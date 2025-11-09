Pastrňák při gólu vyškolil beka i brankáře. A Boston znovu vyhrál

Pastrňák, který na hranici 400 gólů v NHL útočí jako třetí Čech po Jaromíru Jágrovi (766 gólů) a Patriku Eliášovi (408), se na ledě Maple Leafs ve 25. minutě postaral o vítězný zásah Bruins.
Český kanonýr se před svou osmou brankou v sezoně blýskl parádní individuální akcí, při níž se skvělou kličkou zbavil bránícího Simona Benoita a sám před gólmanem Anthonym Stolarzem protlačil puk do branky.
Boston po jeho trefě vedl 4:2 a ve zbytku zápasu už si náskok pohlídal. "I přesto, že jsme hráli v Torontu, kde to nikdy není jednoduché, a chybělo nám několik hráčů, jsme se drželi naší hry a došli jsme si pro působivé vítězství. Bylo skvělé sledovat, jak jsme si vedli při hře pět na pět," řekl trenér Marco Sturm.
Bruins vyhráli pošesté za sebou a v tabulce Východní konference se posunuli na páté místo. Na vedoucí New Jersey ztrácejí jen dva body.
Stejně bodů jako Devils má druhý Montreal, který doma porazil Utah 6:2. Vejmelka v brance hostů zlikvidoval 17 z 23 pokusů a s úspěšností 73,9 procenta za sebou má nejhorší zápas v ročníku. Utah i přesto, že v Montrealu od čtvrté minuty vedl, prohrál počtvrté z posledních pěti zápasů.
"Nemyslím si, že výsledek odráží to, co se dělo na ledě. Montreal je skvělý tým, ale rozhodně nás nepřehrával takovým způsobem. Rozhodlo to, že byli obrovsky účinní v proměňování šancí," řekl trenér Mammoth André Tourigny.
Dvěma góly výhru Montrealu řídil Cole Caufield, jenž se posunul do čela pořadí ligových střelců s 12 brankami. V dalším sobotním utkání se na něj dotáhl Nathan MacKinnon.
Lídr Colorada se dvěma góly podílel na drtivé výhře nad Edmontonem 9:1. V zápase se blýskl čtyřmi body a dostal se i do čela produktivity NHL, které vládne před Macklinem Celebrinim ze San Jose, jenž má rovněž 24 bodů.
Na jasném vítězství Coloradu se dvěma góly podíleli také Cale Makar, Jack Drury a Parker Kelly. Český útočník Martin Nečas v zápase nebodoval. Na ledě ale byl u čtyř branek svého týmu a zakončil zápas se čtyřmi kladnými body ve statistice plus minus.
Osmou asistenci v sezoně si připsal Hronek, který se v duelu s Columbusem podepsal pod branku na 2:2. Český gólman Jiří Patera, který byl před zápasem povolán z farmy v AHL, kryl záda Kevinu Lankinenovi.
Na led se po šesti zápasech dostal brankář Anaheimu Petr Mrázek. Zkušený gólman proti Vegas zlikvidoval 36 střel a pomohl Ducks k výhře 4:3 v prodloužení. Anaheim zvítězil pošesté za sebou a v Západní konferenci se posunul na druhé místo o dva body za Colorado.
Výsledky NHL:
Tampa Bay - Washington 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Branky: 7. Lilleberg, 16. Guentzel, 49. Hagel - 5. Duhaime, 38. Carlson. Střely na branku: 19:30. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Hagel, 2. Guentzel, 3. D'Astous (všichni Tampa Bay).
NY Rangers - NY Islanders 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Branky: 11. a 39. Horvat, 20. Drouin, 58. Pageau, 60. Lee. Střely na branku: 34:26. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Horvat, 3. Drouin (všichni NY Islanders).
Carolina - Buffalo 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Branky: 5. Sebastian Aho, 25. Svečnikov, 32. Kotkaniemi, 41. Robinson, 58. Jarvis, 59. Legault - 9. Power, 44. Tuch, 47. T. Thompson. Střely na branku: 35:22. Diváci: 18.229. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Legault, 3. Kotkaniemi (všichni Carolina).
St. Louis - Seattle 3:4 v prodl. (2:0, 0:2, 1:1 - 0:1)
Branky: 6. Holloway, 10. Dvorský, 46. Kyrou - 29. R. Evans, 36. Tolvanen, 60. Stephenson, 62. S. Wright. Střely na branku: 19:30. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. S. Wright, 2. Tolvanen (oba Seattle), 3. Kyrou (St. Louis).
Toronto - Boston 3:5 (2:2, 1:2, 0:1)
Branky: 4. N. Robertson, 14. Maccelli, 37. Tavares - 4. M. Geekie, 4. Arvidsson, 23. Eyssimont, 25. Pastrňák, 57. Minten. Střely na branku: 33:39. Diváci: 18.955. Hvězdy zápasu: 1. Geekie (Boston), 2. Rielly (Toronto), 3. Lohrei (Boston).
Montreal - Utah 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Branky: 27. a 54. Caufield, 15. O. Kapanen, 34. Newhook, 58. Suzuki, 60. K. Dach - 4. Yamamoto, 27. Crouse. Střely na branku: 23:27. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval šest branek z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 73,9 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. O. Kapanen, 3. Newhook (všichni Montreal).
