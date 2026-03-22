Reklama
Reklama
Pastrňák pokořil další významnou metu. Před ním jsou jen tři absolutní legendy

Gól a asistence Davida Pastrňáka v utkání s Detroitem

David Pastrňák přispěl v NHL gólem a přihrávkou k vítězství Bostonu nad Detroitem 4:2. Asistence pro něj byla jubilejní pětistou v soutěži, což dokázal jako šestý český hokejista v historii.

Reklama

Devětadvacetiletý Pastrňák, jenž byl vyhlášen druhou hvězdou utkání, vyrovnal 28. trefou v sezoně v čase 25:07 v početní převaze pěti proti třem na 1:1.

Nejproduktivnější hráč Bostonu skóroval dělovkou bez přípravy z levého kruhu.

Red Wings šli i podruhé do vedení a Bruins o své výhře rozhodli až v závěrečných třinácti minutách základní hrací doby, kdy nastříleli tři branky.

Na tu poslední, kterou dal v 59. minutě do prázdné klece Marat Chusnutdinov, asistoval Pastrňák.

Reklama
Reklama

Byla to jeho 500. gólová přihrávka v NHL, potřeboval na to 820 zápasů - všechny za Boston. Rychleji na tuto metu dosáhly v dresu Bruins jen totální legendy světového hokeje: Bobby Orr (522 zápasů), Phil Esposito (562) a Ray Bourque (655).

V této sezoně přihrál havířovský rodák na gól po osmapadesáté a s 86 body je nejproduktivnějším Čechem v soutěži.

Lví podíl na výhře Bostonu měl gólman Jeremy Swayman, který předvedl 41 úspěšných zákroků a vysloužil si ocenění pro první hvězdu zápasu.

"Od té doby, co jsem u Bruins, jsem Swaymana ještě nikdy neviděl chytat tak dobře. Byl neuvěřitelný a ten zápas nám vyhrál," děkoval kouč Marco Sturm.

Reklama
Reklama

Český útočník Pavel Zacha, který nasbíral v předchozích třech zápasech Bostonu dohromady čtyři góly a asistenci, se tentokrát neprosadil.

Boston bodoval v pátém utkání v řadě a ve Východní konferenci poskočil na šestou pozici, Detroit je se ztrátou dvou bodů na osmém místě.

Stejně jako Pastrňák si ocenění pro druhou hvězdu duelu odnesl i Filip Hronek, který dal jediný gól Vancouveru při porážce od St. Louis 1:3.

Český zadák snížil v čase 48:32 na 1:2 v přesilové hře. Svůj osmý gól v sezoně vstřelil od modré čáry střelou zápěstím po přihrávce Eliase Pettersona.

Reklama
Reklama

Finální podobu výsledku dal do prázdné branky útočník St. Louis Jordan Kyrou.

Vancouver je nadále na chvostu soutěže, když za 69 utkání nasbíral jen 50 bodů. Blues bodovali v devátém z posledních deseti zápasů.

Třetí hvězdou zápasu zvolili brankáře Daniela Vladaře, jenž vychytal Philadelphii výhru nad San Jose 4:1.

Český gólman inkasoval jen jednou z 25 střel San Jose, pokořil ho pouze ve 14. minutě během přesilovky obránce Dmitrij Orlov.

Reklama
Reklama

Rozdílový gól dal na startu poslední dvacetiminutovky Christian Dvorak, do odkryté klece pak pečetili skóre Travis Sanheim a Noah Cates.

Flyers zvítězili v sedmém utkání v řadě na ledě soupeře. San Jose neuspělo počtvrté za sebou.

Islanders prohráli s Montrealem 3:7. Pět bodů si připsal Cole Caufield, který v čase 54:59 zkompletoval hattrick ve chvíli, kdy už byl v brance newyorského týmu střídající David Rittich, jenž obdržel jeden gól ze čtyř střel. V brankovišti Canadiens dostal před Jakubem Dobešem přednost Jacob Fowler.

Skvělý večer zažil v dresu Montrealu i slovenský reprezentant a jednička draftu z roku 2022 Juraj Slafkovský, který ke dvěma gólům přidal i dvě asistence.

Reklama
Reklama

Hokejisté Vegas podlehli Nashvillu 1:4 a prohráli potřetí v řadě. Za poslední tři zápasy dali jeden gól, o který se právě proti Predators postaral obránce Shea Theodore. V dresu Nashvillu měl dva góly a přihrávku Steven Stamkos.

Souboj nejproduktivnějších hráčů soutěže dopadl lépe pro Nikitu Kučerova z Tampy Bay, která přehrála Edmonton 5:2. Kučerov nastřádal v zápase čtyři body (2+2) a se 118 body vystřídal na prvním místě kanadského bodování Connora McDavida (116), který dal úvodní gól utkání.

Výsledky NHL:

Detroit - Boston 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Reklama
Reklama

Branky: 24. Raymond, 45. DeBrincat - 26. Pastrňák, 47. E. Lindholm, 50. Zadorov, 59. Chusnutdinov (Pastrňák). Střely na branku: 43:27. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Pastrňák, 3. M. Geekie (všichni Boston).

Vancouver - St. Louis 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 49. Hronek - 31. Suter, 32. Bučněvič, 60. Kyrou. Střely na branku: 15:21. Diváci: 18.719. Hvězdy zápasu: 1. Bučněvič (St. Louis), 2. Hronek (Vancouver), 3. Snuggerud (St. Louis).

