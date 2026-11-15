Pastrňák zapsal dva body, Boston doma ale i tak schytal debakl

David Pastrňák skóroval v NHL po asistenci Pavla Zachy a na jeden gól přihrál, hokejisté Bostonu ale podlehli doma Minnesotě 2:6. Jakub Dobeš pustil tři branky z 26 střel při prohře Montrealu 1:4 s Coloradem. V dresu vítězů vyšel Martin Nečas naprázdno.
Lukáš Dostál zastavil 19 střel při prohře Anaheimu 2:6 s New Yorkem Islanders. Třikrát jej překonal Simon Holmström a u první branky vítězů si připsal asistenci Ondřej Palát.
Karel Vejmelka si připsal 16 zákroků a v rozstřelu kryl tři z pěti nájezdů, ale neodvrátil prohru Utahu 5:6 po nájezdech se San Jose.
Po Pastrňákových akcích snížil Boston na 1:3 a 2:4. První bod zaznamenal český útočník ve 29. minutě, ve které se po jeho přihrávce prosadil v přesilové hře z levého kruhu Fraser Minten.
Na začátku třetí třetiny se Pastrňák zapsal i mezi střelce: pohotově si přikopl nepřesnou přihrávku Nikity Zadorova a švihem z pravého kruhu dal týmu naději na obrat.
Minnesota si po snížení na 2:4 vyžádala oddechový čas a vzápětí vrátil hostům tříbrankový náskok Danila Jurov, který v 56. minutě stanovil konečný výsledek. Dvě branky Wild, kteří vyhráli venku poosmé v řadě, vstřelil také Ryan Hartman.
Dobeš, který si v předchozích dvou startech připsal vítězství, inkasoval poprvé už ve čtvrté minutě po průniku Fjodora Svečkova. Ještě v první třetině zvýšil při signalizované výhodě a hře šest na pět Brock Nelson.
V polovině utkání snížil Nick Suzuki, ale v úvodu třetí třetiny se prosadil z dorážky Artturi Lehkonen. Výhru Colorada pojistil Nicolas Roy při hře Montrealu bez gólmana.
Dostál chytal poprvé od 6. listopadu, kdy byl po první třetině a třech inkasovaných brankách střídán. Český gólman přišel o čisté konto už ve druhé minutě po tečované střele Bena Huttona, u jehož trefy si připsal druhou asistenci Palát.
Další čtyři branky nasázeli Islanders v rozmezí 22. až 31. minuty a dostali se do trháku 5:1. Anaheim ještě snížil trefou Cuttera Gauthiera, který skóroval v osmém utkání v řadě a během série vsítil 15 branek.
Další drama ale odmítl Holmström, jenž ve 43. minutě zkompletoval svůj první hattrick v NHL.
Vejmelka prohrál s Utahem druhý zápas za sebou v nájezdech. Minule proti St. Louis ze hry neinkasoval, přesto si nepřipsal vítězství. Tentokrát mohl český gólman pomýšlet na výhru i přes pět inkasovaných branek.
V rozstřelu Mammoth ještě po první sérii vedli, ale ve druhé překonal Vejmelku bekhendovým blafákem Macklin Celebrini. V pátém kole rozhodl Mason Marchment, první hvězda zápasu.
Výsledky NHL:
Chicago - Winnipeg 4:5 po sam. nájezdech (3:0, 1:2, 0:2 - 0:0)
Branky: 2. Bertuzzi, 10. Frondell, 20. Bedard, 35. Nazar - 39. a rozhodující sam. nájezd Connor, 37. Scheifele, 41. Perfetti, 59. Vilardi. Střely na branku: 21:31. Diváci: 18.451. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Vilardi (oba Winnipeg), 3. Bedard (Chicago).
Boston - Minnesota 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Branky: 29. Minten (Pastrňák), 45. Pastrňák (Zacha) - 7. a 30. Hartman, 47. a 56. Jurov, 21. Q. Hughes, 22. Coleman. Střely na branku: 32:25. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Hartman, 2. Q. Hughes (oba Minnesota), 3. McAvoy (Boston).
Toronto - Edmonton 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Branka: 36. Bouchard. Střely na branku: 19:23. Diváci: 19.002. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard (Edmonton), 2. Stolarz (Toronto), 3. Levi (Edmonton).
Montreal - Colorado 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Branky: 31. Suzuki - 4. Svečkov, 16. Nelson, 34. Lehkonen, 60. Roy. Střely na branku: 26:27. Dobeš odchytal za Montreal 57:19 minuty, inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 88,5 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen, 2. Nelson (oba Colorado), 3. Slafkovský (Montreal).
Tampa Bay - Detroit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky: 34. Raymond, 60. Brandsegg-Nygard. Střely na branku: 31:22. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Tarasov (Detroit), 2. Vasilevskij (Tampa Bay), 3. Raymond (Detroit).
