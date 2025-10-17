Pastrňák přispěl k jedenáctigólové přestřelce, radoval se však Čech na druhé straně

Hertl zvýšil vedení Vegas ve 27. minutě na 4:2 z dorážky v přesilové hře. Na jeho gól vzápětí odpověděl Pastrňák.
Havířovský rodák se prosadil taktéž v početní výhodě, přesně zamířil z levého kruhu k bližší tyči. Oba Češi skórovali podruhé v sezoně.
Golden Knights odskočili na přelomu druhé a třetí třetiny po trefách Williama Karlssona na 6:3, ale Boston slepenými góly během 67 vteřin brzy prohrával opět jen o gól. Srovnat už ovšem nedokázal.
David Rittich zastavil v NHL ve své premiéře za New York Islanders 31 střel, dovedl tým k výhře 4:2 nad Edmontonem a stal se druhou hvězdou zápasu.
Český brankář inkasoval oba góly v prostřední třetině, v níž Edmonton otočil na 2:1. Z přesilové hry vyrovnal zblízka Leon Draisaitl po přihrávkách Connora McDavida a Davida Tomáška.
Druhý gól přidal Ryan Nugent-Hopkins střelou z levého kruhu nad lapačku českého brankáře.
O obrat se čistým hattrickem postaral Bo Horvat, vítězný gól dal v 56. minutě. Rittich se vyznamenal zejména v závěru druhé třetiny, kdy za stavu 2:2 kryl McDavidův únik.
Vancouver zvítězil v Dallasu 5:3 i díky gólu Filipa Chytila a dvěma asistencím Filipa Hronka.
Domácí přitom vedli po úvodní třetině 2:0, u první trefy si připsal přihrávku Radek Faksa díky vyhranému vhazování.
Vancouver ovšem v prostřední části překlopil stav na 4:2. Obrat odstartoval Chytil, který se prosadil z úniku forhendovým blafákem.
U jeho gólu asistoval Hronek, který si druhý bod v zápase připsal u trefy Quinna Hughese na 5:3 při risku domácích bez brankáře.
Martin Nečas přihrál na jednu branku Colorada při vítězství 4:1 nad Columbusem a s devíti body (3+6) patři k nejproduktivnějším hráčům soutěže.
Po pasu českého forvarda, jenž bodoval i v pátém utkání sezony, vyrovnal Cale Makar zpoza mezikruží na 1:1. Dvě branky vítězů vstřelil Valerij Ničuškin.
Jakub Dobeš uspěl i při druhém startu sezony, Montrealu pomohl 17 zákroky porazit Nashville 3:2 v prodloužení.
Canadiens prohrávali 0:1 a 1:2, když českého gólmana překonal v přesilové hře Steven Stamkos i s tečí bránícího hráče a v 52. minutě udeřil z rychlého protiútoku Nick Perbix.
Devatenáct vteřin před koncem však poslal zápas do prodloužení Cole Caufield a pak zařídil domácím v čase 64:57 i bonusový bod.
Další český omaskovaný muž Lukáš Dostál pustil čtyři branky z 31 střel a s Anaheimem podlehl doma Carolině 1:4.
Vedení 2:0 zajistil hostům útočník Seth Jarvis, který se prosadil z dorážky a střelou z levého kruhu. Anaheim snížil z rychlého protiútoku po zakončení Leo Carlssona.
Na začátku třetí třetiny ovšem vrátil Alexandr Nikišin hostům dvougólový náskok, protože překonal Dostála z levého kruhu, a z dorážky uzavřel skóre Sebastian Aho.
Výsledky NHL:
Vegas - Boston 6:5 (2:2, 3:1, 1:2)
Branky: 39. a 43. W. Karlsson, 4. Dorofejev, 19. Reinhardt, 25. Eichel, 27. Hertl - 3. Jeannot, 17. Zadorov, 29. Pastrňák, 45. Kastelic, 46. Eyssimont. Střely na branku: 37:24. Diváci: 17.927. Hvězdy zápasu: 1. W. Karlsson, 2. Stone, 3. Eichel (všichni Vegas).
Toronto - NY Rangers 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Branky: 12. Knies, 61. Matthews - 45. Pärssinen. Střely na branku: 24:29. Diváci: 18.267. Hvězdy zápasu: 1. Stolarz (Toronto), 2. Šesťorkin (NY Rangers), 3. Matthews (Toronto).
Montreal - Nashville 3:2 v prodl. (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)
Branky: 60. a 65. Caufield, 47. O. Kapanen - 32. Stamkos, 52. Perbix. Střely na branku: 30:19. Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval dvě branky z 19 střel a úspěšnost zásahů měl 89,5 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Suzuki, 3. Hutson (všichni Montreal).
Ottawa - Seattle 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)
Branky: 8. Pinto, 10. Perron, 59. Cozens, rozhodující sam. nájezd Stützle - 25. a 43. Stephenson, 5. Wright. Střely na branku: 24:33. Diváci: 15.736. Hvězdy zápasu: 1. Pinto, 2. Ullmark (oba Ottawa), 3. Stephenson (Seattle).
