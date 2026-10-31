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Sport

Pastrňák proměnil parádní sólo, Boston pak slavil senzační otočku v prodloužení

Redakce Sport,ČTK
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Útočník David Pastrňák v NHL pomohl hokejistům Bostonu jednou brankou k domácí výhře 5:4 v prodloužení nad Chicagem a se 428 trefami se osamostatnil na třetím místě v klubovém pořadí střelců. Na gól mu přihrál Pavel Zacha.

Blackhawks Bruins Hockey
Gólová akce Davida PastrňákaFoto: CTK – Jim Davis
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Pastrňák se prosadil ve 14. minutě, kdy ho Zacha vyslal do úniku a kapitán Bostonu osmým gólem v sezoně vyrovnal na 1:1. V tabulce střelců Bruins za sebe odsunul Patrice Bergerona a před ním už jsou pouze Phil Esposito (459) a Johnny Bucyk (545).

Boston poté nabral ztrátu 2:4, ale dokázal vyrovnat. V 54. minutě snížil Mason Lohrei a do prodloužení zápas poslal Morgan Geekie, který se trefil dvanáct sekund před koncem po velkém tlaku při power play.

O vítězství domácích rozhodl v 63. minutě Elias Lindholm. Boston díky němu uspěl po dvou porážkách, naopak Blackhawks promarnili šanci na první vítězství venku v probíhajícím ročníku.

NHL:

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Boston - Chicago 5:4 v prodl. (1:1, 1:1, 2:2 - 1:0)

Branky: 14. Pastrňák (Zacha), 33. Mittelstadt, 54. Lohrei, 60. Geekie, 63. Lindholm - 7. a 24. Frondell, 50. Greene, 53. Bedard. Střely na branku: 32:41. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Lindholm (Boston), 2. Frondell (Chicago), 3. McAvoy (Boston).

Detroit - St. Louis 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)

Branky: 9. Compher, 21. Kolesar, 34. Raymond, 44. Finnie - 3. Dvorský, 40. Snuggerud, 49. Bučněvič, 53. Barron, 54. Kaskimäki. Střely na branku: 28:15. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Barron (St. Louis), 2. Raymond (Detroit), 3. Snuggerud (St. Louis).

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19:00 Nashville - Tampa Bay, New York Islanders - Edmonton.

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