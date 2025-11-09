Pastrňák při gólu vyškolil beka i brankáře. A Boston znovu vyhrál

Lední hokej

Český hokejový útočník David Pastrňák gólem pomohl Bostonu k výhře 5:3 v Torontu a přiblížil se k metě 400 branek v NHL. Zásah v kanadské metropoli byl jeho 399. v zámořské kariéře.
Gól Davida Pastrňáka na ledě Toronta | Video: NHL.com

Pastrňák, který na hranici 400 gólů v NHL útočí jako třetí Čech po Jaromíru Jágrovi (766 gólů) a Patriku Eliášovi (408), se na ledě Maple Leafs ve 25. minutě postaral o vítězný zásah Bruins.

Český kanonýr se před svou osmou brankou v sezoně blýskl parádní individuální akcí, při níž se skvělou kličkou zbavil bránícího Simona Benoita a sám před gólmanem Anthonym Stolarzem protlačil puk do branky.

Boston po jeho trefě vedl 4:2 a ve zbytku zápasu už si náskok pohlídal. "I přesto, že jsme hráli v Torontu, kde to nikdy není jednoduché, a chybělo nám několik hráčů, jsme se drželi naší hry a došli jsme si pro působivé vítězství. Bylo skvělé sledovat, jak jsme si vedli při hře pět na pět," řekl trenér Marco Sturm.

Bruins vyhráli pošesté za sebou a v tabulce Východní konference se posunuli na páté místo. Na vedoucí New Jersey ztrácejí jen dva body.

Stejně bodů jako Devils má druhý Montreal, který doma porazil Utah 6:2. Vejmelka v brance hostů zlikvidoval 17 z 23 pokusů a s úspěšností 73,9 procenta za sebou má nejhorší zápas v ročníku. Utah i přesto, že v Montrealu od čtvrté minuty vedl, prohrál počtvrté z posledních pěti zápasů.

"Nemyslím si, že výsledek odráží to, co se dělo na ledě. Montreal je skvělý tým, ale rozhodně nás nepřehrával takovým způsobem. Rozhodlo to, že byli obrovsky účinní v proměňování šancí," řekl trenér Mammoth André Tourigny.

Dvěma góly výhru Montrealu řídil Cole Caufield, jenž se posunul do čela pořadí ligových střelců s 12 brankami. V dalším sobotním utkání se na něj dotáhl Nathan MacKinnon.

Lídr Colorada se dvěma góly podílel na drtivé výhře nad Edmontonem 9:1. V zápase se blýskl čtyřmi body a dostal se i do čela produktivity NHL, které vládne před Macklinem Celebrinim ze San Jose, jenž má rovněž 24 bodů.

Na jasném vítězství Coloradu se dvěma góly podíleli také Cale Makar, Jack Drury a Parker Kelly. Český útočník Martin Nečas v zápase nebodoval. Na ledě ale byl u čtyř branek svého týmu a zakončil zápas se čtyřmi kladnými body ve statistice plus minus.

Osmou asistenci v sezoně si připsal Hronek, který se v duelu s Columbusem podepsal pod branku na 2:2. Český gólman Jiří Patera, který byl před zápasem povolán z farmy v AHL, kryl záda Kevinu Lankinenovi.

Na led se po šesti zápasech dostal brankář Anaheimu Petr Mrázek. Zkušený gólman proti Vegas zlikvidoval 36 střel a pomohl Ducks k výhře 4:3 v prodloužení. Anaheim zvítězil pošesté za sebou a v Západní konferenci se posunul na druhé místo o dva body za Colorado.

Výsledky NHL:

Tampa Bay - Washington 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Branky: 7. Lilleberg, 16. Guentzel, 49. Hagel - 5. Duhaime, 38. Carlson. Střely na branku: 19:30. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Hagel, 2. Guentzel, 3. D'Astous (všichni Tampa Bay).

NY Rangers - NY Islanders 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Branky: 11. a 39. Horvat, 20. Drouin, 58. Pageau, 60. Lee. Střely na branku: 34:26. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Horvat, 3. Drouin (všichni NY Islanders).

Carolina - Buffalo 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Branky: 5. Sebastian Aho, 25. Svečnikov, 32. Kotkaniemi, 41. Robinson, 58. Jarvis, 59. Legault - 9. Power, 44. Tuch, 47. T. Thompson. Střely na branku: 35:22. Diváci: 18.229. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Legault, 3. Kotkaniemi (všichni Carolina).

St. Louis - Seattle 3:4 v prodl. (2:0, 0:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 6. Holloway, 10. Dvorský, 46. Kyrou - 29. R. Evans, 36. Tolvanen, 60. Stephenson, 62. S. Wright. Střely na branku: 19:30. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. S. Wright, 2. Tolvanen (oba Seattle), 3. Kyrou (St. Louis).

