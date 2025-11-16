Lední hokej

Pastrňák nadchl nesobeckou přihrávkou. Většina hráčů by střílela, zářil kouč Bostonu

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Hokejový útočník David Pastrňák dvěma nahrávkami režíroval výhru Bostonu 3:2 na ledě Montrealu a s 26 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Pod vítězství Bruins se podepsal také Pavel Zacha, který asistoval u vítězné branky Viktora Arvidssona. Osmý gól v sezoně dal útočník Vegas Tomáš Hertl.
Asistence Davida Pastrňáka | Video: NHL.com

První bod v zápase si Pastrňák připsal v deváté minutě, kdy po naznačení střely křížnou nahrávkou našel Marata Chusnutdinova, který ranou do poloodkryté branky otevřel skóre. "Byla to od Davida skvělá přihrávka. Většina hráčů by střílela, ale on se ještě rozhodl nahrát a byl z toho skvělý gól," pochválil českého útočníka trenér Marco Sturm.

Druhý bod Pastrňák přidal v 37. minutě, kdy po jeho přesilovkové spolupráci se Zachou zvýšil na 3:1 pro Bruins švédský útočník Arvidsson. Montreal ve zbytku zápasu pouze snížil a prohrál potřetí za sebou.

K výhře domácím nepomohlo ani množství přesilovek. Bruins ubránili všech sedm početních nevýhod včetně dvou minutu a půl dlouhých oslabení tří proti pěti. "Když nevyužijete přesilovku pět na tři, nezasloužíte si vyhrát, v tom je hokejové kouzlo. Kluci na oslabení odvedli úžasnou práci a spolu s gólmanem nás dotáhli k výhře," řekl Pastrňák.

Produktivní český útočník potvrdil, že se mu proti Montrealu dlouhodobě daří. Svou bodovou sérii ve vzájemných zápasech protáhl už na 11 duelů, ve kterých si připsal 21 bodů. Za sobotní výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Bruins i díky jeho dvěma asistencím vyhráli osmý z posledních devíti zápasů a v tabulce Východní konference se posunuli na třetí místo. Canadiens, jejichž prohru ze střídačky sledoval brankář Jakub Dobeš, klesli na páté místo.

Hertl ve třetí třetině zápasu se St. Louis ujel obraně Blues a svižnou střelou do horního rohu branky zvýšil na 4:0 pro hostující Golden Knights. Český centr se prosadil ve třetím utkání v řadě a vylepšil svou bilanci na 8 gólů a 6 nahrávek. Vegas i díky němu vyhráli 4:1 a dva body brali po čtyřech prohrách za sebou.

NHL:

Minnesota - Anaheim 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 21. M. Johansson, 60. Boldy. Střely na branku: 31:28. Mrázek za Anaheim odchytal 58 minut a pět vteřin, inkasoval jeden gól ze 30 střel a úspěšnost zákroků měl 96,7 procenta. Diváci: 17.458. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Eriksson Ek, 3. M. Johansson (všichni Minnesota)

Detroit - Buffalo 4:5 v prodl. (1:1, 3:1, 0:2 - 0:1)

Branky: 24. a 29. DeBrincat, 11. P. Kane, 26. Larkin - 11. Tuch, 38. Doan, 45. T. Thompson, 50. McLeod, 62. Samuelsson. Střely na branku: 28:27. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson (Buffalo), 2. Raymond (Detroit), 3. Doan (Buffalo).

Washington - New Jersey 2:3 po sam. nájezdech (0:2, 0:0, 2:0 - 0:0)

Branky: 41. McMichael, 49. Ovečkin - 6. Gricjuk, 18. L. Hughes, rozhodující sam. nájezd Nemec. Střely na branku: 32:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Allen (New Jersey), 2. L. Thompson (Washington), 3. L. Hughes (New Jersey).

Columbus - NY Rangers 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 36. Voronkov - 26. Zibanejad, rozhodující sam. nájezd J. Miller. Střely na branku: 24:32. Diváci: 16.298. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin (NY Rangers), 2. Greaves (Columbus), 3. J. Miller (NY Rangers).

Montreal - Boston 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky: 13. J. Evans, 39. Caufield - 9. Chusnutdinov (Pastrňák), 22. Lohrei, 37. Arvidsson (Zacha, Pastrňák). Střely na branku: 30:22. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák (Boston), 2. J. Evans (Montreal), 3. Swayman (Boston).

Ottawa - Los Angeles 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branky: 10. Laferriere. Střely na branku: 17:18. Diváci: 17.772. Hvězdy zápasu: 1. A. Forsberg, 2. Laferriere (oba Los Angeles), 3. Giroux (Ottawa).

Carolina - Edmonton 3:4 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 16. Robinson, 22. Ehlers, 47. Staal - 7. a 46. McDavid, 4. Roslovic, 61. Draisaitl. Střely na branku: 36:23. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Staal (Carolina).

Chicago - Toronto 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Branky: 12. Greene, 46. Teräväinen, 56. C. Dach - 20. N. Robertson, 30. Rielly. Střely na branku: 32:33. Diváci: 29.489. Hvězdy zápasu: 1. Dach, 2. Teräväinen, 3. Levšunov (všichni Chicago).