New Jersey - Florida 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Branky: 26. J. Hughes, 47. Meier, 52. Hischier - 2. Rodrigues. Střely na branku: 33:22. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Meier, 2. J. Hughes, 3. Hischier (všichni New Jersey).
Philadelphia - Winnipeg 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Branky: 37. Tippett, 58. Mičkov - 28. a 50. Scheifele, 6. Naměstnkov, 38. Barron, 59. Pearson. Střely na branku: 17:15. Diváci: 16.170. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Hellebuyck (oba Winnipeg), 3. Tippett (Philadelphia).
Columbus - Colorado 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Branky: 22. Provorov - 40. a 59. Ničuškin, 31. Makar (Nečas), 32. Nelson. Střely na branku: 23:36. Diváci: 17.249. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. Nelson (oba Colorado), 3. Merzlikins (Columbus).
NY Islanders - Edmonton 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Branky: 38., 56. a 60. Horvat, 17. Barzal - 18. Draisaitl (Tomášek), 29. Nugent-Hopkins. Střely na branku: 25:33. Rittich odchytal za NY Islanders celé utkání, inkasoval dvě branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 93,9 procenta. Diváci: 14.837. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Rittich, 3. Barzal (všichni NY Islanders).
Dallas - Vancouver 3:5 (2:0, 0:4, 1:1)
Branky: 5. Bourque (Faksa), 20. Rantanen, 58. Johnston - 27. Chytil (Hronek), 29. Boeser, 31. Sasson, 39. Garland, 60. Q. Hughes (Hronek). Střely na branku: 31:26. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Demko, 2. Q. Hughes (oba Vancouver), 3. Rantanen (Dallas).
Anaheim - Carolina 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky: 32. Carlsson - 15. a 31. Jarvis, 43. Nikišin, 56. Aho. Střely na branku: 24:31. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval čtyři góly z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 87,1 procenta. Diváci: 16.145. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis (Carolina), 2. Carlsson (Anaheim) 3. Nikišin (Carolina).
Los Angeles - Pittsburgh 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Branky: 5. Foegele, 10. Fiala - 27. Malkin, 28. Dewar, 47. Hallander, 60. Crosby. Střely na branku: 32:26. Diváci: 14.737. Hvězdy zápasu: 1. Hallander, 2. Šilovs (oba Pittsburgh), 3. Foegele (Los Angeles).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Montreal
|5
|4
|0
|1
|18:14
|8
|2.
|Detroit
|4
|3
|0
|1
|14:11
|6
|3.
|Toronto
|5
|3
|0
|2
|19:16
|6
|4.
|Boston
|5
|3
|0
|2
|18:15
|6
|5.
|Florida
|6
|3
|0
|3
|15:17
|6
|6.
|Ottawa
|5
|2
|0
|3
|16:25
|4
|7.
|Tampa Bay
|4
|1
|1
|2
|13:16
|3
|8.
|Buffalo
|4
|1
|0
|3
|10:14
|2
Metropolitní divize:
|1.
|Carolina
|4
|4
|0
|0
|19:8
|8
|2.
|New Jersey
|4
|3
|0
|1
|14:12
|6
|3.
|Washington
|4
|3
|0
|1
|9:7
|6
|4.
|Pittsburgh
|5
|3
|0
|2
|15:15
|6
|5.
|NY Rangers
|6
|2
|1
|3
|11:9
|5
|6.
|Philadelphia
|4
|1
|1
|2
|11:13
|3
|7.
|Columbus
|4
|1
|0
|3
|11:13
|2
|8.
|NY Islanders
|4
|1
|0
|3
|11:15
|2
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|5
|4
|1
|0
|17:9
|9
|2.
|Winnipeg
|4
|3
|0
|1
|17:11
|6
|3.
|Dallas
|4
|3
|0
|1
|18:15
|6
|4.
|Nashville
|5
|2
|2
|1
|14:15
|6
|5.
|Chicago
|5
|2
|1
|2
|18:14
|5
|6.
|St. Louis
|4
|2
|0
|2
|12:17
|4
|7.
|Utah
|4
|2
|0
|2
|8:8
|4
|8.
|Minnesota
|4
|2
|0
|2
|15:15
|4
Pacifická divize:
|1.
|Vegas
|5
|3
|2
|0
|20:18
|8
|2.
|Seattle
|4
|2
|2
|0
|12:11
|6
|3.
|Edmonton
|4
|2
|1
|1
|10:9
|5
|4.
|Vancouver
|4
|2
|0
|2
|13:12
|4
|5.
|Anaheim
|4
|2
|0
|2
|13:16
|4
|6.
|Los Angeles
|5
|1
|1
|3
|14:20
|3
|7.
|San Jose
|3
|0
|2
|1
|10:16
|2
|8.
|Calgary
|5
|1
|0
|4
|10:19
|2