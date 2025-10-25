Pastrňák předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu skvěle chytali a vyhráli

Karel Vejmelka vychytal vítězství pošesté za sebou. Na ledě Minnesoty zastavil 33 střel, dovedl hokejisty Utahu k výhře 6:2 a stal se třetí hvězdou zápasu.
Jakub Dobeš si připsal vítězství i ve svém pátém startu v ročníku, Montreal i díky jeho 28 zákrokům porazil Vancouver 4:3. Český gólman inkasoval jednou po akci Filipa Hronka, který připravil první gól zápasu.
Bruins neúspěšnou sérii utnuli doma proti nejlepšímu týmu Západní konference, s nímž v neděli prohráli 1:4. Hosté z Denveru se také dnes dostali do vedení v 5. minutě díky Arturrimu Lehkonenovi, ale ještě v první třetině skóre otočili Viktor Arvidsson a Michael Eyssimont.
Třetí gól Bostonu, jenž byl nakonec vítězný, vstřelil pět sekund před druhou sirénou Morgan Geekie.
Kanadský útočník si za brankou Colorada dojel pro vyhozený puk tečovaný ve středním pásmu Pastrňákem a po rychlé zasekávačce zasunul puk k pravé tyči branky Scotta Wedgewooda. Osmnáct sekund před koncem řádné hrací doby ještě Lehkonen snížil, ale Boston už výhru udržel.
Utah vedl už v páté minutě 3:0. Vejmelku poté překonal pouze Marcus Johansson, a to dvakrát. Hostům patřil i závěr, v posledních sedmi minutách zpečetili výhru dalšími třemi trefami. K vítězství Mammoth přispěli dvěma brankami Logan Cooley a Nick Schmaltz.
Po útočném Hronkově výpadu zakončoval Elias Pettersson do odkryté branky a ve 27. minutě zvýšil v přesilové hře tečí Jake DeBrusk.
Montreal ale odpověděl čtyřmi góly, přičemž devatenáctiletý útočník Ivan Děmidov se podepsal pod tři (1+2). Dobeše překonal už jen v závěru další tečí Conor Garland.
Dostála překonali shodně dvakrát Jake Guentzel a Anthony Cirelli, který zlomil v 57. minutě nerozhodný stav 3:3. První hvězdou byl ale vyhlášen Nikita Kučerov.
Lídr Tampy Bay si připsal dvě asistence a stal se 101. hráčem v historii NHL, který nasbíral tisíc bodů (359 + 642). Anaheim postrádal kapitána Radko Gudase, kvůli zranění v dolní části těla nedohrál minulý zápas s Bostonem.
Alexandru Ovečkinovi zhořkl 1500. zápas v NHL. Ruský útočník je osmým hráčem v historii ligy, jenž této hranice dosáhl s jedním klubem.
V jubilejním utkání se ale nedočkal 900. trefy a navíc musel strávit domácí debakl Washingtonu 1:7 s Ottawou. Po dvou brankách vstřelili Dylan Cozens a Drake Batherson.
NHL:
Philadelphia - NY Islanders 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)
Branky: 42. a 48. Zegras, 31. Dvorak, rozhodující sam. nájezd Mičkov - 10. Holmström, 27. Duclair, 45. Cyplakov. Střely na branku: 26:26. Diváci: 16.640. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. Mičkov (oba Philadelphia), 3. Cyplakov (NY Islanders).
Boston - Colorado 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Branky: 15. Arvidsson, 15. Eyssimont, 40. Geekie (Pastrňák) - 5. a 60. Lehkonen. Střely na branku: 19:32. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Geekie, 3. Lohrei (všichni Boston).
Tampa Bay - Anaheim 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Branky: 10. a 33. Guentzel, 35. a 57. Cirelli - 25. Trouba, 48. Poehling, 49. Terry. Střely na branku: 33:40. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval čtyři góly z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 87,9 procenta. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Cirelli, 3. Guentzel (všichni Tampa Bay).
Toronto - Buffalo 4:3 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)
Branky: 19. N. Robertson, 22. Maccelli, 54. Joshua, 62. Tavares - 14. a 48. T. Thompson (na první Kulich), 35. Byram. Střely na branku: 22:26. Diváci: 18.792. Hvězdy zápasu: 1. Tavares (Toronto), 2. T. Thompson (Buffalo), 3. McCabe (Toronto).
Florida - Vegas 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Branky: 18. Reinhart, 44. Schwindt, 51. Greer. Střely na branku: 26:17. Diváci: 19.558. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart, 2. Greer, 3. Bobrovskij (všichni Florida).
Minnesota - Utah 2:6 (1:3, 1:0, 0:3)
Branky: 16. a 36. Johansson - 1. a 4. Cooley, 5. a 56. Schmaltz, 54. Peterka, 60. Marino. Střely na branku: 35:41. Karel Vejmelka odchytal celé utkání za Utah, inkasoval dvě branky z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 94,3 procenta. Diváci: 18.088. Hvězdy zápasu: 1. Cooley (Utah), 2. Johansson (Minnesota), 3. Vejmelka (Utah).
Detroit - St. Louis 6:4 (0:2, 3:2, 3:0)
Branky: 51. a 59. Edvinsson, 28. Berggren, 39. Finnie, 40. Compher, 51. DeBrincat - 13. a 24. Neigbours, 8. Kyrou, 21. Bučněvič. Střely na branku: 28:29. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Compher (Detroit), 2. Neighbours (St. Louis), 3. Berggren (Detroit).
Pittsburgh - Columbus 4:5 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 2:2 - 0:0)
Branky: 1. Shea, 19. Mantha, 55. Letang, 57. Rust - 38. a 45. Voronkov, 16. Coyle, 42. Činachov, rozhodující sam. nájezd Marčenko. Střely na branku: 30:41. Diváci: 15.261. Hvězdy zápasu: 1. Voronkov (Columbus), 2. Letang (Pittsburgh), 3. Marčenko (Columbus).
Washington - Ottawa 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)
Branky: 46. T. Van Riemsdyk - 2. a 25. Cozens, 41. a 55. Batherson, 24. Pinto, 27. Cousins, 50. Chabot. Střely na branku: 13:34. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Cousins, 2. Batherson, 3. Stützle (všichni Ottawa).
Vancouver - Montreal 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
Branky: 5. E. Pettersson (Hronek), 27. DeBrusk, 57. Garland - 36. Suzuki, 42. Slafkovský, 49. Matheson, 52. Děmidov. Střely na branku: 31:24. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval tři góly z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 90,3 procenta. Diváci: 18.846. Hvězdy zápasu: 1. Děmidov (Montreal), 2. E. Pettersson (Vancouver), 3. Slafkovský (Montreal).
Nashville - Los Angeles 5:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:2, 1:1 - 0:0)
Branky: 9. a 55. O´Reilly, 21. F. Forsberg, 28. C. Smith - 8. Kempe, 22. Armia, 26. Perry, 50. Moore. Střely na branku: 25:40. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. R. O´Reilly, 2. Saros, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).
Dallas - Carolina 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Branky: 22. a 52. Heiskanen, 26. Steel - 5. Blake, 20. Aho. Střely na branku: 34:28. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Heiskanen, 2. Steel (oba Dallas), 3. Aho (Carolina).
Seattle - Edmonton 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky: 2. a 53. Eberle, 27. Kartye - 36. Bouchard, 55. Nurse. Střely na branku: 23:33. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Eberle, 2. Daccord, 3. Kartye (všichni Seattle).