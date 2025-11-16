Pastrňák nadchl nesobeckou přihrávkou. Většina hráčů by střílela, zářil kouč Bostonu

První bod v zápase si Pastrňák připsal v deváté minutě, kdy po naznačení střely křížnou nahrávkou našel Marata Chusnutdinova, který ranou do poloodkryté branky otevřel skóre. "Byla to od Davida skvělá přihrávka. Většina hráčů by střílela, ale on se ještě rozhodl nahrát a byl z toho skvělý gól," pochválil českého útočníka trenér Marco Sturm.
Druhý bod Pastrňák přidal v 37. minutě, kdy po jeho přesilovkové spolupráci se Zachou zvýšil na 3:1 pro Bruins švédský útočník Arvidsson. Montreal ve zbytku zápasu pouze snížil a prohrál potřetí za sebou.
K výhře domácím nepomohlo ani množství přesilovek. Bruins ubránili všech sedm početních nevýhod včetně dvou minutu a půl dlouhých oslabení tří proti pěti. "Když nevyužijete přesilovku pět na tři, nezasloužíte si vyhrát, v tom je hokejové kouzlo. Kluci na oslabení odvedli úžasnou práci a spolu s gólmanem nás dotáhli k výhře," řekl Pastrňák.
Produktivní český útočník potvrdil, že se mu proti Montrealu dlouhodobě daří. Svou bodovou sérii ve vzájemných zápasech protáhl už na 11 duelů, ve kterých si připsal 21 bodů. Za sobotní výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Bruins i díky jeho dvěma asistencím vyhráli osmý z posledních devíti zápasů a v tabulce Východní konference se posunuli na třetí místo. Canadiens, jejichž prohru ze střídačky sledoval brankář Jakub Dobeš, klesli na páté místo.
Hertl ve třetí třetině zápasu se St. Louis ujel obraně Blues a svižnou střelou do horního rohu branky zvýšil na 4:0 pro hostující Golden Knights. Český centr se prosadil ve třetím utkání v řadě a vylepšil svou bilanci na 8 gólů a 6 nahrávek. Vegas i díky němu vyhráli 4:1 a dva body brali po čtyřech prohrách za sebou.
NHL:
Minnesota - Anaheim 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 21. M. Johansson, 60. Boldy. Střely na branku: 31:28. Mrázek za Anaheim odchytal 58 minut a pět vteřin, inkasoval jeden gól ze 30 střel a úspěšnost zákroků měl 96,7 procenta. Diváci: 17.458. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Eriksson Ek, 3. M. Johansson (všichni Minnesota)
Detroit - Buffalo 4:5 v prodl. (1:1, 3:1, 0:2 - 0:1)
Branky: 24. a 29. DeBrincat, 11. P. Kane, 26. Larkin - 11. Tuch, 38. Doan, 45. T. Thompson, 50. McLeod, 62. Samuelsson. Střely na branku: 28:27. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson (Buffalo), 2. Raymond (Detroit), 3. Doan (Buffalo).
Washington - New Jersey 2:3 po sam. nájezdech (0:2, 0:0, 2:0 - 0:0)
Branky: 41. McMichael, 49. Ovečkin - 6. Gricjuk, 18. L. Hughes, rozhodující sam. nájezd Nemec. Střely na branku: 32:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Allen (New Jersey), 2. L. Thompson (Washington), 3. L. Hughes (New Jersey).
Columbus - NY Rangers 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)
Branky: 36. Voronkov - 26. Zibanejad, rozhodující sam. nájezd J. Miller. Střely na branku: 24:32. Diváci: 16.298. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin (NY Rangers), 2. Greaves (Columbus), 3. J. Miller (NY Rangers).
Montreal - Boston 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Branky: 13. J. Evans, 39. Caufield - 9. Chusnutdinov (Pastrňák), 22. Lohrei, 37. Arvidsson (Zacha, Pastrňák). Střely na branku: 30:22. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák (Boston), 2. J. Evans (Montreal), 3. Swayman (Boston).
Ottawa - Los Angeles 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Branky: 10. Laferriere. Střely na branku: 17:18. Diváci: 17.772. Hvězdy zápasu: 1. A. Forsberg, 2. Laferriere (oba Los Angeles), 3. Giroux (Ottawa).
Carolina - Edmonton 3:4 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)
Branky: 16. Robinson, 22. Ehlers, 47. Staal - 7. a 46. McDavid, 4. Roslovic, 61. Draisaitl. Střely na branku: 36:23. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Staal (Carolina).
Chicago - Toronto 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Branky: 12. Greene, 46. Teräväinen, 56. C. Dach - 20. N. Robertson, 30. Rielly. Střely na branku: 32:33. Diváci: 29.489. Hvězdy zápasu: 1. Dach, 2. Teräväinen, 3. Levšunov (všichni Chicago).
St. Louis - Vegas 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Branky: 56. Broberg - 13. Saad, 15. Bowman, 21. Hanifin, 52. Hertl. Střely na branku: 24:33. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Bowman, 2. Smith, 3. Saad (všichni Vegas).
Dallas - Philadelphia 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Branky: 32, 38. a 50. J. Robertson, 4. Bichsel, 54. Seguin - 51. Dvorak. Střely na branku: 28:21. Vladař za Philadelphii odchytal celý zápas inkasoval pět gólů z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 82,1 procenta. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. Hintz, 3. Bichsel (všichni Dallas).
Florida - Tampa Bay 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky: 32. Marchand - 13. Lilleberg, 45. Finley, 60. Girgensons. Střely na branku: 24:20. Diváci: 19.894. Hvězdy zápasu: 1. Finley (Tampa Bay), 2. Marchand (Florida), 3. Vasilevskij (Tampa Bay).
Seattle - San Jose 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Branky: 9. a 57. Schwartz, 37. Larsson, 37. Tolvanen - 20. Wennberg. Střely na branku: 23:26. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Stephenson, 3. Schwartz (všichni Seattle).
Calgary - Winnipeg 3:4 po sam. nájezdech (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0)
Branky: 28. Bean, 34. Bahl, 59. Coronato - 28. Scheifele, 29. Pearson, 42. Perfetti, rozhodující sam. nájezd Vilardi. Střely na branku: 34:33. Diváci: 17.494. Hvězdy zápasu: 1. Coronato (Calgary), 2. Connor (Winnipeg), 3. Andersson (Calgary).