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Sport

Pastrňák zapsal dva body, Boston doma ale i tak schytal debakl

ČTK
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David Pastrňák skóroval v NHL po asistenci Pavla Zachy a na jeden gól přihrál, hokejisté Bostonu ale podlehli doma Minnesotě 2:6. Jakub Dobeš pustil tři branky z 26 střel při prohře Montrealu 1:4 s Coloradem. V dresu vítězů vyšel Martin Nečas naprázdno.

David Pastrňák
David PastrňákFoto: Profimedia – Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
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Lukáš Dostál zastavil 19 střel při prohře Anaheimu 2:6 s New Yorkem Islanders. Třikrát jej překonal Simon Holmström a u první branky vítězů si připsal asistenci Ondřej Palát.

Karel Vejmelka si připsal 16 zákroků a v rozstřelu kryl tři z pěti nájezdů, ale neodvrátil prohru Utahu 5:6 po nájezdech se San Jose.

Po Pastrňákových akcích snížil Boston na 1:3 a 2:4. První bod zaznamenal český útočník ve 29. minutě, ve které se po jeho přihrávce prosadil v přesilové hře z levého kruhu Fraser Minten.

Na začátku třetí třetiny se Pastrňák zapsal i mezi střelce: pohotově si přikopl nepřesnou přihrávku Nikity Zadorova a švihem z pravého kruhu dal týmu naději na obrat.

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Minnesota si po snížení na 2:4 vyžádala oddechový čas a vzápětí vrátil hostům tříbrankový náskok Danila Jurov, který v 56. minutě stanovil konečný výsledek. Dvě branky Wild, kteří vyhráli venku poosmé v řadě, vstřelil také Ryan Hartman.

Dobeš, který si v předchozích dvou startech připsal vítězství, inkasoval poprvé už ve čtvrté minutě po průniku Fjodora Svečkova. Ještě v první třetině zvýšil při signalizované výhodě a hře šest na pět Brock Nelson.

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V polovině utkání snížil Nick Suzuki, ale v úvodu třetí třetiny se prosadil z dorážky Artturi Lehkonen. Výhru Colorada pojistil Nicolas Roy při hře Montrealu bez gólmana.

Dostál chytal poprvé od 6. listopadu, kdy byl po první třetině a třech inkasovaných brankách střídán. Český gólman přišel o čisté konto už ve druhé minutě po tečované střele Bena Huttona, u jehož trefy si připsal druhou asistenci Palát.

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Další čtyři branky nasázeli Islanders v rozmezí 22. až 31. minuty a dostali se do trháku 5:1. Anaheim ještě snížil trefou Cuttera Gauthiera, který skóroval v osmém utkání v řadě a během série vsítil 15 branek.

Další drama ale odmítl Holmström, jenž ve 43. minutě zkompletoval svůj první hattrick v NHL.

Vejmelka prohrál s Utahem druhý zápas za sebou v nájezdech. Minule proti St. Louis ze hry neinkasoval, přesto si nepřipsal vítězství. Tentokrát mohl český gólman pomýšlet na výhru i přes pět inkasovaných branek.

V rozstřelu Mammoth ještě po první sérii vedli, ale ve druhé překonal Vejmelku bekhendovým blafákem Macklin Celebrini. V pátém kole rozhodl Mason Marchment, první hvězda zápasu.

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Výsledky NHL:

Chicago - Winnipeg 4:5 po sam. nájezdech (3:0, 1:2, 0:2 - 0:0)

Branky: 2. Bertuzzi, 10. Frondell, 20. Bedard, 35. Nazar - 39. a rozhodující sam. nájezd Connor, 37. Scheifele, 41. Perfetti, 59. Vilardi. Střely na branku: 21:31. Diváci: 18.451. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Vilardi (oba Winnipeg), 3. Bedard (Chicago).

Boston - Minnesota 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

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Branky: 29. Minten (Pastrňák), 45. Pastrňák (Zacha) - 7. a 30. Hartman, 47. a 56. Jurov, 21. Q. Hughes, 22. Coleman. Střely na branku: 32:25. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Hartman, 2. Q. Hughes (oba Minnesota), 3. McAvoy (Boston).

Toronto - Edmonton 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 36. Bouchard. Střely na branku: 19:23. Diváci: 19.002. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard (Edmonton), 2. Stolarz (Toronto), 3. Levi (Edmonton).

Montreal - Colorado 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

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Branky: 31. Suzuki - 4. Svečkov, 16. Nelson, 34. Lehkonen, 60. Roy. Střely na branku: 26:27. Dobeš odchytal za Montreal 57:19 minuty, inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 88,5 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen, 2. Nelson (oba Colorado), 3. Slafkovský (Montreal).

Tampa Bay - Detroit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 34. Raymond, 60. Brandsegg-Nygard. Střely na branku: 31:22. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Tarasov (Detroit), 2. Vasilevskij (Tampa Bay), 3. Raymond (Detroit).