New Jersey - Pittsburgh 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)
Branky: 20. Gricjuk, rozhodující sam. nájezd Cotter - 33. Graves. Střely na branku: 24:34. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Allen (New Jersey), 2. Šilovs (Pittsburgh), 3. Gricjuk (New Jersey).
Philadelphia - Ottawa 2:3 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
Branky: 32. Mičkov, 50. Drysdale - 6. a 64. Stützle, 7. Amadio. Střely na branku: 22:13. Diváci: 18.188. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Amadio (oba Ottawa), 3. Mičkov (Philadelphia).
Nashville - Dallas 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)
Branky: 8. Evangelista, 25. Hague, 26. F. Forsberg, 46. Stamkos - 7. Bourque, 21. Hintz, 43. Hryckowian, 50. Erne, 51. Steel. Střely na branku: 21:22. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. Bourque (oba Dallas), 3. Hauge (Nashville).
Vegas - Anaheim 3:4 v prodl. (1:1, 0:2, 2:0 - 0:1)
Branky: 6. Howden, 44. Dorofejev, 55. Korczak - 31. a 37. Leo Carlsson, 16. Vatrano, 65. Trouba. Střely na branku: 39:29. Petr Mrázek odchytal za Anaheim celý zápas inkasoval tři góly z 39 střel a úspěšnost zákroků měl 92,3 procenta. Diváci: 17.977. Hvězdy zápasu: 1. Trouba, 2. Leo Carlsson (oba Anaheim), 3. Korczak (Vegas).
San Jose - Florida 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky: 18. Celebrini, 24. Gaudette, 60. Wennberg - 24. Marchand. Střely na branku: 39:23. Diváci: 15.895. Hvězdy zápasu: 1. Askarov, 2. Celebrini (oba San Jose), 3. Marchand (Florida).
Edmonton - Colorado 1:9 (0:2, 1:4, 0:3)
Branky: 32. McDavid - 14. a 15. C. Makar, 25. a 55 z trestného střílení Drury, 30. a 35. Kelly, 41. a 46. MacKinnon, 23. Brindley. Střely na branku: 24:34. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Kelly, 2. Makar, 3. MacKinnon (všichni Colorado).
Vancouver - Columbus 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
Branky: 26. DeBrusk, 40. O'Connor (Hronek), 47. Garland, 55. Boeser - 27. a 50. Marčenko, 34. Voronkov. Střely na branku: 25:32. Diváci: 18.736. Hvězdy zápasu: 1. O'Connor (Vancouver), 2. Marčenko (Columbus), 3. Boeser (Vancouver).
Tabulka NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Montreal
|15
|10
|2
|3
|57:47
|22
|2.
|Boston
|17
|10
|0
|7
|57:56
|20
|3.
|Detroit
|15
|9
|0
|6
|45:46
|18
|4.
|Tampa Bay
|15
|8
|2
|5
|46:41
|18
|5.
|Toronto
|15
|8
|1
|6
|55:55
|17
|6.
|Ottawa
|15
|7
|3
|5
|53:56
|17
|7.
|Florida
|15
|7
|1
|7
|40:46
|15
|8.
|Buffalo
|15
|5
|4
|6
|41:49
|14
Metropolitní divize:
|1.
|New Jersey
|15
|11
|0
|4
|52:44
|22
|2.
|Pittsburgh
|16
|9
|3
|4
|55:45
|21
|3.
|Carolina
|14
|10
|0
|4
|54:38
|20
|4.
|Philadelphia
|15
|8
|2
|5
|43:39
|18
|5.
|NY Islanders
|15
|7
|2
|6
|50:51
|16
|6.
|NY Rangers
|16
|7
|2
|7
|35:40
|16
|7.
|Washington
|15
|7
|1
|7
|42:38
|15
|8.
|Columbus
|14
|7
|0
|7
|44:45
|14
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|15
|9
|5
|1
|59:38
|23
|2.
|Dallas
|15
|8
|3
|4
|47:50
|19
|3.
|Winnipeg
|14
|9
|0
|5
|46:35
|18
|4.
|Utah
|15
|9
|0
|6
|49:46
|18
|5.
|Chicago
|15
|7
|3
|5
|48:40
|17
|6.
|Minnesota
|16
|6
|3
|7
|48:57
|15
|7.
|Nashville
|17
|5
|4
|8
|44:59
|14
|8.
|St. Louis
|16
|5
|3
|8
|44:63
|13
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|14
|10
|1
|3
|59:45
|21
|2.
|Vegas
|14
|7
|4
|3
|46:42
|18
|3.
|Seattle
|14
|7
|4
|3
|38:42
|18
|4.
|San Jose
|16
|7
|3
|6
|53:56
|17
|5.
|Los Angeles
|15
|6
|4
|5
|42:49
|16
|6.
|Vancouver
|16
|8
|0
|8
|46:53
|16
|7.
|Edmonton
|16
|6
|4
|6
|47:57
|16
|8.
|Calgary
|16
|4
|2
|10
|36:53
|10