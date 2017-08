Pastrňák: Smlouvu neřeším, chci být hlavně dobře připravený

před 28 minutami

David Pastrňák stále nedostal novou smlouvu, vyjednáváním s Bostonem se ale nestresuje.

Stockholm - Hokejista David Pastrňák je v Bostonu stále bez smlouvy na další sezonu. Druhý nejproduktivnější hráč a zároveň druhý nejlepší střelec Bruins minulého ročníku za dlouholetým ofenzivním tahounem mužstva Bradem Marchandem však zůstává v klidu. Jednadvacetiletý forvard se současnou situací nijak nestresuje, energii směruje k tomu, aby byl dobře připravený, ať se stane cokoliv.

Pastrňákovi, jehož si právě Boston vybral při draftu 2014 jako 25. hráče v pořadí, skončil vstupní nováčkovský kontrakt, při němž si během tří let vydělal nejvyšší možné maximum 925 tisíc dolarů ročně. A lze čekat, že si hodně polepší. Zatím však stále zůstává v určité nejistotě, byť je chráněným volným hráčem.

Havířovský rodák připustil, že plnou důvěru v otázce nové smlouvy má jeho hráčský zástupce J.P. Barry. "Já pouze čekám, co přijde. A nechávám úplně všechno na mém agentovi, aby komunikoval s klubem. Já se soustředím výhradně na to, abych byl co nejlépe připravený na novou sezonu," řekl Pastrňák během akce European Player Media Tour ve Stockholmu.

Ujistil, že po skvělé minulé sezoně, kterou zakončil účastí na mistrovství světa ve Francii a Německu, aniž by měl jistotu vyřešené budoucnosti, neusnul na vavřínech. "Pořád se soustředím na to, abych byl lepší a lepší. A snažím se nemyslet na věci okolo. Nechávám tomu volný průběh a něco se určitě se stane, uvidíme," uvedl Pastrňák.

Generální manažer klubu Don Sweeney na červencovém kempu nováčků Bruins ujistil, že je s Pastrňákovými zástupci v kontaktu a věří v brzkou dohodu, ale zároveň připustil, že nemá v tomto ohledu žádný časový plán. Přesto je pravděpodobné, že obě strany najdou společnou řeč před startem hlavního tréninkového kempu na nový ročník NHL v polovině září.

Za Pastrňáka mluví skvělá čísla. V 75 zápasech základní části ročníku 2016/17 si připsal 70 bodů za 34 branek a 36 asistencí. Přes třicetigólovou metu se přitom v celé soutěži dostalo jen 26 hráčů. V šesti duelech play off přidal čtyři body (2+2).

"Byl to můj třetí rok v NHL, takže už jsem měl i nějaké zkušenosti, což mi samozřejmě pomohlo. Navíc jsem dostal více prostoru na ledě a hrál v první přesilovkové formaci, zatímco obě sezony předtím jsem početní výhody nehrál skoro vůbec, jen během pár střídání," připomněl Pastrňák. "Být stabilně hráčem přesilovkové formace není jen o skórování. Jste i více na puku a roste vaše sebevědomí. Více si věříte a můžete si to přenést i do hry pět na pět," dodal Pastrňák.

Stejně jako každé léto na sobě pracuje. "Tvrdě makám. Nabral jsem nějakou váhu a svalovou hmotu. Pečoval jsem o své tělo a správně jedl, jen o víkendech jsem obvykle vypnul - nemyslel na hokej a jedl, co se mi zachtělo. Hodně mi to pomohlo. Stejně jako různé další sporty, co jsem hrál, ať už tenis, fotbal nebo hokejbal," přiblížil svůj režim Pastrňák.

V Bostonu je spokojený a těší se, až bude zase oficiálně "Medvědem". "Kluci v týmu jsou skvělí. Pár z nich je v lize už nějaký ten čas a od nich se může člověk učit každý den. Stejně tak úžasné je i město s mnoha dobrými restauracemi a fanoušci. Taky mám moc rád naši halu. Jde o klub s velkou historií. A když máte zářivou minulost, je před vámi i zářivá budoucnost," věří Pastrňák.