Pastrňák pokořil další významnou metu. Před ním jsou jen tři absolutní legendy

David Pastrňák přispěl v NHL gólem a přihrávkou k vítězství Bostonu nad Detroitem 4:2. Asistence pro něj byla jubilejní pětistou v soutěži, což dokázal jako šestý český hokejista v historii.
Devětadvacetiletý Pastrňák, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou utkání, vyrovnal 28. trefou v sezoně v čase 25:07 v početní převaze pěti proti třem na 1:1.
Nejproduktivnější hráč Bostonu skóroval dělovkou bez přípravy z levého kruhu.
Red Wings šli i podruhé do vedení a Bruins o své výhře rozhodli až v závěrečných třinácti minutách základní hrací doby, kdy nastříleli tři branky.
Na tu poslední, kterou dal v 59. minutě do prázdné klece Marat Chusnutdinov, asistoval Pastrňák.
Byla to jeho 500. gólová přihrávka v NHL, potřeboval na to 820 zápasů - všechny za Boston. Rychleji na tuto metu dosáhly v dresu Bruins jen totální legendy světového hokeje: Bobby Orr (522 zápasů), Phil Esposito (562) a Ray Bourque (655).
V této sezoně přihrál havířovský rodák na gól po osmapadesáté a s 86 body je nejproduktivnějším Čechem v soutěži.
Lví podíl na výhře Bostonu měl gólman Jeremy Swayman, který předvedl 41 úspěšných zákroků a vysloužil si ocenění pro první hvězdu zápasu.
"Od té doby, co jsem u Bruins, jsem Swaymana ještě nikdy neviděl chytat tak dobře. Byl neuvěřitelný a ten zápas nám vyhrál," děkoval kouč Marco Sturm.
Český útočník Pavel Zacha, který nasbíral v předchozích třech zápasech Bostonu dohromady čtyři góly a asistenci, se tentokrát neprosadil.
Boston bodoval v pátém utkání v řadě a ve Východní konferenci poskočil na šestou pozici, Detroit je se ztrátou dvou bodů na osmém místě.
Stejně jako Pastrňák si ocenění pro druhou hvězdu duelu odnesl i Filip Hronek, který dal jediný gól Vancouveru při porážce od St. Louis 1:3.
Český zadák snížil v čase 48:32 na 1:2 v přesilové hře. Svůj osmý gól v sezoně vstřelil od modré čáry střelou zápěstím po přihrávce Eliase Pettersona.
Finální podobu výsledku dal do prázdné branky útočník St. Louis Jordan Kyrou.
Vancouver je nadále na chvostu soutěže, když za 69 utkání nasbíral jen 50 bodů. Blues bodovali v devátém z posledních deseti zápasů.
Třetí hvězdou zápasu zvolili brankáře Daniela Vladaře, jenž vychytal Philadelphii výhru nad San Jose 4:1.
Český gólman inkasoval jen jednou z 25 střel San Jose, pokořil ho pouze ve 14. minutě během přesilovky obránce Dmitrij Orlov.
Rozdílový gól dal na startu poslední dvacetiminutovky Christian Dvorak, do odkryté klece pak pečetili skóre Travis Sanheim a Noah Cates.
Flyers zvítězili v sedmém utkání v řadě na ledě soupeře. San Jose neuspělo počtvrté za sebou.
Islanders prohráli s Montrealem 3:7. Pět bodů si připsal Cole Caufield, který v čase 54:59 zkompletoval hattrick ve chvíli, kdy už byl v brance newyorského týmu střídající David Rittich, jenž obdržel jeden gól ze čtyř střel. V brankovišti Canadiens dostal před Jakubem Dobešem přednost Jacob Fowler.
Skvělý večer zažil v dresu Montrealu i slovenský reprezentant a jednička draftu z roku 2022 Juraj Slafkovský, který ke dvěma gólům přidal i dvě asistence.
Hokejisté Vegas podlehli Nashvillu 1:4 a prohráli potřetí v řadě. Za poslední tři zápasy dali jeden gól, o který se právě proti Predators postaral obránce Shea Theodore. V dresu Nashvillu měl dva góly a přihrávku Steven Stamkos.
Souboj nejproduktivnějších hráčů soutěže dopadl lépe pro Nikitu Kučerova z Tampy Bay, která přehrála Edmonton 5:2. Kučerov nastřádal v zápase čtyři body (2+2) a se 118 body vystřídal na prvním místě kanadského bodování Connora McDavida (116), který dal úvodní gól utkání.
Výsledky NHL:
Detroit - Boston 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Branky: 24. Raymond, 45. DeBrincat - 26. Pastrňák, 47. E. Lindholm, 50. Zadorov, 59. Chusnutdinov (Pastrňák). Střely na branku: 43:27. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Pastrňák, 3. M. Geekie (všichni Boston).
Vancouver - St. Louis 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Branky: 49. Hronek - 31. Suter, 32. Bučněvič, 60. Kyrou. Střely na branku: 15:21. Diváci: 18.719. Hvězdy zápasu: 1. Bučněvič (St. Louis), 2. Hronek (Vancouver), 3. Snuggerud (St. Louis).
