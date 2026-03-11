Pastrňák poslal parádní přihrávku, parťák rozhodl prodloužení. Nečas válí dál

Český útočník David Pastrňák připravil v prodloužení duelu hokejové NHL parádní přihrávkou vítěznou branku, díky níž Boston porazil Los Angeles 2:1. Martin Nečas dal svůj 29. gól v sezoně, Colorado ale prohrálo 3:4 s Edmontonem.
Nečas si v 16. minutě v přesilové hře našel odražený puk a přesnou ranou na bližší tyč prostřelil roj těl v předbrankovém prostoru.
Český forvard se zaznamenal v osmém utkání po olympijské pauze už 15. bod, prosadil se znovu po jednozápasové pauze.
Coloradu jeho trefa na výhru nestačila, Avalanche ale dál vládnou celé NHL.
Edmonton se po výhře, pod kterou se dvěma góly podepsal Ryan Nugent-Hopkins, posunul v Západní konferenci na šesté místo.
Pozice pro play off drží na Východě Boston. Osmí Bruins mají po těsné výhře nad Los Angeles dvoubodový náskok na dotírající Columbus.
Ke dvěma bodům pomohl Pastrňák, který v po 39 vteřinách prodloužení připravil gól pro Charlieho McAvoye.
Se 76 body (23+53) je Pastrňák devátým nejproduktivnějším hráčem ligy a na osmého Nečase ztrácí jediný bod.
Český koncert. Nosková smetla soupeřku, ve čtvrtfinále ji čeká překvapení
Česká tenistka Linda Nosková porazila na turnaji v Indian Wells Alexandru Ealaovou z Filipín 6:2, 6:0 a je ve čtvrtfinále.
ŽIVĚ Nafta v Česku zdražila o 6,10 Kč od začátku války na Blízkém východě
Cena nafty v ČR stoupla od začátku války na Blízkém východě 28. února v průměru o 6,10 koruny na 39,20 koruny za litr. Naposledy byla průměrná cena dieselu nad 39 korunami v dubnu 2024. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, v současné době se prodává u čerpacích stanic za průměrných 36,36 Kč za litr, což je o 2,75 koruny více než na konci února.
ŽIVĚ Íránci nakladli desítky min do Hormuzské úžiny, Američané ničí jejich lodě
Spojené státy u Hormuzského průlivu zlikvidovaly řadu íránských námořních plavidel, včetně 16 lodí schopných pokládat miny, oznámilo oblastní velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) na síti X. Šéf Bílého domu předtím také vyzval Teherán k odstranění všech min a pohrozil mu dosud nevídanými vojenskými důsledky v případě, že tak neučiní.
Vyšinutá nevěsta. Temná filmová romance si podvratně hraje s frankensteinovským mýtem
Koncem minulého roku měly krátce po sobě premiéru dva filmy, které znovuoživily slavná hororová monstra studia Universal. Po hraběti Draculovi a Frankensteinově netvorovi se před pár dny na plátna kin vrátilo další ikonické stvoření, které ve 30. letech minulého století fascinovalo publikum. Titulní protagonistka amerického provokativního snímku Nevěsta! však prošla radikální proměnou.
Bez hádek a nervů. Co dodržet při rekonstrukci, abyste se vy i sousedé nezbláznili?
Pustit se do rekonstrukce v bytovém domě je často pořádný adrenalinový zážitek. Vrtání, bourání, stěhování suti a stavebního materiálu – to všechno zasahuje nejen do vašeho komfortu, ale i do každodenního života lidí za zdí. Nad vámi i pod vámi. A právě v takových chvílích se ukazuje, jak křehké mohou sousedské vztahy být.