St. Louis - Vegas 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 56. Broberg - 13. Saad, 15. Bowman, 21. Hanifin, 52. Hertl. Střely na branku: 24:33. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Bowman, 2. Smith, 3. Saad (všichni Vegas).

Dallas - Philadelphia 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky: 32, 38. a 50. J. Robertson, 4. Bichsel, 54. Seguin - 51. Dvorak. Střely na branku: 28:21. Vladař za Philadelphii odchytal celý zápas inkasoval pět gólů z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 82,1 procenta. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. Hintz, 3. Bichsel (všichni Dallas).

Florida - Tampa Bay 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky: 32. Marchand - 13. Lilleberg, 45. Finley, 60. Girgensons. Střely na branku: 24:20. Diváci: 19.894. Hvězdy zápasu: 1. Finley (Tampa Bay), 2. Marchand (Florida), 3. Vasilevskij (Tampa Bay).

Seattle - San Jose 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 9. a 57. Schwartz, 37. Larsson, 37. Tolvanen - 20. Wennberg. Střely na branku: 23:26. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Stephenson, 3. Schwartz (všichni Seattle).

Calgary - Winnipeg 3:4 po sam. nájezdech (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0)

Branky: 28. Bean, 34. Bahl, 59. Coronato - 28. Scheifele, 29. Pearson, 42. Perfetti, rozhodující sam. nájezd Vilardi. Střely na branku: 34:33. Diváci: 17.494. Hvězdy zápasu: 1. Coronato (Calgary), 2. Connor (Winnipeg), 3. Andersson (Calgary).

 
Mohlo by vás zajímat

Sparta (zatím) padá, Kämpf pokračuje v NHL. Ve Vancouveru rozšířil českou kolonii

Sparta (zatím) padá, Kämpf pokračuje v NHL. Ve Vancouveru rozšířil českou kolonii

"Národní liga otřesů mozku." Po zákeřném sestřelení české hvězdy to v NHL vře

"Národní liga otřesů mozku." Po zákeřném sestřelení české hvězdy to v NHL vře

Bizarní zranění. New Jersey přišlo o největší hvězdu při týmové večeři

Bizarní zranění. New Jersey přišlo o největší hvězdu při týmové večeři

Bitvu českých brankářů ovládl Rittich. Hronek dostal loktem do hlavy a nedohrál

Bitvu českých brankářů ovládl Rittich. Hronek dostal loktem do hlavy a nedohrál
hokej sport Obsah Boston Bruins David Pastrňák NHL

Právě se děje

před 28 minutami
Putin ví, jak rozložit Evropu. Expert předpovídá, kde by Rusko zaútočilo jako první
Zahraničí

Putin ví, jak rozložit Evropu. Expert předpovídá, kde by Rusko zaútočilo jako první

Rusku nejde jenom o Ukrajinu, chce nabourat evropskou jednotu. Možná to zkusí za několik let útokem na Estonsko, píše ve své knize Carlo Masala.
před 1 hodinou
Generace Z bere do rukou budoucnost Mexika. Ulice zaplavily protesty proti kartelům
Zahraničí

Generace Z bere do rukou budoucnost Mexika. Ulice zaplavily protesty proti kartelům

Tisíce Mexičanů vyšly v sobotu do ulic metropole Mexika a dalších měst protestovat proti násilí drogových kartelů a vládní politice.
před 1 hodinou
Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977
Literatura

Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Michael Žantovský a ilustrátorka Štěpánka Jíslová vypráví příběh o politické perzekuci Václava Havla i o jeho boji s pochybnostmi o sobě samém.
před 1 hodinou
Velká imigrační reforma. Zpřísnění podmínek pro migranty má pomoci sjednotit Británii
Zahraničí

Velká imigrační reforma. Zpřísnění podmínek pro migranty má pomoci sjednotit Británii

Reforma po vzoru Dánska má vládním labouristům pomoci zbrzdit vzestup protiimigrační strany Reform UK.
Aktualizováno před 1 hodinou
Finský prezident: Příměří na Ukrajině letos nebude, korupční skandál nahrává Kremlu
Zahraničí

ŽIVĚ
Finský prezident: Příměří na Ukrajině letos nebude, korupční skandál nahrává Kremlu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 2 hodinami
"Ty hajzle jeden, já tě tam dostanu." Tři dny protestů v Teplicích spustily revoluci
Domácí

"Ty hajzle jeden, já tě tam dostanu." Tři dny protestů v Teplicích spustily revoluci

Eva Janíková pro Aktuálně.cz vzpomíná, jak se ještě před 17. listopadem 1989 protestovalo v zamořeném severočeském městě.
před 2 hodinami
Falešné e-maily od policie děsí Česko: podvodníci vás vystraší zatykačem
Magazín

Falešné e-maily od policie děsí Česko: podvodníci vás vystraší zatykačem

Falešné e-maily vydávající se za policii obviňují lidi z trestné činnosti a straší zatykačem. Policie varuje: nereagujte.
Další zprávy