Columbus - Seattle 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Branky: 3. Heinen, 9. Severson, 16. Olivier, 30. K. Johnson, 58. C. Sillinger - 17. Dunn, 29. Kakko. Střely na branku: 28:17. Diváci: 18.864. Hvězdy zápasu: 1. C. Sillinger, 2. Werenski, 3. Severson (všichni Columbus).
Montreal - NY Islanders 7:3 (1:2, 2:0, 4:1)
Branky: 40., 52. a 55. Caufield, 5. a 49. Slafkovský, 38. Newhook, 44. Guhle - 7. Heineman, 14. Holmström, 41. M. Schaefer. Střely na branku: 36:22. David Rittich odchytal za NY Islanders 8:11 minut, inkasoval jednou ze čtyř střel a měl úspěšnost 75 procent. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Slafkovský, 3. Guhle (všichni Montreal).
Ottawa - Toronto 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky: 15. Stützle, 30. Giroux, 38. Foegele, 50. Amadio, 54. Greig - 39. Tavares, 45. Cowan. Střely na branku: 43:14. Diváci: 17.331. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Spence, 3. Kleven (všichni Ottawa).
Edmonton - Tampa Bay 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Branky: 20. McDavid, 48. Samanski - 22. a 60. Cirelli, 37. a 56. Kučerov, 33. Guentzel. Střely na branku: 27:27. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Hagel (oba Tampa Bay), 3. Podkolzin (Edmonton).
Pittsburgh - Winnipeg 5:4 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 1:2 - 0:0)
Branky: 36. a 53. E. Karlsson, 2. Činachov, 3. Rakell, rozhodující sam. nájezd Crosby - 4. M. Barron, 27. Koepke, 45. Pionk, 49. Lambert. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18.360. Hvězdy zápasu: 1. E. Karlsson, 2. Rakell (oba Pittsburgh), 3. Lambert (Winnipeg).
Nashville - Vegas 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Branky: 1. a 22. Stamkos, 32. Jost, 35. O'Reilly - 34. Theodore. Střely na branku: 20:40. Diváci: 17.439. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Annunen, 3. O'Reilly (všichni Nashville).
Los Angeles - Buffalo 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Branky: 11. Panarin - 25. T. Thompson, 52. Carrick, 53. Dahlin, 58. Benson. Střely na branku: 27:33. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Carrick, 3. Luukkonen (všichni Buffalo).
San Jose - Philadelphia 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Branky: 34. Orlov - 23. Tippett, 42. Dvorak, 59. Sanheim, 60. Cates. Střely na branku: 25:28. Vladař odchytal za Philadelphii 58:25 minuty, inkasoval jednou z 25 střel a měl úspěšnost 96 procent. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Sanheim (Philadelphia), 2. Orlov (San Jose), 3. Vladař (Philadelphia).
Minnesota - Dallas 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)
Branky: 31. Brink, 64. Tarasenko - 15. J. Robertson. Střely na branku: 28:29. Diváci: 19.229. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko (Minnesota), 2. J. Robertson (Dallas), 3. Gustavsson (Minnesota).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Buffalo
70
44
6
20
246:201
94
2.
Tampa Bay
68
43
4
21
248:188
90
3.
Montreal
69
38
10
21
244:228
86
4.
Boston
70
39
8
23
234:217
86
5.
Detroit
70
38
8
24
205:208
84
6.
Ottawa
69
36
9
24
234:213
81
7.
Florida
69
34
3
32
206:229
71
8.
Toronto
71
29
13
29
221:250
71
Metropolitní divize:
1.
Carolina
69
44
6
19
245:205
94
2.
Pittsburgh
69
35
16
18
240:214
86
3.
Columbus
69
37
11
21
228:214
85
4.
NY Islanders
70
39
5
26
205:202
83
5.
Philadelphia
69
34
12
23
202:211
80
6.
Washington
70
35
8
27
218:205
78
7.
New Jersey
69
35
2
32
187:209
72
8.
NY Rangers
69
28
8
33
196:221
64
Západní konference:
Centrální divize:
1.
x-Colorado
68
45
10
13
254:173
100
2.
Dallas
69
43
11
15
238:187
97
3.
Minnesota
71
40
12
19
233:202
92
4.
Utah
70
36
6
28
219:195
78
5.
Nashville
69
32
9
28
206:230
73
6.
Winnipeg
69
28
12
29
196:217
68
7.
St. Louis
69
28
11
30
181:225
67
8.
Chicago
69
26
12
31
181:222
64
Pacifická divize:
1.
Anaheim
69
38
4
27
229:237
80
2.
Edmonton
71
34
9
28
245:244
77
3.
Vegas
70
31
14
25
221:219
76
4.
Los Angeles
69
28
16
25
184:209
72
5.
Seattle
69
31
9
29
196:213
71
6.
San Jose
68
32
6
30
208:243
70
7.
Calgary
69
28
7
34
173:214
63
8.
Vancouver
69
21
8
40
179:257
50
Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.