Pittsburgh - Ottawa 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

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Branky: 20. Novak - 29. Amadio, 37. Giroux, 55. Stützle, 60. Chabot. Střely na branku: 17:34. Diváci: 18.363. Hvězdy zápasu: 1. Amadio, 2. Giroux (oba Ottawa), 3. Novak (Pittsburgh).

Washington - New Jersey 4:7 (3:2, 0:2, 1:3)

Branky: 6. Dubois, 16. Leonard, 19. Beauvillier, 42. Protas - 44. a 57. Rodrigues, 9. Hämeenaho, 18. Brown, 31. J. Boqvist, 37. Meier, 41. Hischier. Střely na branku: 47:31. Diváci: 18.341. Hvězdy zápasu: 1. J. Boqvist, 2. Hämeenaho (oba New Jersey), 3. Hutson (Washington).

Columbus - Philadelphia 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

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Branky: 4. Voronkov, 5. Knies, 26. Fantilli - 23. a 52. Barkey, 17. Zegras, 22. Mičkov. Střely na branku: 31:21. Diváci: 15.819. Hvězdy zápasu: 1. Barkey, 2. Mičkov (oba Philadelphia), 3. Knies (Columbus).

St. Louis - Florida 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 58. Holloway - 6. B. Tkachuk, 7. Kulikov, 24. Lundell, 48. Reinhart. Střely na branku: 24:28. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Reinhart, 3. Markström (všichni Florida).

Dallas - Buffalo 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

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Branky: 37. Benn, 60. Johnston. Střely na branku: 30:22. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Benn, 2. Oettinger (oba Dallas), 3. Lyon (Buffalo).

Utah - San Jose 5:6 po sam. nájezdech (3:1, 1:2, 1:2 - 0:0)

Branky: 3. a 13. Z. Jones, 9. Sergačov, 29. McBain, 57. Hayton - 12. Toffoli, 24. Gaudette, 24. Ostapčuk, 46. Pohlkamp, 55. Orlov, rozhodující nájezd Marchment. Střely na branku: 32:21. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval pět branek z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 76,2 procenta. Diváci: 14.111. Hvězdy zápasu: 1. Marchment, 2. Orlov (oba San Jose), 3. Z. Jones (Utah).

Anaheim - NY Islanders 2:6 (0:1, 2:4, 0:1)

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Branky: 23. Nestěrenko, 37. Gauthier - 24., 29. a 43. Holmström, 2. Hutton (Palát), 22. Horvat, 31. Chaffee. Střely na branku: 28:25. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval šest branek z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 76 procent. Diváci: 16.184. Hvězdy zápasu: 1. Holmström, 2. Schaefer (oba NY Islanders), 3. Nestěrenko (Anaheim).

Los Angeles - Calgary 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Branky: 47. Armia, 60. Zuccarello - 23. Frost, 52. Gridin, 59. Šarangovič. Střely na branku: 31:24. Diváci: 16.880. Hvězdy zápasu: 1. Wolf (Calgary), 2. Forsberg (Los Angeles), 3. Šarangovič (Calgary).

Tabulka NHL:

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Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Montreal

20

12

4

4

68:61

28

2.

Tampa Bay

20

13

2

5

74:59

28

3.

Ottawa

21

13

2

6

68:61

28

4.

Boston

20

13

1

6

72:52

27

5.

Florida

21

12

2

7

69:61

26

6.

Buffalo

20

8

4

8

55:70

20

7.

Detroit

21

8

3

10

57:64

19

8.

Toronto

22

8

2

12

69:76

18

Metropolitní divize:

1.

Carolina

21

16

2

3

87:47

34

2.

New Jersey

21

15

0

6

80:61

30

3.

NY Rangers

21

12

1

8

64:57

25

4.

NY Islanders

19

9

4

6

60:56

22

5.

Washington

18

10

0

8

62:65

20

6.

Philadelphia

22

6

6

10

51:72

18

7.

Pittsburgh

20

7

2

11

62:71

16

8.

Columbus

18

7

0

11

45:58

14

Západní konference:

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Centrální divize:

1.

Minnesota

22

15

4

3

76:48

34

2.

Nashville

20

11

5

4

62:55

27

3.

Colorado

21

12

3

6

85:64

27

4.

Dallas

19

11

2

6

54:49

24

5.

Utah

21

10

3

8

71:75

23

6.

Winnipeg

21

10

3

8

66:72

23

7.

St. Louis

20

9

2

9

55:59

20

8.

Chicago

20

5

2

13

46:83

12

Pacifická divize:

1.

Edmonton

21

15

3

3

82:58

33

2.

Vegas

21

13

3

5

71:57

29

3.

Anaheim

20

10

1

9

73:76

21

4.

San Jose

22

9

2

11

59:79

20

5.

Seattle

18

9

1

8

59:66

19

6.

Calgary

20

9

1

10

50:68

19

7.

Los Angeles

18

5

2

11

49:63

12

8.

Vancouver

21

3

1

17

57:95

7

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