Toronto - Boston 3:5 (2:2, 1:2, 0:1)

Branky: 4. N. Robertson, 14. Maccelli, 37. Tavares - 4. M. Geekie, 4. Arvidsson, 23. Eyssimont, 25. Pastrňák, 57. Minten. Střely na branku: 33:39. Diváci: 18.955. Hvězdy zápasu: 1. Geekie (Boston), 2. Rielly (Toronto), 3. Lohrei (Boston).

Montreal - Utah 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Branky: 27. a 54. Caufield, 15. O. Kapanen, 34. Newhook, 58. Suzuki, 60. K. Dach - 4. Yamamoto, 27. Crouse. Střely na branku: 23:27. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval šest branek z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 73,9 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. O. Kapanen, 3. Newhook (všichni Montreal).

New Jersey - Pittsburgh 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 20. Gricjuk, rozhodující sam. nájezd Cotter - 33. Graves. Střely na branku: 24:34. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Allen (New Jersey), 2. Šilovs (Pittsburgh), 3. Gricjuk (New Jersey).

Philadelphia - Ottawa 2:3 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)

Branky: 32. Mičkov, 50. Drysdale - 6. a 64. Stützle, 7. Amadio. Střely na branku: 22:13. Diváci: 18.188. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Amadio (oba Ottawa), 3. Mičkov (Philadelphia).

Nashville - Dallas 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)

Branky: 8. Evangelista, 25. Hague, 26. F. Forsberg, 46. Stamkos - 7. Bourque, 21. Hintz, 43. Hryckowian, 50. Erne, 51. Steel. Střely na branku: 21:22. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. Bourque (oba Dallas), 3. Hauge (Nashville).

Vegas - Anaheim 3:4 v prodl. (1:1, 0:2, 2:0 - 0:1)

Branky: 6. Howden, 44. Dorofejev, 55. Korczak - 31. a 37. Leo Carlsson, 16. Vatrano, 65. Trouba. Střely na branku: 39:29. Petr Mrázek odchytal za Anaheim celý zápas inkasoval tři góly z 39 střel a úspěšnost zákroků měl 92,3 procenta. Diváci: 17.977. Hvězdy zápasu: 1. Trouba, 2. Leo Carlsson (oba Anaheim), 3. Korczak (Vegas).

San Jose - Florida 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 18. Celebrini, 24. Gaudette, 60. Wennberg - 24. Marchand. Střely na branku: 39:23. Diváci: 15.895. Hvězdy zápasu: 1. Askarov, 2. Celebrini (oba San Jose), 3. Marchand (Florida).

Edmonton - Colorado 1:9 (0:2, 1:4, 0:3)

Branky: 32. McDavid - 14. a 15. C. Makar, 25. a 55 z trestného střílení Drury, 30. a 35. Kelly, 41. a 46. MacKinnon, 23. Brindley. Střely na branku: 24:34. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Kelly, 2. Makar, 3. MacKinnon (všichni Colorado).

Vancouver - Columbus 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Branky: 26. DeBrusk, 40. O'Connor (Hronek), 47. Garland, 55. Boeser - 27. a 50. Marčenko, 34. Voronkov. Střely na branku: 25:32. Diváci: 18.736. Hvězdy zápasu: 1. O'Connor (Vancouver), 2. Marčenko (Columbus), 3. Boeser (Vancouver).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 15 10 2 3 57:47 22
2. Boston 17 10 0 7 57:56 20
3. Detroit 15 9 0 6 45:46 18
4. Tampa Bay 15 8 2 5 46:41 18
5. Toronto 15 8 1 6 55:55 17
6. Ottawa 15 7 3 5 53:56 17
7. Florida 15 7 1 7 40:46 15
8. Buffalo 15 5 4 6 41:49 14

Metropolitní divize:

1. New Jersey 15 11 0 4 52:44 22
2. Pittsburgh 16 9 3 4 55:45 21
3. Carolina 14 10 0 4 54:38 20
4. Philadelphia 15 8 2 5 43:39 18
5. NY Islanders 15 7 2 6 50:51 16
6. NY Rangers 16 7 2 7 35:40 16
7. Washington 15 7 1 7 42:38 15
8. Columbus 14 7 0 7 44:45 14

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 15 9 5 1 59:38 23
2. Dallas 15 8 3 4 47:50 19
3. Winnipeg 14 9 0 5 46:35 18
4. Utah 15 9 0 6 49:46 18
5. Chicago 15 7 3 5 48:40 17
6. Minnesota 16 6 3 7 48:57 15
7. Nashville 17 5 4 8 44:59 14
8. St. Louis 16 5 3 8 44:63 13

Pacifická divize:

1. Anaheim 14 10 1 3 59:45 21
2. Vegas 14 7 4 3 46:42 18
3. Seattle 14 7 4 3 38:42 18
4. San Jose 16 7 3 6 53:56 17
5. Los Angeles 15 6 4 5 42:49 16
6. Vancouver 16 8 0 8 46:53 16
7. Edmonton 16 6 4 6 47:57 16
8. Calgary 16 4 2 10 36:53 10
 
