Pastrňák zahájil kapitánskou éru tiramisu s ovocem. Zůstane ale raději u pasty

David Pastrňák si při nástupu na led v úvodní den sezony NHL vysloužil bouřlivý aplaus vyprodané TD Garden. Před zápasem s New York Rangers byl totiž představen jako 28. kapitán v historii slavného Bostonu.
V úvodních duelech ročníku jde o sedmý nejkratší čas, za který jeden tým vstřelil tři branky v dlouhé historii NHL.Při soutěžní premiéře v nové roli proti New York Rangers sice nebodoval, těšit ho však mohla výhra Bruins 3:0, po níž se o své dojmy podělil se zámořskými novináři.
"Abych byl upřímný, snažil jsem se na to 'céčko' na hrudi vůbec nedívat," hlásil hned v úvodu rozhovoru s úsměvem třicetiletý lídr týmové ofenzivy.
"Pro mě i moji rodinu to bylo samozřejmě emotivní. Byl to skvělý den. Jsem moc rád, že jsme vyhráli, opravdu krásný den," doplnil Pastrňák.
Bouřlivé ovace z ochozů si užil.
"Boston celkově i jeho fanoušci pro mě znamenají strašně moc. Jak už jsem mnohokrát řekl - hokej hraju z lásky ke hře a právě pro fanoušky. Mám rád zdejší město, vždyť právě tady jsem skutečně vyrostl. A slyšet tohle, to byl rozhodně výjimečný okamžik," ocenil.
Souboj dvou celků z takzvané Original Six, původní šestky NHL, pro sebe Boston rozhodl až v závěru, když mezi 57. a 58. minutou stihl tři zásahy v rozmezí pouhých 75 sekund.
V úvodních duelech ročníku jde o sedmý nejkratší čas, za který jeden tým vstřelil tři branky v dlouhé historii NHL.
Bruins se díky tomu zapsali do historie ještě i v jiném ohledu. Zahajovací zápas na svém ledě vyhráli pojedenácté za sebou a vyrovnali tak rekord NHL, který od roku 1963 drží Montreal.
"Jsem na tým pyšný, jak trpělivě jsme hráli. Je to hrozně důležité pro naši identitu," podotkl Pastrňák.
Vítězný gól si v čase 56:14 připsal dvaadvacetiletý Fraser Minten, hned při své premiéře v bojích o body na nové adrese se prosadil i o dva roky starší John-Jason Peterka, jenž posílil tým z Utahu.
"Kluci za to dneska vzali a hráli opravdu dobře, neudělali ani žádné chyby, což je u mladých hráčů trošku neobvyklé. Jsem za ně hrozně rád," chválil Pastrňák.
Pro německého vicemistra světa z roku 2023 Peterku byl zápas i splněným snem. Když byl vyměněn k Bruins, netajil se touhou zahrát si po Pastrňákově boku v elitní formaci.
Jeho krajan v roli hlavního kouče Marco Sturm mu tento prostor dopřál. Na křídlech švédského centra Eliase Lindholma hráli oba.
"Je to zábava. Dnes jsme se hodně snažili hledat jeden druhého; hrajeme ve velké rychlosti, ale s velkým klidem na puku a on (Pastrňák) předvádí spoustu skvělých akcí. Bylo to úžasné a moc jsme si to užili. Doufám, že nám to spolu bude fungovat i v budoucnu," přál si Peterka.
"JJ v obou přípravných zápasech na obou koncích hřiště doslova létal. Hrál opravdu dobře, ale nepadalo mu to tam. Jsem za něho rád, jak mu start vyšel, zasloužil si to. Tohle byl nejlepší zápas, který jsme spolu zatím odehráli," vrátil mu kompliment Pastrňák.
Výsledek a povedené vykročení do sezony završil zakončením do prázdné branky Mark Kastelic.
"Pro nás určitě skvělá výhra, ale je třeba otočit list a makat dál, protože ať vyhrajete, nebo prohrajete, musíte pracovat na tom, abyste příště byli zase o něco lepší," zdůraznil Pastrňák.
Zásadní podíl na výhře měl také gólman Jeremy Swayman. Jeho souboj s Igorem Šesťorkinem byl v očích havířovského rodáka duelem dvou ze tří nejlepších brankářů současné NHL.
"Byl neuvěřitelný, pomohl nám řadou skvělých zákroků a po celý zápas jsme z něho cítili obrovský klid. Když chytá takový zápas, je takhle klidný a soustředěný, tak je v podstatě nemožné ho překonat. Oba gólmani byli na dnešek dobře naladění, ale 'Sway' ještě nakonec o něco lépe," uvedl Pastrňák.
Před utkáním, které pro něho bylo tak mimořádné, se držel stejných věcí a rituálů jako obvykle, snad jen jednu věc změnil. Při předzápasové svačině si dal tiramisu s ovocem.
"Někde na internetu jsem našel, že tiramisu je pro sportovce ta nejlepší svačina... Prý obsahuje cukr i kofein. Někde jsem to četl, ale nikdy jsem to nezkoušel. Dnes poprvé. I když bylo dobré, trochu jsem ho v žaludku cítil. Tak si nejsem jistý. Na sladké navíc moc nejsem. Takže asi zůstanu u špaget s boloňskou omáčkou," řekl Pastrňák.
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