Pittsburgh - Ottawa 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Branky: 20. Novak - 29. Amadio, 37. Giroux, 55. Stützle, 60. Chabot. Střely na branku: 17:34. Diváci: 18.363. Hvězdy zápasu: 1. Amadio, 2. Giroux (oba Ottawa), 3. Novak (Pittsburgh).
Washington - New Jersey 4:7 (3:2, 0:2, 1:3)
Branky: 6. Dubois, 16. Leonard, 19. Beauvillier, 42. Protas - 44. a 57. Rodrigues, 9. Hämeenaho, 18. Brown, 31. J. Boqvist, 37. Meier, 41. Hischier. Střely na branku: 47:31. Diváci: 18.341. Hvězdy zápasu: 1. J. Boqvist, 2. Hämeenaho (oba New Jersey), 3. Hutson (Washington).
Columbus - Philadelphia 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)
Branky: 4. Voronkov, 5. Knies, 26. Fantilli - 23. a 52. Barkey, 17. Zegras, 22. Mičkov. Střely na branku: 31:21. Diváci: 15.819. Hvězdy zápasu: 1. Barkey, 2. Mičkov (oba Philadelphia), 3. Knies (Columbus).
St. Louis - Florida 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Branky: 58. Holloway - 6. B. Tkachuk, 7. Kulikov, 24. Lundell, 48. Reinhart. Střely na branku: 24:28. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Reinhart, 3. Markström (všichni Florida).
Dallas - Buffalo 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 37. Benn, 60. Johnston. Střely na branku: 30:22. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Benn, 2. Oettinger (oba Dallas), 3. Lyon (Buffalo).
Utah - San Jose 5:6 po sam. nájezdech (3:1, 1:2, 1:2 - 0:0)
Branky: 3. a 13. Z. Jones, 9. Sergačov, 29. McBain, 57. Hayton - 12. Toffoli, 24. Gaudette, 24. Ostapčuk, 46. Pohlkamp, 55. Orlov, rozhodující nájezd Marchment. Střely na branku: 32:21. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval pět branek z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 76,2 procenta. Diváci: 14.111. Hvězdy zápasu: 1. Marchment, 2. Orlov (oba San Jose), 3. Z. Jones (Utah).
Anaheim - NY Islanders 2:6 (0:1, 2:4, 0:1)
Branky: 23. Nestěrenko, 37. Gauthier - 24., 29. a 43. Holmström, 2. Hutton (Palát), 22. Horvat, 31. Chaffee. Střely na branku: 28:25. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval šest branek z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 76 procent. Diváci: 16.184. Hvězdy zápasu: 1. Holmström, 2. Schaefer (oba NY Islanders), 3. Nestěrenko (Anaheim).
Los Angeles - Calgary 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
Branky: 47. Armia, 60. Zuccarello - 23. Frost, 52. Gridin, 59. Šarangovič. Střely na branku: 31:24. Diváci: 16.880. Hvězdy zápasu: 1. Wolf (Calgary), 2. Forsberg (Los Angeles), 3. Šarangovič (Calgary).
Tabulka NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Montreal
20
12
4
4
68:61
28
2.
Tampa Bay
20
13
2
5
74:59
28
3.
Ottawa
21
13
2
6
68:61
28
4.
Boston
20
13
1
6
72:52
27
5.
Florida
21
12
2
7
69:61
26
6.
Buffalo
20
8
4
8
55:70
20
7.
Detroit
21
8
3
10
57:64
19
8.
Toronto
22
8
2
12
69:76
18
Metropolitní divize:
1.
Carolina
21
16
2
3
87:47
34
2.
New Jersey
21
15
0
6
80:61
30
3.
NY Rangers
21
12
1
8
64:57
25
4.
NY Islanders
19
9
4
6
60:56
22
5.
Washington
18
10
0
8
62:65
20
6.
Philadelphia
22
6
6
10
51:72
18
7.
Pittsburgh
20
7
2
11
62:71
16
8.
Columbus
18
7
0
11
45:58
14
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Minnesota
22
15
4
3
76:48
34
2.
Nashville
20
11
5
4
62:55
27
3.
Colorado
21
12
3
6
85:64
27
4.
Dallas
19
11
2
6
54:49
24
5.
Utah
21
10
3
8
71:75
23
6.
Winnipeg
21
10
3
8
66:72
23
7.
St. Louis
20
9
2
9
55:59
20
8.
Chicago
20
5
2
13
46:83
12
Pacifická divize:
1.
Edmonton
21
15
3
3
82:58
33
2.
Vegas
21
13
3
5
71:57
29
3.
Anaheim
20
10
1
9
73:76
21
4.
San Jose
22
9
2
11
59:79
20
5.
Seattle
18
9
1
8
59:66
19
6.
Calgary
20
9
1
10
50:68
19
7.
Los Angeles
18
5
2
11
49:63
12
8.
Vancouver
21
3
1
17
57:95
7
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