Columbus - Seattle 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Reklama
Reklama

Branky: 3. Heinen, 9. Severson, 16. Olivier, 30. K. Johnson, 58. C. Sillinger - 17. Dunn, 29. Kakko. Střely na branku: 28:17. Diváci: 18.864. Hvězdy zápasu: 1. C. Sillinger, 2. Werenski, 3. Severson (všichni Columbus).

Montreal - NY Islanders 7:3 (1:2, 2:0, 4:1)

Branky: 40., 52. a 55. Caufield, 5. a 49. Slafkovský, 38. Newhook, 44. Guhle - 7. Heineman, 14. Holmström, 41. M. Schaefer. Střely na branku: 36:22. David Rittich odchytal za NY Islanders 8:11 minut, inkasoval jednou ze čtyř střel a měl úspěšnost 75 procent. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Slafkovský, 3. Guhle (všichni Montreal).

Ottawa - Toronto 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Reklama
Reklama

Branky: 15. Stützle, 30. Giroux, 38. Foegele, 50. Amadio, 54. Greig - 39. Tavares, 45. Cowan. Střely na branku: 43:14. Diváci: 17.331. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Spence, 3. Kleven (všichni Ottawa).

Edmonton - Tampa Bay 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Branky: 20. McDavid, 48. Samanski - 22. a 60. Cirelli, 37. a 56. Kučerov, 33. Guentzel. Střely na branku: 27:27. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Hagel (oba Tampa Bay), 3. Podkolzin (Edmonton).

Pittsburgh - Winnipeg 5:4 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 1:2 - 0:0)

Reklama
Reklama

Branky: 36. a 53. E. Karlsson, 2. Činachov, 3. Rakell, rozhodující sam. nájezd Crosby - 4. M. Barron, 27. Koepke, 45. Pionk, 49. Lambert. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18.360. Hvězdy zápasu: 1. E. Karlsson, 2. Rakell (oba Pittsburgh), 3. Lambert (Winnipeg).

Nashville - Vegas 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Branky: 1. a 22. Stamkos, 32. Jost, 35. O'Reilly - 34. Theodore. Střely na branku: 20:40. Diváci: 17.439. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Annunen, 3. O'Reilly (všichni Nashville).

Los Angeles - Buffalo 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Reklama
Reklama

Branky: 11. Panarin - 25. T. Thompson, 52. Carrick, 53. Dahlin, 58. Benson. Střely na branku: 27:33. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Carrick, 3. Luukkonen (všichni Buffalo).

San Jose - Philadelphia 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Branky: 34. Orlov - 23. Tippett, 42. Dvorak, 59. Sanheim, 60. Cates. Střely na branku: 25:28. Vladař odchytal za Philadelphii 58:25 minuty, inkasoval jednou z 25 střel a měl úspěšnost 96 procent. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Sanheim (Philadelphia), 2. Orlov (San Jose), 3. Vladař (Philadelphia).

Minnesota - Dallas 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Reklama
Reklama

Branky: 31. Brink, 64. Tarasenko - 15. J. Robertson. Střely na branku: 28:29. Diváci: 19.229. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko (Minnesota), 2. J. Robertson (Dallas), 3. Gustavsson (Minnesota).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

Reklama
Reklama

1.

Buffalo

70

44

6

20

246:201

94

2.

Tampa Bay

68

43

4

21

248:188

90

3.

Montreal

69

38

10

21

244:228

86

4.

Boston

70

39

8

23

234:217

86

5.

Detroit

70

38

8

24

205:208

84

6.

Ottawa

69

36

9

24

234:213

81

7.

Florida

69

34

3

32

206:229

71

8.

Toronto

71

29

13

29

221:250

71

Metropolitní divize:

1.

Carolina

69

44

6

19

245:205

94

2.

Pittsburgh

69

35

16

18

240:214

86

3.

Columbus

69

37

11

21

228:214

85

4.

NY Islanders

70

39

5

26

205:202

83

5.

Philadelphia

69

34

12

23

202:211

80

6.

Washington

70

35

8

27

218:205

78

7.

New Jersey

69

35

2

32

187:209

72

8.

NY Rangers

69

28

8

33

196:221

64

Západní konference:

Centrální divize:

1.

x-Colorado

68

45

10

13

254:173

100

2.

Dallas

69

43

11

15

238:187

97

3.

Minnesota

71

40

12

19

233:202

92

4.

Utah

70

36

6

28

219:195

78

5.

Nashville

69

32

9

28

206:230

73

6.

Winnipeg

69

28

12

29

196:217

68

7.

St. Louis

69

28

11

30

181:225

67

8.

Chicago

69

26

12

31

181:222

64

Pacifická divize:

Reklama
Reklama

1.

Anaheim

69

38

4

27

229:237

80

2.

Edmonton

71

34

9

28

245:244

77

3.

Vegas

70

31

14

25

221:219

76

4.

Los Angeles

69

28

16

25

184:209

72

5.

Seattle

69

31

9

29

196:213

71

6.

San Jose

68

32

6

30

208:243

70

7.

Calgary

69

28

7

34

173:214

63

8.

Vancouver

69

21

8

40

179:257

50

Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama