. a 47. Zegras, 36. Drysdale, 56. Konecny - 39. Matthew Wood. Střely na branku: 18:33. Vladař odchytal za Philadelphii 59:52 minut, inkasoval jednu branku z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 97 procenta. Diváci: 15.812. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. Vladař, 3. Mičkov (všichni Philadelphia).
Carolina - NY Islanders 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)
Branky: 3. Nadeau, 6. Reilly, 11. Martinook, 42. Blake, 51. Svečnikov, 60. Stankoven - 14. Schaefer, 51. Holmström. Střely na branku: 33:28. Rittich odchytal za NY Islanders celé utkání, inkasoval šest branek z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 81,8 procenta. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Bussi, 3. Nadeau (všichni Carolina).
St. Louis - Vancouver 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)
Branky: 4. Holloway, 21. Snuggerud, 51. Suter - 14., 31. a 48. Sherwood, rozh. náj. DeBrusk. Střely na branku: 39:18. Diváci: 16.848. Hvězdy zápasu: 1. Sherwood (Vancouver), 2. Suter (St. Louis), 3. DeBrusk (Vancouver).
Minnesota - Pittsburgh 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Branky: 11. Kaprizov - 23. Shea, 47. Rust, 48. Kindel, 58. Mantha. Střely na branku: 27:34. Diváci: 16.203. Hvězdy zápasu: 1. Letang, 2. Shea, 3. Jarry (všichni Pittsburgh).
Winnipeg - Chicago 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
Branky: 17. a 32. Vilardi, 2. Naměstnikov, 22. Scheifele, 51. Morrissey, 58. Connor - 9. Teräväinen, 54. Vlasic, 56. Burakovsky. Střely na branku: 32:24. Diváci: 13.682. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Vilardi, 3. Scheifele (všichni Winnipeg).
Edmonton - NY Rangers 3:4 v prodl. (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)
Branky: 7. a 31. Nurse, 29. Savoie - 6. Brodzinski, 49. Schneider, 53. T. Raddysh, 63. J. Miller. Střely na branku: 36:34. Diváci: 17.787. Hvězdy zápasu: 1. Henrique, 2. Nurse (oba Edmonton), 3. J. Miller (NY Rangers).
San Jose - New Jersey 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
Branky: 1. Eklund, 13. Kurashev, 16. Wennberg, 37. W. Smith, 39. Toffoli - 19. a 45. Mercer. Střely na branku: 28:31. Diváci: 12.930. Hvězdy zápasu: 1. Wennberg, 2. Kurashev, 3. Nedeljkovic (všichni San Jose).
Los Angeles - Detroit 3:4 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0)
Branky: 33. Laferriere, 58. Perry, 59. Byfield - 36. a 55. Kasper, 34. DeBrincat, rozh. náj. Raymond. Střely na branku: 38:27. Diváci: 16.013. Hvězdy zápasu: 1. Kasper, 2. DeBrincat (oba Detroit), 3. Perry (Los Angeles).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Detroit
|11
|8
|0
|3
|39:34
|16
|2.
|Montreal
|11
|8
|0
|3
|40:33
|16
|3.
|Ottawa
|12
|6
|1
|5
|45:47
|13
|4.
|Tampa Bay
|11
|5
|2
|4
|31:31
|12
|5.
|Boston
|13
|6
|0
|7
|43:47
|12
|6.
|Florida
|11
|5
|1
|5
|27:31
|11
|7.
|Buffalo
|11
|4
|3
|4
|33:35
|11
|8.
|Toronto
|11
|5
|1
|5
|38:42
|11
Metropolitní divize:
|1.
|Pittsburgh
|12
|8
|2
|2
|44:31
|18
|2.
|New Jersey
|11
|8
|0
|3
|41:35
|16
|3.
|Carolina
|10
|7
|0
|3
|40:30
|14
|4.
|Philadelphia
|10
|6
|1
|3
|30:24
|13
|5.
|Washington
|10
|6
|0
|4
|27:22
|12
|6.
|Columbus
|10
|6
|0
|4
|35:31
|12
|7.
|NY Rangers
|12
|5
|2
|5
|28:29
|12
|8.
|NY Islanders
|10
|4
|1
|5
|34:39
|9
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Winnipeg
|11
|8
|0
|3
|40:28
|16
|2.
|Utah
|11
|8
|0
|3
|40:30
|16
|3.
|Colorado
|11
|6
|4
|1
|41:30
|16
|4.
|Dallas
|11
|6
|2
|3
|30:32
|14
|5.
|Chicago
|11
|5
|2
|4
|36:32
|12
|6.
|Nashville
|12
|4
|2
|6
|29:41
|10
|7.
|Minnesota
|12
|3
|3
|6
|32:47
|9
|8.
|St. Louis
|11
|3
|2
|6
|32:48
|8
Pacifická divize:
|1.
|Vegas
|10
|6
|3
|1
|37:28
|15
|2.
|Los Angeles
|12
|5
|4
|3
|36:40
|14
|3.
|Seattle
|10
|5
|3
|2
|28:29
|13
|4.
|Edmonton
|12
|5
|3
|4
|38:39
|13
|5.
|Vancouver
|12
|6
|0
|6
|33:36
|12
|6.
|Anaheim
|9
|5
|1
|3
|32:31
|11
|7.
|San Jose
|11
|3
|2
|6
|37:48
|8
|8.
|Calgary
|12
|2
|2
|8
|27:43
|6